Fotoradar rekordzista zniszczony trzeci raz. Zobacz zdjęcia

Fotoradar ustawiony na Al. Jerozolimskie 239 w Warszawie wrócił do pracy przed świętami – dokładnie 23 grudnia 2025 roku. Sprzęt nie wytrwał długo na stanowisku. Właśnie okazuje się, że urządzenie zostało zniszczone już trzeci raz...

– Dostałem informację, że fotoradar został oblany farbą. Mam przykrą wiadomość dla sprawcy. Ten fotoradar jest chroniony 24-godzinnym monitoringiem. Pracuje tam dobrej klasy kamera. Sprawdzimy nagranie i jeśli został tam utrwalony akt wandalizmu, to przekażemy materiały właściwej jednostce policji ze zgłoszeniem przestępstwa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ustalić winnego – powiedział dziennik.pl Marek Konkolewski, szef CANARD.

Fotoradar pracował 11 dni, oblany farbą pod osłoną nocy

Zniszczony fotoradar to urządzenie TraffiStar SR390, które zasłynęło rekordową liczbą ujawnionych wykroczeń. Od uruchomienia 14 listopada 2024 do końca stycznia 2025 ujawniło ponad 12 500 naruszeń dozwolonej prędkości 50 km/h.

Pierwszy raz sprzęt został zniszczony w lutym zeszłego roku – naprawę wyceniono wówczas na ok. 50 000 zł. Policja do tej pory nie ustaliła sprawcy dewastacji. Sprzęt wrócił do pracy w kwietniu i nie przetrwał długo – po 10 godzinach został rozbity siekierą.

Marek Konkolewski z CANARD: Nie odpuścimy, fotoradar wróci

Teraz ktoś pod osłoną nocy zalał fotoradar farbą. Radość kierowców ze zbyt ciężką nogą nie potrwa jednak długo…

– Fotoradar jest ubezpieczony i za pieniądze z polisy naprawimy to urządzenie czwarty raz. Fakt, że doszło do kolejnego zniszczenia dowodzi potrzeby jego obecności w tej lokalizacji Al. Jerozolimskich. Najwidoczniej ktoś lubi prędkość i denerwuje go, że musi jechać zgodnie z ograniczeniem i przepisami. Dlatego nie odpuścimy, fotoradar wróci do pracy w tym miejscu – zapowiedział Konkolewski.

Zamontują 70 takich fotoradarów przy drogach

Niebawem kierowców czeka terapia szokowa - fotoradary TraffiStar SR390 są już montowane na masową skalę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zastosuje aż 70 takich przyrządów do rozbudowy sieci CANARD. Całość będzie kosztować 16 789 500 zł.

– To urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne – wyjaśnił.

Nowy fotoradar śledzi samochody na 4 pasach jednocześnie. 98 proc. skuteczności

Fotoradar TraffiStar SR390, którego 70 sztuk pojawi się przy polskich drogach, przypomina budkę dla ptaków. To dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. Zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na 4 pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Nowe fotoradary wyglądają zupełnie inaczej

Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.

Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, może przyczynić się do kłopotów kierowców – czego byliśmy świadkami na Al. Jerozolimskich. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapia się w otoczenie i nie jest tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.

Leci mandat nie tylko za prędkość

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Poza pomiarem prędkości i wyłapywaniem przejazdu na czerwonym świetle fotoradary TraffiStar SR390 mogą odblokować inne możliwości. Lista obejmuje:

pomiar prędkość pojazdów na czterech pasach jednocześnie;

minimum 98-procentowa czytelność twarzy kierowcy na zdjęciu;

automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych i identyfikację rodzaj pojazdu;

może być stosowany jak fotoradar mobilny w nieoznakowanym radiowozie;

monitoring przejść dla pieszych, w tym kontrolę czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym;

nadzór skrzyżowań i rejestracja kierowców łamiących zakazy zawracania czy skrętu;

monitoring skrzyżowań z zieloną strzałką i wyłapywanie kierowców, którzy nie zatrzymują się przed skrętem.

70 nowych fotoradarów w Polsce. Oto lista lokalizacji

Gdzie Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawi 70 fotoradarów TraffiStar SR390? Odpowiedź niesie lista lokalizacji. Najwięcej nowych urządzeń stacjonarnych pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc z podziałem na województwa:

Nowe fotoradary - woj. dolnośląskie:

Gać, DK 94

Gniewomirowice DK 94

Krępice DK 94

Łagów DK 30

Mazurowice DK 94

Mirosławice DK 35

Strzelce DK 35

Świdnica DK 35

Wojcieszyce DK 3

Zgorzelec DK 30

Nowe fotoradary - woj. kujawsko-pomorskie:

Czarnowo DK 80

Mokre DK 55

Tywola DK 15

Nowe fotoradary - woj. lubelskie:

Annopol DK 74

Liśnik Duży DK 74

Nowe fotoradary - woj. lubuskie:

Bolemin DK 22

Nowogród Bobrzański DK 27

Słubice DK 31

Nowe fotoradary - woj. łódzkie:

Strzelce DK 60

Żurawieniec DK 60

Nowe fotoradary - woj. małopolskie:

Bilsko DK 75

Głogoczów DK 7

Ładna DK 94

Olkusz DK 94

Nowe fotoradary - woj. mazowieckie:

Błonie DK 92

Goślice DK 60

Grabina DK 60

Mościbrody DK 63/61

Rębowo DK 50

Sierpc DK 10

Słupno DK 62

Zegrze DK 61

Nowe fotoradary - woj. opolskie:

Grobniki DK 38

Sieroniowice DK 88

między Rudnikami a Jaworznem DK 42

Małujowice DK39

Nowe fotoradary - woj. podkarpackie:

Cmolas DK 9

Głogów Małopolski DK 9a

Potok DK 28

Woliczka DK 94

Nowe fotoradary - woj. podlaskie:

Drohiczyn DK 62

Nowe fotoradary - woj. pomorskie:

Chrząstowo DK 22

Jaromierz, DK 22

Węgorzynko DK 21

Zajączkowo Tczewskie DK 91

Nowe fotoradary - woj. śląskie:

Racibórz DK 45

Tarnowskie Góry DK 11

Nowe fotoradary - woj. świętokrzyskie:

Osiek, DK 79

Sandomierz DK 77/79

Nowe fotoradary - woj. warmińsko-mazurskie:

Bartoszyce DK 51

Dobre Miast, DK 51

Iław, DK 16

Minty DK 57

Narty DK 58

Szczytno DK 57

Szczytno DK 53

Nowe fotoradary - woj. wielkopolskie:

Budzyń DK 11

Chodzież DK 11

Cytrynowo DK 15

Czekuszewo DK 92

Golina DK 15

Kochłowy DK 11

Krotoszyn DK 15

Kuklinów DK 36

Paprotnia DK 92

Rumianek DK 92

Skulsk DK 25

Nowe fotoradary - woj. zachodniopomorskie: