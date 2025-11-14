Lidl od soboty 15 listopada rusza ze specjalną promocją dla kierowców

Zima nadciąga, a razem z nią problemy z uruchomieniem auta, czy poranne skrobanie szyb. Stąd Lidl w specjalnej ofercie dla kierowców ma zatrzęsienie akcesoriów do walki z mrozem.

Od soboty 15 listopada produkty samochodowe marki Ultimate Speed będą dostępne w niższych cenach, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Co można kupić?

Szyby samochodu bez skrobania zimą. Osłona w dobrej cenie

Osłona termiczna na szybę z dodatkowymi osłonami lusterek bocznych to prosty sposób na uniknięcie skrobania szyb. Kosztuje 19,90 zł i sprawdzi się także latem, jako ochrona wnętrza auta przed nagrzaniem.

Z kolei wodoodporny pokrowiec na samochód (59,99 zł) to kolejny sposób na ochronę pojazdu przed śniegiem i lodem oraz przez zabrudzeniami. Sprawdzi się idealnie, jeśli ktoś rzadko korzysta z auta. Jest dostępny w czterech rozmiarach, a brzeg z gumką zapewni właściwe dopasowanie do pojazdu.

Jak ratować akumulator zimą? Powerbank, ładowarka czy prostownik?

Z danych niemieckiego automobilklubu ADAC wynika, że 40 proc. wszystkich awarii samochodów jest spowodowanych niesprawnym akumulatorem. Kierowcy dostrzegają znaczenie baterii dopiero w sytuacji, kiedy pojawia się problem z uruchomieniem silnika. Wtedy jest już za późno, stąd warto wcześniej przygotować go do jesienno-zimowego sezonu. W ofercie Lidla znajdziemy prostownik do ładowania akumulatorów 12V. Maksymalny prąd ładowania to 6 A dla samochodów osobowych i 17 A w przypadku aut dostawczych. Do tego jest funkcja testera akumulatora i alternatora oraz funkcję push wspomagająca rozruch. W sklepie internetowym Lidla prostownik jest o 70 zł tańszy i kosztuje 179 zł.

Przydatna może okazać się tańsza ładowarka do akumulatorów. Jest wyposażona w mikroprocesorowy układ sterowania z funkcją diagnostyczną i cztery programy do akumulatorów 6 i 12 V oraz wydajności 1,2-120 Ah. Urządzenie z praktyczną torbą kosztuje 49,99 zł (także online na lidl.pl).

Jeśli ktoś nie ma możliwości naładowania akumulatora, to powinien zaopatrzyć się w rozrusznik samochodowy zpowerbankiem i wozić go ze sobą w aucie. Taki sprzęt ułatwi bezpośredni start z wysokim impulsem prądu (ok. 500 A, 12 V). W komplecie jest też m.in. złączka 12 V i przewód rozruchowy oraz przewód USB-C. Zestaw kosztuje za 149 zł.

Jak uruchomić samochód za pomocą kabli rozruchowych?

Zestaw kabli rozruchowych, który pozwoli pożyć prąd od innego samochodu, to obowiązkowe wyposażenie auta zimą. Komplet przewodów z Lidla kosztuje 49,99 zł i pasuje do jednostek benzynowych do 5,5 oraz silników Diesla do 3 l pojemności. W ofercie znajduje się również urządzenie do diagnozy akumulatorów samochodowych, które generuje kod QR, umożliwiający łatwe wyświetlenie wyników na smartfonie, bez konieczności demontażu akumulatora (149 zł).

Kiedy stan naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu krytycznego, wówczas nie dostarcza on wystarczającej energii do urządzeń elektrycznych auta. Kable rozruchowe to często jedyny sposób na uruchomienie silnika. Przewody trzeba podłączać w następujący sposób. Kolejność wygląda tak:

Samochód sprawny i auto niesprawne nie mogą się stykać. Czerwonym kablem najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej.

najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej. Teraz koniec czarnego kabla należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania.

należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania. Najpierw należy uruchomić silnik sprawnego pojazdu . Teraz trzeba poczekać 3-4 minuty. Następnie należy spróbować uruchomić silnik pojazdu, w którym wystąpił problem z akumulatorem (nie dłużej niż max. 15 sekund). Jeśli uda się uruchomić pojazd, w pierwszej kolejności należy włączyć w nim odbiornik elektryczny, taki jak np. światła czy ogrzewanie tylnej szyby. Pozwoli to uniknąć przepięcia przy odłączaniu kabli rozruchowych od biegunów.

. Teraz trzeba poczekać 3-4 minuty. Następnie należy spróbować uruchomić silnik pojazdu, w którym wystąpił problem z akumulatorem (nie dłużej niż max. 15 sekund). Jeśli uda się uruchomić pojazd, w pierwszej kolejności należy włączyć w nim odbiornik elektryczny, taki jak np. światła czy ogrzewanie tylnej szyby. Pozwoli to uniknąć przepięcia przy odłączaniu kabli rozruchowych od biegunów. Kable odłącza się w odwrotnej kolejności. Zaczynamy od odpięcia czarnego przewodu od biorcy, potem dawcy, a następnie kabli z biegunów dodatnich.

Opony zimowe: kiedy zakładać? Kiedy wymienić opony na zimowe?

Kiedy wymieniać opony na zimowe? Najczęściej powtarzana mądrość mówi, że wtedy, gdy średnie dobowe temperatury spadną poniżej +7 stopni Celsjusza. Zgoda. Tyle tylko, że nigdy nie dzieje się to zero-jedynkowo i np. będą trafiać się takie dni, gdy rano będziemy mieli około zera, a w południe – nawet kilkanaście stopni na plusie. Zawsze ważny jest więc zdrowy rozsądek, poza tym w okresie przejściowym (a taki mamy teraz, czyli przełom października i listopada), zazwyczaj nie ma wielkiego znaczenia to, czy korzystamy z opon letnich czy zimowych. Dopóki temperatury nie spadną na dłużej poniżej 5-7 stopni i nie sypnie śniegiem, zazwyczaj można bez większych obaw poruszać się na letnich.