Lexus i Toyota najbardziej niezawodne wśród samochodów w wieku od 5 do 10 lat

Lexus produkuje najbardziej niezawodne samochody – uznali w najnowszym raporcie przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports. Japońska marka stanęła na szczycie rankingu 26 firm motoryzacyjnych. Jak do tego doszło?

Zestawienie powstało po przebadaniu niezawodności aut z lat 2016-2021. Analizie poddano 140 000 samochodów używanych, a w każdym skupiono się na 20 obszarach – od niewinnych rzeczy jak trzeszczące elementy wnętrza po poważne i szczególnie kosztowne po wygaśnięciu gwarancji usterki silnika, skrzyni biegów, układów elektrycznych czy problemy z akumulatorami w autach elektrycznych oraz systemami ładowania. Auta oceniano w skali od 0 do 100 punktów.

SUV-y i sedany Lexusa jak wino, im starsze tym lepsze

Lexus z wynikiem 77 punktów zajął 1. miejsce w rankingu najbardziej niezawodnych samochodów używanych w wieku od 5 do 10 lat. Na koronę japońskiej marki zapracowało 10 modeli z lat 2016-2021: crossovery i SUV-y UX, NX, RX, GX, LX, sedany IS, ES, GS i LS oraz pięciodrzwiowy hatchback CT 200h.

Toyota Corolla, Camry, C-HR i RAV4 - niezawodny samochód używany w wieku od 5 do 10 lat

Toyota zdobyła 73 punkty i zajęła drugą lokatę. Jeśli brać pod uwagę jedynie marki popularne, to należy się jej złoty medal. Aż 13 modeli z lat 2016-2021 zdobyło najwyższe noty. Lista obejmuje takie auta jak: Corolla, Camry, C-HR, Prius, RAV4, 4Runner, Avalon, Highlander, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra i Venza. Tym samym czołowe pozycje badania należą do japońskiego koncernu.

– Marki takie jak Lexus i Toyota stawiają na ewolucję, a nie rewolucję. Zamiast wprowadzać wiele zupełnie nowych, niesprawdzonych systemów, sukcesywnie dopracowują całą linię produktów – wyjaśnia Steven Elek z Consumer Reports. – Nasze dane pokazują, że te auta są niezawodne jako nowe i pozostają takie wraz z upływem lat – podkreśla ekspert.

Mazda na 3. miejscu. Które modele są warte zainteresowania?

Wysokość poprzeczki zawieszonej przez Lexusa i Toyotę dobrze obrazuje różnica w punktacji kolejnych marek ujętych w rankingu. Mazda zdobyła 58 punktów i zamyka podium. Eksperci przebadali siedem modeli producenta z Hiroszimy (Mazda 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-9 i MX-5).

BMW i Audi bronią honoru Europy

Dopiero na 6. lokacie wylądowała pierwsza marka z Europy – BMW zdobyło 53 punkty. W klasie premium 24 punkty różnicy do Lexusa to przepaść. Audi z oceną 49 punktów na 100 możliwych zasłużyło na 9. miejsce.

Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym

Consumer Reports szczególną uwagę zwrócił na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały ok. 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.

Lexus, Toyota i Mazda - oto Top 10 producentów wg. Consumer Reports

Lokata Marka Liczba punktów na 100 możliwych Używane modele samochodów z lat 2016-2021 1 Lexus 77 punktów Lexus UX, NX hybrid, RX hybrid, GX, sedany IS, ES hybrid, GS i LS oraz hatchback CT 200h 2 Toyota 73 punkty Toyota Corolla hybrid, Camry hybrid, C-HR, Prius, RAV4 hybrid, 4Runner, Avalon, Highlander hybrid, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra i Venza 3 Mazda 58 punktów Mazda 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-9 i MX-5 4 Honda 57 punktów Honda Accord, Civic, Clarity, CR-V, Fit (Jazz), HR-V, Insight, Odyssey, Passport, Pilot i Ridgeline 5 Acura 53 punkty Acura MDX, RDX i TLX 6 BMW 53 punkty BMW serii 2, serii 3, serii 4, serii 5, X1, i3, X1, X3, X5, X7 7 Buick 51 punktów Buick Enclave, Encore, Envision, LaCrosse, Regal 8 Nissan 51 punktów Nissan Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Sentra, Titan, Note 9 Audi 49 punktów Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 i Q7 10 Volvo 48 punktów Volvo S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC70 i XC90

Tesla na szarym końcu, ale nie jest sama

Na szarym końcu listy 26 producentów prześwietlonych przez Consumer Reports znajdują się trzy amerykańskie marki. Kolejno: Ram (35 pkt.), Jeep (32 pkt.) i Tesla (31 pkt.), która zdobyła ostatnie 26. miejsce.

Niezależni od producentów. Sami kupują samochody do testów i badań

Oceny końcowe Consumer Reports opierają się na wynikach poszczególnych modeli danego producenta, z których następnie wyciągana jest średnia. Eksperci biorą pod uwagę:

Wyniki testów drogowych. Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko kupuje je w salonach, tak, jak robią to klienci. Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut.

Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko kupuje je w salonach, tak, jak robią to klienci. Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut. Bezpieczeństwo . Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego.

. Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego. Niezawodność . Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 20 obszarów.

. Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 20 obszarów. Satysfakcja właścicieli. Również ta ocena oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród osób, które jeżdżą konkretnymi samochodami. Im większa gotowość do ponownego zakupu tego samego modelu, tym wyższa ocena w rankingu.

Consumer Reports od 1936 r. prowadzi działalność non-profit na rynku USA. Testuje i ocenia nie tylko samochody, ale też m.in. sprzęty AGD, elektronikę użytkową, akcesoria dla dzieci, czy urządzenia medyczne. Budżet organizacji w całości zasilany jest ze składek i datków ok. 6 mln indywidualnych członków oraz partnerów instytucjonalnych.

