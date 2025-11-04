Nowa Toyota Aygo X Hybrid już w Polsce. To pierwsza pełna hybryda w segmencie

Toyota Aygo X pokazała, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a ma sens. W Polsce ten najmniejszy i najtańszy model japońskiej marki od debiutu w 2022 roku jest liderem segmentu A. Pozostali zazdroszczą pomysłu na sukces w klasie, którą spisali już na straty. Obecnie Aygo X z ponad 51-procentowym udziałem dominuje w segmencie A.

Reklama

Jednak coraz ostrzejsze normy spalin nakładane przez UE nie sprzyjają, a stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd debiutuje Toyota Aygo X wyposażona w napęd hybrydowy z silnikiem 1.5 znany z Yarisa. To najtańsza hybryda japońskiej marki na rynku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Większa Toyota Aygo X Hybrid – nowy styl i nowy silnik hybrydowy 1.5

Reklama

Toyota Aygo X Hybrid radykalnie zmieniła stylistykę i urosła. Wdrożenie większego, pełnego napędu hybrydowego z silnikiem 1.5 zamiast dotychczas montowanej 1-litrowej jednostki benzynowej wymusiło wydłużenie przedniej części nadwozia o 76 mm. Bez zmian pozostał rozstaw osi (2430 mm). Nowa twarz z przeprojektowaną maską, reflektorami i grillem wpada w oko. Kierunkowskazy boczne przeniesiono do obudowy lusterek. Nadkola z czarnym wykończeniem skrywają 17- lub 18-calowe felgi aluminiowe.

Toyota Aygo X Hybrid: nowe wnętrze, lepsze wyciszenie i więcej wyposażenia

W przeprojektowanej kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest większy ekran stacji multimedialnej. Aygo X Hybrid w standardzie oferuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali, klimatyzację, elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C.

Wyższe wersje dodają bezprzewodową ładowarkę, cyfrowy kluczyk, elektrycznie składane lusterka i system oczyszczania powietrza nanoeX. Kierowców ucieszy również lepsze wyciszenie kabiny. Solidna izolacja maski, wygłuszenie deski rozdzielczej i osłony pod silnikiem mają skutecznie odcinać odgłosy z komory napędu. Do tego są grubsze szyby oraz maty akustyczne.

Nowe Aygo X Hybrid to także szerszy pakiet systemów bezpieczeństwa. Lista obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, utrzymanie pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, układ awaryjnego zatrzymania pojazdu czy proaktywnego asystenta jazdy. Po raz pierwszy będzie możliwe aktualizowanie systemów pokładowych metodą OTA (over-the-air).

Aygo X Hybrid zawraca w miejscu. Jaki promień skrętu? Jaka pojemność bagażnika?

Na zmianie napędu nie ucierpiała pojemność bagażnika (od 231 l do 829 l). Ta sztuczka udała się dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie japońskiej marki dwóch stosów ogniw akumulatora, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi pod kanapą (zdjęcie). Akumulator pomocniczy zmieścił się pod podłogą kufra. Tak rozmieszczone baterie układu hybrydowego obniżają środek ciężkości, stąd stabilne i zwinne prowadzenie auta. Aygo X Hybrid imponuje także zwrotnością - promień skrętu wynosi 4,7 m i jeden manewr wystarczy by zawrócić między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m.

Toyota Aygo X Hybrid z bardziej ekologicznych materiałów i z mniejszym śladem węglowym

Toyota twierdzi, że w porównaniu z poprzednią generacją ślad węglowy nowego Aygo X Hybrid jest niższy o 18 proc. Stoją za tym przede wszystkim napęd hybrydowy, nowe materiały, bardziej energooszczędna produkcja i logistyka, w tym wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w fabryce Toyota Motor Manufacturing Czech w Kolinie. Do redukcji śladu węglowego auta przyczyniają się także materiały stosowane w kabinie. Przykładem może być nowa tkanina SakuraTouch, wykonana w ponad 40 proc. z materiałów roślinnych (PVC z odpadów drzewnych, korków i PET z recyklingu) - jej produkcja generuje o 95 proc. mniej CO2 w porównaniu do naturalnej skóry.

Toyota Aygo X Hybrid z nową hybrydą 1.5 spala 3,7 l na 100 km

Wreszcie napęd. Hybryda z silnikiem 1.5 to sprawdzona konstrukcja znana z Yarisa i Yarisa Cross. O ile w większych modelach zapewnia przyzwoite osiągi, to pod maską Aygo X moc 116 KM potrafi zaskoczyć – najmniejszy model Toyoty od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,2 sekundy. Poprzednie Aygo X z silnikiem 1.0/72 KM potrzebowało prawie 15 sekund. Zużycie paliwa na poziomie 3,7 l na 100 km to rewelacyjny wynik. Japończycy przy tym zapewniają, że technologia hybrydowa pozwala osiągnąć najniższy w segmencie poziom emisji CO 2 , który wynosi zaledwie 86 g/km.

Nowa Toyota Aygo X Hybrid kosztuje od 82 900 zł

Nowa Toyota Aygo X Hybrid w najtańszej wersji Active kosztuje od 82 900 zł. Wyposażenie to:

automatyczna klimatyzacja,

kierownica pokrytą skórą syntetyczna,

system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem (9 cali),

kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

17-calowe felgi stalowe,

pakiet systemów Toyota T-MATE obejmuje m.in. ulepszony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny czy asystenta utrzymania pasa ruchu.

Ile kosztuje Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort?

Lepiej wyposażona Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort to wydatek od 85 900 zł. Standard obejmuje:

17-calowe felgi aluminiowe,

podgrzewane fotele przednie,

podświetlenie w przestrzeni bagażowej,

nakrętki antykradzieżowe do kół.

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style najlepiej wyposażona

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style kosztuje od 92 800 zł. Samochód oferuje jeszcze bogatsze wyposażenie:

17-calowe felgi z szarym wykończeniem,

dwukolorowe nadwozie,

światła główne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej w technologii LED,

inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

przyciemnione szyby tylne,

elektrycznie składane lusterka,

indukcyjną ładowarkę telefonów.

Pakiet GR Sport zmienia Augo X w zupełnie inny samochód

Do wersji Style przewidziano pakiet GR Sport za 16 000 zł. Wyposażenie w tym wariancie to m.in.:

klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa),

technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,

system bezkluczykowego dostępu do samochodu,

przedni grill GR Sport,

zawieszenie z kolumnami MacPhersona (przednie) GR Sport,

18-calowe felgi aluminiowe 175/60 R18 GR Sport,

trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej z elementami perforowanymi,

tapicerka GR Sport,

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 10,5-cala HD,

nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych,

przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania,

zdalne aktualizacje OTA.

Toyota Aygo X Hybrid 1.5 - dane techniczne, wymiary, silnik