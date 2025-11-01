Obowiązek opon zimowych. Od 1 listopada ważne zmiany w Austrii

Austria należy do krajów chętnie odwiedzanych przez polskich kierowców, dlatego warto pamiętać o ważnej zmianie w przepisach obowiązujących w tym państwie. Od 1 listopada do 15 kwietnia opony zimowe na drogach Austrii to obowiązek. Samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony muszą być wyposażone w zimowe ogumienie zamontowane na wszystkich kołach – informuje automobilklub ÖAMTC.

Austriackie prawo dopuszcza korzystanie z opon całorocznych w tym okresie, jednak muszą one mieć oznaczenie M+S, MS, M&S (błoto i śnieg) lub symbol trzech szczytów górskich z płatkiem śniegu (3PMSFi). Ważnym parametrem jest także głębokość bieżnika – 4 mm to minimum.

Czy zamiast opon zimowych można mieć opony całoroczne lub łańcuchy?

Alternatywą dla opon zimowych czy całorocznych są łańcuchy założone na… opony letnie (koła napędowe). Należy przy tym pamiętać, że z łańcuchów korzystamy tylko wtedy, gdy nawierzchnia jest (w dużej mierze) pokryta śniegiem/lodem. Z kolei w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów konieczne jest zamontowanie opon zimowych na co najmniej jednej osi napędowej.

Słony mandat za brak opon zimowych

Złamanie przepisów dotyczących używania opon zimowych obwarowano wysokimi karami. Najniższy mandat jaki austriacki policjant wypisze za jazdę na niewłaściwym ogumieniu wynosi 100 euro, czyli ok. 430 zł. Jeśli jednak uzna, że brak opon zimowych może zagrażać innym uczestnikom ruchu, wówczas kara sięgnie 10 000 euro (czyli 43 000 zł).

– W przypadku kolizji z pojazdem niewyposażonym w odpowiednie opony kierowca jadący na oponach letnich musi udowodnić, że do zdarzenia doszłoby również na oponach zimowych. Inaczej może być obciążony współodpowiedzialnością – przestrzegają eksperci ÖAMTC.

Opony zimowe: kiedy zakładać? Kiedy wymienić opony na zimowe?

Kiedy wymieniać opony na zimowe? Najczęściej powtarzana mądrość mówi, że wtedy, gdy średnie dobowe temperatury spadną poniżej +7 stopni Celsjusza. Zgoda. Tyle tylko, że nigdy nie dzieje się to zero-jedynkowo i np. będą trafiać się takie dni, gdy rano będziemy mieli około zera, a w południe – nawet kilkanaście stopni na plusie. Zawsze ważny jest więc zdrowy rozsądek, poza tym w okresie przejściowym (a taki mamy teraz, czyli przełom października i listopada), zazwyczaj nie ma wielkiego znaczenia to, czy korzystamy z opon letnich czy zimowych. Dopóki temperatury nie spadną na dłużej poniżej 5-7 stopni i nie sypnie śniegiem, zazwyczaj można bez większych obaw poruszać się na letnich.

Czy w Polsce jest obowiązek zmiany opon na zimowe?

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego od lat postuluje, aby wprowadzić w Polsce obowiązek wymiany opon na zimowe. Jednak kolejne rządy nie zgadzają się na zmianę prawa. Czy to znaczy, że za opony nie można dostać mandatu? Istnieje artykuł 97 k.w., który pozwala policjantom i inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego ukarać kierowcę każdego auta m.in. za niewłaściwy stan techniczny pojazdu, w tym za ogumienie.

Mandat 3000 zł za opony. Znasz ten przepis?

– Opony to kluczowy element bezpiecznej jazdy, stąd funkcjonariusze podczas kontroli drogowej zwracają szczególną uwagę na ich stan. Zwłaszcza teraz w obliczu pogarszających się warunków drogowych – mówi dziennik.pl podinsp. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. – W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem nawet do 3000 zł– wyliczył. Na dowód cytat z kodeksu wykroczeń:

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Jak policjant sprawdzi opony w samochodzie, czyli głębokość bieżnika?

Łyse ogumienie policjant zauważy gołym okiem. Zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm. Funkcjonariusz może ją również sprawdzić za pomocą wskaźnika TWI (ang. "Tread Wear Indicator" – wskaźnik zużycia bieżnika), czyli specjalnego zgrubienia w rowkach opony. Kiedy bieżnik się z nim zrówna, wówczas oponę uznaje się za niezdatną do użycia.

Czy opony są równomiernie zużyte?

Równomierne zużycie bieżnika także jest ważne. Jeśli opona po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie jest bardziej wytarta, to dla policjanta oznacza, że kontrolowany samochód niedomaga też zawieszeniem.

Opona z guzem to zatrzymany dowód rejestracyjny

Opona z guzem, pęknięciami, rozwarstwieniami czy przecięciami także może ściągnąć na kierowcę kłopoty. Mandat plus zatrzymanie dowodu rejestracyjnego mają być gwarancją, że ogumienie zostanie wymienione.

Stare opony. Jak policjant sprawdzi wiek opon?

Stare opony także mogą uziemić samochód w trakcie kontroli drogowej. W ocenie ekspertów ogumienie starsze niż 10 lat traci swoje właściwości i nie powinno być użytkowane. Wnikliwy policjant wiek ustali odczytując tzw. kod DOT na bocznej ściance opony.

Kluczowe są cztery ostatnie znaki np. 2125 - dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie to rok produkcji (w tym przypadku mamy 21 tydzień 2025 rok)

Różne opony na jednej osi i koło zapasowe lub dojazdówka

Opony na tej samej osi nie mogą się różnić – model i rozmiar musi być identyczny. Złamanie tego przepisu policjant także stwierdzi bez specjalnego trudu. Wyjątkiem jest wymiana uszkodzonego koła na zapasowe lub dojazdówkę. Wtedy jednak policjant może poprosić o pokazanie przebitej opony.

Rozmiar opon i indeks prędkości

Sprawdzenie rozmiaru opon również nie wymaga wiedzy akademickiej. Zgodnie z przepisami ogumienie nie może wystawać poza obrys samochodu. Tu na celownik mogą trafić użytkownicy samochodów terenowych z wystającymi oponami.

Jeśli kierowca podczas kontroli drogowej okaże się wyjątkowo hardy, wówczas policjant zawsze może stać się dociekliwy i np. sprawdzić, czy opony mają właściwy indeks prędkości dla danego auta. Zadzieranie nosa nie popłaca.

Opony z kolcami i opony bez bieżnika

Opony z kolcami są w Polsce zakazane. Korzystanie z takiego ogumienia może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Identyczne konsekwencje czekają kierowcę, który wyjedzie na ulicę autem wyposażonym w sportowe opony bez bieżnika (slicki).