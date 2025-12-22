Wchodzą profesjonalne zielone tablice do aut używanych. Na czym polegają zmiany?

Od początku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 792 000 samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy (pierwsza rejestracja wg Samar). Dla porównania w tym samym czasie w wydziałach komunikacji zgłoszono 591 000 nowych pojazdów. Jak widać rynek samochodów z drugiej ręki jest ogromny – mimo to kupujący np. w komisach często mają problemy z jazdą próbną i sprawdzeniem stanu auta.

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza prawdziwą rewolucję. Na czym polegają zmiany?

Jazda próbna samochodem używanym to dziś wielkie ryzyko

Dziś samochody importowane do Polski przyjeżdżają wyrejestrowane na lawetach lub na tzw. tablicach wywozowych uzyskanych w kraju pochodzenia (ważnych przez krótki czas). Handlarze najczęściej nie rejestrują ich na siebie m.in. przez wysokie koszty i obowiązek wykupienia OC na każdy pojazd (w dniu rejestracji).

Auta stoją w komisach bez polskich tablic i bez OC, więc jazda próbna takim samochodem wiąże się z wysokim ryzkiem – w razie kolizji za szkody trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni, do tego jest grzywna za jazdę niezarejestrowanym autem. Osoba zainteresowana zakupem ma dwa wyjścia: albo odbędzie jazdę łamiąc przepisy (licząc, że nic nie wydarzy się po drodze), albo uwierzy handlarzowi na słowo. I tak źle, i tak niedobrze. Właśnie tę patologię ukrócą nowe regulacje podpisane przez prezydenta.

Kierowcy i przedsiębiorcy na tę zmianę czekali od 6 lat. Prezydent zdecydował

Nowe prawo rozszerza możliwość stosowania tzw. profesjonalnej rejestracji przez przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi. Do tej pory z takich tablic mogli korzystać jedynie sprzedawcy fabrycznie nowych aut.

– Branża handlu samochodami używanymi czekała na to rozwiązanie od kilkunastu lat, a w sposób szczególnie intensywny od momentu wejścia w życie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów, czyli od 2019 roku – mówi dziennik.pl Maciej Szymajda z PolskiAutohandel.pl. – To właśnie wtedy tablice profesjonalne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego, ale – na ostatnim etapie prac legislacyjnych w senacie – zostały ograniczone wyłącznie do pojazdów nowych, co w praktyce wykluczyło zdecydowaną większość rynku. Od tamtej pory konsekwentnie wskazywaliśmy, że takie rozwiązanie jest oderwane od realiów, ponieważ obrót samochodami używanymi – w szczególności sprowadzanymi z zagranicy – stanowi dominującą część rynku. Nowelizacja podpisana przez prezydenta po wcześniejszym wecie wreszcie ten postulat realizuje – wskazuje.

Chcesz kupić samochód używany? Koniec strachu podczas jazdy próbnej

Jak na zmianie skorzystają kupujący auta np. z komisów? Reforma przepisów rozwiązuje przede wszystkim problem braku możliwości legalnego poruszania się po drogach pojazdami używanymi przed ich rejestracją na stałe.

– Klienci zyskają możliwość legalnego sprawdzenia samochodu na drodze publicznej przed zakupem, nawet jeśli pojazd został dopiero sprowadzony do Polski czy nie został jeszcze zarejestrowany na stałe. Oznacza to koniec sytuacji, w których klient musi kupować kota w worku albo uczestniczy w jeździe próbnej na tablicach zagranicznych lub w inny sposób niezgodny z prawem. Z perspektywy konsumenta rynek stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny – podkreśla nasz rozmówca.

Jak wygląda profesjonalna tablica rejestracyjna? Jakie procedury? Co z ubezpieczeniem OC?

Szymajda wyjaśnia, że po uzyskaniu decyzji o profesjonalnej rejestracji przedsiębiorca handlujący autami może wnioskować o jeden lub więcej zestawów zielonych numerów rejestracyjnych i otrzymać do 100 profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Każdy profesjonalny dowód rejestracyjny:

jest wystawiany osobno dla konkretnego pojazdu,

jest ważny 30 dni od momentu wystawienia.

Zielone znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej składają się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i numeru, który rozdzielony został literą "P". Ten rodzaj tablic nie jest przypisany do jednego samochodu. Dzięki temu handlarz będzie mógł je przekładać z jednego auta na inne. Następnie po wypisaniu pozwolenia czasowego i wykupieniu krótkoterminowego ubezpieczenia OC (ok. 100 zł), będzie można takim samochodem legalnie wyjechać na drogę i np. wybrać się do mechanika czy Stacji Kontroli Pojazdów, żeby sprawdzić stan techniczny auta.

Od kiedy profesjonalne tablice rejestracyjne dla aut używanych?

Maciej Szymajda z PolskiAutohandel.pl ocenia, że podpisana przez prezydenta zmiana jest przełomowa. Jego zdaniem tablice profesjonalne:

uproszczą realizację obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych w ciągu 90 dni,

umożliwią jazdy testowe i przemieszczeń pojazdów sprowadzonych,

zmniejszą presję na rejestracje "na Niemca" i inne obejścia systemowe

z perspektywy kupującego rynek stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny.

Nowelizacja przepisów o profesjonalnych zielonych tablicach rejestracyjnych wejdzie w życie 5 lipca 2026 r. Od tego dnia będzie można legalnie wyjechać samochodem z komisu na jazdę próbną.