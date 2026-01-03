- Lexus i Toyota najbardziej niezawodne wśród samochodów w wieku od 5 do 10 lat
Lexus i Toyota najbardziej niezawodne wśród samochodów w wieku od 5 do 10 lat
Lexus produkuje najbardziej niezawodne samochody – uznali w najnowszym raporcie przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports. Japońska marka stanęła na szczycie rankingu 26 firm motoryzacyjnych. Jak do tego doszło?
Zestawienie powstało po przebadaniu niezawodności aut z lat 2016-2021. Analizie poddano 140 000 samochodów używanych, a w każdym skupiono się na 20 obszarach – od niewinnych rzeczy jak trzeszczące elementy wnętrza po poważne i szczególnie kosztowne po wygaśnięciu gwarancji usterki silnika, skrzyni biegów, układów elektrycznych czy problemy z akumulatorami w autach elektrycznych oraz systemami ładowania. Auta oceniano w skali od 0 do 100 punktów.
SUV-y i sedany Lexusa jak wino, im starsze tym lepsze
Lexus z wynikiem 77 punktów zajął 1. miejsce w rankingu najbardziej niezawodnych samochodów używanych w wieku od 5 do 10 lat. Na koronę japońskiej marki zapracowało 10 modeli z lat 2016-2021: crossovery i SUV-y UX, NX, RX, GX, LX, sedany IS, ES, GS i LS oraz pięciodrzwiowy hatchback CT 200h.
Toyota Corolla, Camry, C-HR i RAV4 - niezawodny samochód używany w wieku od 5 do 10 lat
Toyota zdobyła 73 punkty i zajęła drugą lokatę. Jeśli brać pod uwagę jedynie marki popularne, to należy się jej złoty medal. Aż 13 modeli z lat 2016-2021 zdobyło najwyższe noty. Lista obejmuje takie auta jak: Corolla, Camry, C-HR, Prius, RAV4, 4Runner, Avalon, Highlander, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra i Venza. Tym samym czołowe pozycje badania należą do japońskiego koncernu.
– Marki takie jak Lexus i Toyota stawiają na ewolucję, a nie rewolucję. Zamiast wprowadzać wiele zupełnie nowych, niesprawdzonych systemów, sukcesywnie dopracowują całą linię produktów – wyjaśnia Steven Elek z Consumer Reports. – Nasze dane pokazują, że te auta są niezawodne jako nowe i pozostają takie wraz z upływem lat – podkreśla ekspert.
Mazda na 3. miejscu. Które modele są warte zainteresowania?
Wysokość poprzeczki zawieszonej przez Lexusa i Toyotę dobrze obrazuje różnica w punktacji kolejnych marek ujętych w rankingu. Mazda zdobyła 58 punktów i zamyka podium. Eksperci przebadali siedem modeli producenta z Hiroszimy (Mazda 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-9 i MX-5).
BMW i Audi bronią honoru Europy
Dopiero na 6. lokacie wylądowała pierwsza marka z Europy – BMW zdobyło 53 punkty. W klasie premium 24 punkty różnicy do Lexusa to przepaść. Audi z oceną 49 punktów na 100 możliwych zasłużyło na 9. miejsce.
Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym
Consumer Reports szczególną uwagę zwrócił na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały ok. 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.
Lexus, Toyota i Mazda - oto Top 10 producentów wg. Consumer Reports
|Lokata
|Marka
|Liczba punktów na 100 możliwych
|Używane modele samochodów z lat 2016-2021
|1
|Lexus
|77 punktów
|Lexus UX, NX hybrid, RX hybrid, GX, sedany IS, ES hybrid, GS i LS oraz hatchback CT 200h
|2
|Toyota
|73 punkty
|Toyota Corolla hybrid, Camry hybrid, C-HR, Prius, RAV4 hybrid, 4Runner, Avalon, Highlander hybrid, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra i Venza
|3
|Mazda
|58 punktów
|Mazda 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-9 i MX-5
|4
|Honda
|57 punktów
|Honda Accord, Civic, Clarity, CR-V, Fit (Jazz), HR-V, Insight, Odyssey, Passport, Pilot i Ridgeline
|5
|Acura
|53 punkty
|Acura MDX, RDX i TLX
|6
|BMW
|53 punkty
|BMW serii 2, serii 3, serii 4, serii 5, X1, i3, X1, X3, X5, X7
|7
|Buick
|51 punktów
|Buick Enclave, Encore, Envision, LaCrosse, Regal
|8
|Nissan
|51 punktów
|Nissan Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Sentra, Titan, Note
|9
|Audi
|49 punktów
|Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 i Q7
|10
|Volvo
|48 punktów
|Volvo S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC70 i XC90
Tesla na szarym końcu, ale nie jest sama
Na szarym końcu listy 26 producentów prześwietlonych przez Consumer Reports znajdują się trzy amerykańskie marki. Kolejno: Ram (35 pkt.), Jeep (32 pkt.) i Tesla (31 pkt.), która zdobyła ostatnie 26. miejsce.
Niezależni od producentów. Sami kupują samochody do testów i badań
Oceny końcowe Consumer Reports opierają się na wynikach poszczególnych modeli danego producenta, z których następnie wyciągana jest średnia. Eksperci biorą pod uwagę:
- Wyniki testów drogowych. Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko kupuje je w salonach, tak, jak robią to klienci. Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut.
- Bezpieczeństwo. Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego.
- Niezawodność. Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 20 obszarów.
- Satysfakcja właścicieli. Również ta ocena oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród osób, które jeżdżą konkretnymi samochodami. Im większa gotowość do ponownego zakupu tego samego modelu, tym wyższa ocena w rankingu.
Consumer Reports od 1936 r. prowadzi działalność non-profit na rynku USA. Testuje i ocenia nie tylko samochody, ale też m.in. sprzęty AGD, elektronikę użytkową, akcesoria dla dzieci, czy urządzenia medyczne. Budżet organizacji w całości zasilany jest ze składek i datków ok. 6 mln indywidualnych członków oraz partnerów instytucjonalnych.
Ranking niezawodności marek - samochody 5-10 letnie (zestawienie 26 producentów)
|Miejsce
|Marka
|Wynik (0-100)
|1
|Lexus
|77
|2
|Toyota
|73
|3
|Mazda
|58
|4
|Honda
|57
|5
|Acura
|53
|6
|BMW
|53
|7
|Buick
|51
|8
|Nissan
|51
|9
|Audi
|49
|10
|Volvo
|48
|11
|Mercedes-Benz
|47
|12
|Subaru
|47
|13
|Volkswagen
|46
|14
|Lincoln
|46
|15
|Mini
|46
|16
|Cadillac
|45
|17
|Hyundai
|43
|–
|Średnia
|rynkowa
|18
|Chevrolet
|40
|19
|Ford
|39
|20
|Dodge
|39
|21
|Kia
|39
|22
|GMC
|37
|23
|Chrysler
|36
|24
|Ram
|35
|25
|Jeep
|32
|26
|Tesla
|31
