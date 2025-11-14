rozwiń

Kierowcy czekali na te zmiany w przepisach. Oto nowe zasady

Rejestracja samochodu dziś wymaga wyprawy do urzędu, wypełniania stosów dokumentów i oczekiwania w kolejce do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Reklama

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została przyjęta przez Sejm. Nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć formalności, przyspieszą załatwianie spraw i zwiększą bezpieczeństwo przy rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?

Samochód zarejestrujesz bez wychodzenia z domu, czyli przez internet

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w październiku 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z uchwalonej noweli przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu będzie możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

– Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Cyfryzacja to jednak nie tylko wygoda, lecz także większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej wymianie danych urzędnik w Polsce będzie mógł łatwo sprawdzić dane samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu. Budujemy system, który chroni kierowców i eliminuje ryzyko oszustw – wskazał.

Reklama

Wchodzi usługa AVI. Nie kupisz kota w worku. Urząd sprawdzi historię i przebieg auta z Niemiec czy innego kraju UE

Kupno używanego samochodu to ciągle wysokie ryzyko. Oszuści sięgają po perfidne metody, a jedną z najgorszych jest fałszowanie numeru VIN (numer identyfikacyjny pojazdu). Szczególnie, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie można wymieniać danych o pojazdach z innymi państwami UE w związku z rejestracją aut sprowadzanych do Polski.

Stąd kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie tzw. usługi AVI (Actual Vehicle Information), czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją. Usługa AVI umożliwi polskim urzędom rejestrującym pobieranie danych o aucie sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei urzędy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE.

To oznacza także koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta. Nieuczciwi handlarze dostaną tym samym po łapach. Nic się nie ukryje.

Tablica rejestracyjna Tablica rejestracyjna / Tomasz Sewastianowicz

Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych. Oto nowe zasady

Trzecia zmiana to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do wydziału komunikacji. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym. Koniec z absurdem

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd trzecia zmiana – przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

– Nowe przepisy pozwolą na zniesienie obowiązku przedstawiania w wydziale komunikacji papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli jego wynik, wprowadzony przez diagnostę w Stacji Kontroli Pojazdów, widnieje już w Centralnej Ewidencji Pojazdów – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowego przeglądu

Piąta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym. Dzięki nowym zasadom będzie można uzyskać bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

60 dni na rejestrację samochodu, zamiast 30 dni

Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu. Prostszy zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych

Siódma zmiana również ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu

Nowe przepisy ułatwią również sądom pobieranie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK). Minister Sprawiedliwości będzie mógł występować z jednym wnioskiem o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w imieniu wszystkich sądów – obecnie poszczególne sądy składają setki indywidualnych wniosków. Zmiana uprości postępowania sądowe i przyspieszy proces podłączania sądów do bazy CEPiK. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyjaśniają pomysłodawcy.

Podsumowanie. Rejestracja samochodu po nowemu, oto zmiany dla kierowców

Na co mogą liczyć kierowcy? Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym to m.in.:

  • Umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu;
  • Usługa AVI. Urząd sprawdzi historię i przebieg auta z Niemiec czy innego kraju UE. Nie kupisz kota w worku;
  • Koniec obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny;
  • Wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku;
  • Umożliwienie uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań technicznych, jeżeli informacja o tym jest w dokumentach homologacyjnych;
  • Wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu;
  • Rejestracja samochodu bez papierowego zaświadczenia z SKP o badaniu technicznym;

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przepisy kluczowe dla przedsiębiorców prowadzących komisy wejdą w życie już po dwóch tygodniach od momentu ogłoszenia ustawy. Większość zmian wejdzie natomiast w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy. Niektóre dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2027 r., gdyż zmiana wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.

  • Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;
  • Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);
  • 54,50 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;
  • 73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego;
  • 1000 zł kosztują tablice rejestracyjne indywidualne do samochodu (500 zł w przypadku motocykla).

Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych. Od kiedy drożej?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również nowe przepisy, które podniosą stawki opłat komunikacyjnych. Wynika z nich, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.

Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Oto nowe kwoty

O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Ministerstwo podało kwoty. Nowe stawki to odpowiednio:

  • Wydanie prawa jazdy – 115,50 zł zamiast obecnych 100 zł,
  • Prawo jazdy międzynarodowe – nowa opłata 40,50 zł (zamiast 35 zł)
  • Dowód rejestracyjny – 62,50 zł zamiast 54 zł
  • Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł
  • Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł)
  • Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł
  • Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł
  • Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł
  • Indywidulane tablice rejestracyjne zdrożeją z 1000 zł do 3000 zł
  • Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.
Kierowcy na te zmiany czekali od 8 lat. Nowe prawo wchodzi w życie Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu / dziennik.pl