Koreański koncern inwestuje w Polsce. Nowa fabryka już gotowa

POSCO International Poland E-Mobility inwestuje ponad 42 mln euro (ok. 180 mln zł) w budowę fabryki rdzeni do silników elektrycznych (napędzających auta elektryczne). Nowy zakład powstał w Brzegu na działce o powierzchni 10 hektarów, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Kompleks produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym zajmuje ponad 25 000 m kw.

Fabrykę w 13 miesięcy wybudowała firma Dekpol. Projekt uwzględniał m.in. wykonanie fundamentów pod maszyny linii produkcyjnych oraz kanałów technologicznych, montaż 13 suwnic o udźwigu od 3 do 25 ton, wykonanie strefy o ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych (pomieszczenie pomiarowe).

Gigantyczne zamówienia do 2030 roku

Koreańczycy z POSCO zdecydowali się na budowę nowej fabryki w Polsce ponieważ firmy motoryzacyjne zakontraktowały już produkcję wszystkich rdzeni silników trakcyjnych aż do 2030 roku. Do końca dekady koncern ma rocznie wytwarzać ponad 7 mln rdzeni rocznie.

Kiedy ruszy seryjna produkcja? Koncern daje pracę

Produkcja seryjna w nowym zakładzie w Brzegu ma ruszyć w styczniu 2026 roku. Pracę znajdzie tam ok. 200 osób. Początkowe zdolności produkcyjne to 260 tys. sztuk rdzeni rocznie. Po uruchomieniu kompletu ośmiu pras produkcja wzrośnie do ponad 1,2 mln zestawów do 2030 roku.

– To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej – powiedział Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland JS. – W przyszłości zrobimy krok naprzód jako globalny producent ekologicznych części dzięki dodatkowej współpracy z głównymi europejskimi producentami samochodów – dodał.

Kia i Hyundai już zamówiły niemal roczną produkcję z Polski

Pierwsze zamówienie na produkcję 1,03 mln sztuk rdzeni złożył już koncern Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai (elektryczne modele IONIQ) i Kia (EV3, EV4, EV6 i EV9). Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku trafią m.in. do fabryki Hyundaia w Nosovicach w Czechach – tam jest produkowana m.in. elektryczna Kona. Z kolei Kia w fabryce w Żilinie na Słowacji uruchomiła produkcję kompaktowego modelu EV4. Niebawem z taśm zjedzie tani SUV – EV2. Oba modele przeznaczone na rynek europejski.