Nowe ceny paliw od 18 grudnia. Ile kosztuje benzyna 95 i olej napędowy?

Ceny paliw w przedświątecznym tygodniu jednych ucieszą, drugich rozczarują. Kierowcy, którzy tankują benzynę lub olej napędowy mają powód do uśmiechu. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG nie podzielą ich entuzjazmu - autogaz jako jedyny w ostatnich dniach podrożał. Ale po kolei...

– Po ubiegłotygodniowych dalszych spadkach hurtowych cen paliw operatorzy stacji dokonali korekt w ich cennikach – zauważają analitycy e-petrol.pl. Z kolei eksperci BM Reflex wyjaśniają, że obniżki cen paliw to efekt stosunkowo taniej ropy naftowej i dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA. Jak to wygląda w praktyce?

Benzyna potaniała najbardziej. Gaz LPG drożeje

Benzyna 95 kosztuje aż o 8 groszy mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia, czyli 5,79 zł/l. Diesel potaniał o 6 groszy, dlatego za litr ON płaci się 6,17 zł.

Za to kierowcy samochodów z instalacją LPG nie mogą liczyć na niższe koszty tankowania. Cena gazu wzrosła o 2 grosze do poziomu 2,64 zł/l.

Jakie ceny paliw przed świętami?

Gdzie jest najtańsze paliwo?

Benzyna 95 najmniej kosztuje w województwie wielkopolskim – za litr trzeba zapłacić 5,70 zł. Najtańszy diesel jest dostępny w województwie lubuskim – ceny są tam na poziomie 6,01 zł/l. Gaz LPG z ceną 2,58 zł/l jest najtańszy na Górnym Śląsku.

Najdroższa benzyna 95 jest zaś na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu – litr kosztuje tam średnio 5,91 zł. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej płaci się także za olej napędowy – 6,24 zł/l. Najdroższy gaz LPG jest województwie zachodniopomorskim – kierowcy płacą tam po 2,74 zł/l.