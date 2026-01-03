- Fotoradar rekordzista zniszczony trzeci raz. Zobacz zdjęcia
Fotoradar ustawiony na Al. Jerozolimskie 239 w Warszawie wrócił do pracy przed świętami – dokładnie 23 grudnia 2025 roku. Sprzęt nie wytrwał długo na stanowisku. Właśnie okazuje się, że urządzenie zostało zniszczone już trzeci raz...
– Dostałem informację, że fotoradar został oblany farbą. Mam przykrą wiadomość dla sprawcy. Ten fotoradar jest chroniony 24-godzinnym monitoringiem. Pracuje tam dobrej klasy kamera. Sprawdzimy nagranie i jeśli został tam utrwalony akt wandalizmu, to przekażemy materiały właściwej jednostce policji ze zgłoszeniem przestępstwa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ustalić winnego – powiedział dziennik.pl Marek Konkolewski, szef CANARD.
Fotoradar pracował 11 dni, oblany farbą pod osłoną nocy
Zniszczony fotoradar to urządzenie TraffiStar SR390, które zasłynęło rekordową liczbą ujawnionych wykroczeń. Od uruchomienia 14 listopada 2024 do końca stycznia 2025 ujawniło ponad 12 500 naruszeń dozwolonej prędkości 50 km/h.
Pierwszy raz sprzęt został zniszczony w lutym zeszłego roku – naprawę wyceniono wówczas na ok. 50 000 zł. Policja do tej pory nie ustaliła sprawcy dewastacji. Sprzęt wrócił do pracy w kwietniu i nie przetrwał długo – po 10 godzinach został rozbity siekierą.
Marek Konkolewski z CANARD: Nie odpuścimy, fotoradar wróci
Teraz ktoś pod osłoną nocy zalał fotoradar farbą. Radość kierowców ze zbyt ciężką nogą nie potrwa jednak długo…
– Fotoradar jest ubezpieczony i za pieniądze z polisy naprawimy to urządzenie czwarty raz. Fakt, że doszło do kolejnego zniszczenia dowodzi potrzeby jego obecności w tej lokalizacji Al. Jerozolimskich. Najwidoczniej ktoś lubi prędkość i denerwuje go, że musi jechać zgodnie z ograniczeniem i przepisami. Dlatego nie odpuścimy, fotoradar wróci do pracy w tym miejscu – zapowiedział Konkolewski.
Zamontują 70 takich fotoradarów przy drogach
Niebawem kierowców czeka terapia szokowa - fotoradary TraffiStar SR390 są już montowane na masową skalę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zastosuje aż 70 takich przyrządów do rozbudowy sieci CANARD. Całość będzie kosztować 16 789 500 zł.
– To urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne – wyjaśnił.
Nowy fotoradar śledzi samochody na 4 pasach jednocześnie. 98 proc. skuteczności
Fotoradar TraffiStar SR390, którego 70 sztuk pojawi się przy polskich drogach, przypomina budkę dla ptaków. To dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. Zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na 4 pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.
Nowe fotoradary wyglądają zupełnie inaczej
Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.
Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, może przyczynić się do kłopotów kierowców – czego byliśmy świadkami na Al. Jerozolimskich. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapia się w otoczenie i nie jest tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.
Leci mandat nie tylko za prędkość
Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.
Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.
Poza pomiarem prędkości i wyłapywaniem przejazdu na czerwonym świetle fotoradary TraffiStar SR390 mogą odblokować inne możliwości. Lista obejmuje:
- pomiar prędkość pojazdów na czterech pasach jednocześnie;
- minimum 98-procentowa czytelność twarzy kierowcy na zdjęciu;
- automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych i identyfikację rodzaj pojazdu;
- może być stosowany jak fotoradar mobilny w nieoznakowanym radiowozie;
- monitoring przejść dla pieszych, w tym kontrolę czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym;
- nadzór skrzyżowań i rejestracja kierowców łamiących zakazy zawracania czy skrętu;
- monitoring skrzyżowań z zieloną strzałką i wyłapywanie kierowców, którzy nie zatrzymują się przed skrętem.
70 nowych fotoradarów w Polsce. Oto lista lokalizacji
Gdzie Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawi 70 fotoradarów TraffiStar SR390? Odpowiedź niesie lista lokalizacji. Najwięcej nowych urządzeń stacjonarnych pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc z podziałem na województwa:
Nowe fotoradary - woj. dolnośląskie:
- Gać, DK 94
- Gniewomirowice DK 94
- Krępice DK 94
- Łagów DK 30
- Mazurowice DK 94
- Mirosławice DK 35
- Strzelce DK 35
- Świdnica DK 35
- Wojcieszyce DK 3
- Zgorzelec DK 30
Nowe fotoradary - woj. kujawsko-pomorskie:
- Czarnowo DK 80
- Mokre DK 55
- Tywola DK 15
Nowe fotoradary - woj. lubelskie:
- Annopol DK 74
- Liśnik Duży DK 74
Nowe fotoradary - woj. lubuskie:
- Bolemin DK 22
- Nowogród Bobrzański DK 27
- Słubice DK 31
Nowe fotoradary - woj. łódzkie:
- Strzelce DK 60
- Żurawieniec DK 60
Nowe fotoradary - woj. małopolskie:
- Bilsko DK 75
- Głogoczów DK 7
- Ładna DK 94
- Olkusz DK 94
Nowe fotoradary - woj. mazowieckie:
- Błonie DK 92
- Goślice DK 60
- Grabina DK 60
- Mościbrody DK 63/61
- Rębowo DK 50
- Sierpc DK 10
- Słupno DK 62
- Zegrze DK 61
Nowe fotoradary - woj. opolskie:
- Grobniki DK 38
- Sieroniowice DK 88
- między Rudnikami a Jaworznem DK 42
- Małujowice DK39
Nowe fotoradary - woj. podkarpackie:
- Cmolas DK 9
- Głogów Małopolski DK 9a
- Potok DK 28
- Woliczka DK 94
Nowe fotoradary - woj. podlaskie:
- Drohiczyn DK 62
Nowe fotoradary - woj. pomorskie:
- Chrząstowo DK 22
- Jaromierz, DK 22
- Węgorzynko DK 21
- Zajączkowo Tczewskie DK 91
Nowe fotoradary - woj. śląskie:
- Racibórz DK 45
- Tarnowskie Góry DK 11
Nowe fotoradary - woj. świętokrzyskie:
- Osiek, DK 79
- Sandomierz DK 77/79
Nowe fotoradary - woj. warmińsko-mazurskie:
- Bartoszyce DK 51
- Dobre Miast, DK 51
- Iław, DK 16
- Minty DK 57
- Narty DK 58
- Szczytno DK 57
- Szczytno DK 53
Nowe fotoradary - woj. wielkopolskie:
- Budzyń DK 11
- Chodzież DK 11
- Cytrynowo DK 15
- Czekuszewo DK 92
- Golina DK 15
- Kochłowy DK 11
- Krotoszyn DK 15
- Kuklinów DK 36
- Paprotnia DK 92
- Rumianek DK 92
- Skulsk DK 25
Nowe fotoradary - woj. zachodniopomorskie:
- Ostrowiec DK 22
- Kołbaskowo DK 13
- Gwda Mała, DK 20
