Zmiana w przepisach. Zielone tablice do samochodów używanych

Od początku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 792 000 samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy (pierwsza rejestracja wg Samar). Dla porównania w tym samym czasie w wydziałach komunikacji zgłoszono 591 000 nowych pojazdów. Jak widać rynek samochodów z drugiej ręki jest ogromny – mimo to kupujący np. w komisach często mają problemy z jazdą próbną i sprawdzeniem stanu auta.

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza prawdziwą rewolucję. Na czym polegają zmiany?

Jazda próbna samochodem używanym to dziś wielkie ryzyko

Dziś samochody importowane do Polski przyjeżdżają wyrejestrowane na lawetach lub na tzw. tablicach wywozowych uzyskanych w kraju pochodzenia (ważnych przez krótki czas). Handlarze najczęściej nie rejestrują ich na siebie m.in. przez wysokie koszty i obowiązek wykupienia obowiązkowego OC (w dniu rejestracji).

Samochody stoją w komisach bez polskich tablic i bez OC, więc jazda próbna takim autem wiąże się z wysokim ryzkiem – w razie kolizji za szkody trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni, do tego jest grzywna za jazdę niezarejestrowanym autem. W praktyce zainteresowany zakupem ma dwa wyjścia: albo odbędzie jazdę łamiąc przepisy (licząc, że nic nie wydarzy się po drodze), albo uwierzy handlarzowi na słowo. I tak źle, i tak niedobrze. Właśnie tę patologię ukrócą nowe regulacje podpisane przez prezydenta.

Profesjonalna rejestracja dla aut używanych. Jak wygląda zielona tablica?

Nowe prawo rozszerza możliwość stosowania tzw. profesjonalnej rejestracji przez przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi. Do tej pory z takich tablic mogli korzystać jedynie sprzedawcy fabrycznie nowych aut (od lipca 2019). Zielone znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej składają się z:

wyróżnika województwa,

wyróżnika powiatu,

numeru, który rozdzielony został literą "P".

Jakie zmiany dla kierowców i komisów?

Ten rodzaj tablic nie jest przypisany do jednego samochodu. Dzięki temu handlarz będzie mógł je przekładać z jednego auta na inne. Następnie po wypisaniu pozwolenia czasowego (ważnego 30 dni) i wykupieniu krótkoterminowego ubezpieczenia OC (ok. 100 zł), będzie można takim samochodem legalnie wyjechać na drogę i np. wybrać się do Stacji Kontroli Pojazdów, żeby diagnosta sprawdził stan techniczny auta. Koniec kupowania kota w worku.

Od kiedy profesjonalne tablice rejestracyjne dla aut używanych?

Stowarzyszenie Polski Autohandel ocenia, że podpisana przez prezydenta zmiana jest przełomowa. Tablice profesjonalne:

uproszczą realizację obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych w ciągu 90 dni,

umożliwią jazdy testowe i przemieszczeń pojazdów sprowadzonych,

zmniejszą presję na rejestracje "na Niemca" i inne obejścia systemowe.

Nowelizacja przepisów o profesjonalnych zielonych tablicach rejestracyjnych wejdzie w życie 5 lipca 2026 r. Od tego dnia będzie można legalnie wyjechać samochodem z komisu na jazdę próbną.