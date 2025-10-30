Zwrot akcji na stacjach paliw. Podwyżki uderzą kierowców po kieszeni

Wzrost cen ropy, wywołany wprowadzeniem amerykańskich sankcji na rosyjskie koncerny paliwowe, właśnie dotarł na polskie stacje. W efekcie ceny paliw podstawowych poszły w górę. Ile zapłacą kierowcy?

Przełom października i listopada to czas, kiedy wiele osób rusza w drogę, aby w związku z obchodami Wszystkich Świętych odwiedzić cmentarze. Dlatego do wyjazdów dobrze przygotować się tankując wcześniej, zanim ustawią się kolejki i podwyżki rozkręca się na całego.

Pęknie granica. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że litr benzyny 95 kosztuje o 5 groszy więcej niż przed tygodniem – 5,89 zł. Aż o 9 groszy wzrosła średnia ogólnopolska cena diesla – paliwa, którego ceny wyraźnie rosły ostatnio w hurcie. Dziś za jego litr kierowcy płacą 6,04 zł. To oznacza, że średnia cena ON po prawie trzech miesiącach powróciła ponad poziom 6 zł. Nie zmieniła się cena LPG – drugi tydzień z rzędu wynosi 2,59 zł/l.

Gdzie mają najtańsze paliwo?

Kierowcy benzynę 95 najtaniej tankują w województwie wielkopolskim – tam litr tego paliwa kosztuje 5,77 zł. Taka sama cena "95-ki" dotyczy też Górnego Śląska, w którym najmniej płaci się również za litr diesla - 5,90 zł. Autogaz z ceną 2,46 zł/l jest najtańszy w województwie lubuskim.

Najbardziej poszkodowani są kierowcy na Mazowszu – tankowanie benzyny i diesla kosztuje odpowiednio 6,04 i 6,17 zł/l. Najdroższy gaz LPG oferują stacje w województwie zachodniopomorskim - średnia cena tego paliwa wynosi 2,73 zł/l.

31 października Orlen rusza z promocją

Ulgę dla portfeli kierowców może przynieść promocja, którą Orlen uruchomi już w piątek 31 października o godz. 00.01. Podstawowy rabat 20 groszy za każdy litr paliwa otrzyma każdy uczestnik programu VITAY podczas tankowania dowolnego rodzaju benzyny lub oleju napędowego. Z kolei zakup np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu z asortymentu sklepu stacji daje 35 groszy rabatu.

150 litrów paliwa taniej do 11 listopada

Na skorzystanie z tańszego tankownia kierowcy mają czas do wtorku 11 listopada do godz. 23.59. Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach jesiennej akcji można kupić do 150 litrów benzyny czy diesla z rabatem.