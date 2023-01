Reklama

"Flotowy" Peugeot 308 SW nadal wygląda świetnie!

Nowy Peugeot 308 SW wygląda bardzo dynamicznie. Decydują o tym "kły lwa" w przedniej części, szereg ostrych linii i nowocześnie wyglądający tył. Za sprawą przetłoczeń na nadkolach, kombi prezentuje się dość kompaktowo. Tyle że to jedynie wrażenie. W końcu mówimy o aucie posiadającym nadwozie o długości przekraczającej 4,6 metra. Nowy 308 SW nie jest zatem małym kombi.

Ważne w przypadku nowego Peugeota jest to, że jego design okazuje się sportowy oraz nowoczesny i to pomimo faktu, że wariant który dostałem do testów, był skonfigurowany – nazwijmy to – flotowo. Była to pośrednia wersja wyposażenia, a nie topowa. Pośrednie wersje już nie wyglądają ubogo. Nie brakuje w niej m.in. LED-owych świateł czy 17-calowych felg aluminiowych.

Nowy Peugeot 308 SW ma 608-litrowy bagażnik. Prawie jak Passat!

Pomijając wygodę oferowaną przez fotel (piekielną wygodę wręcz!) i przyzwoitą ilość przestrzeni na nogi na tylnej kanapie, jedna z większych zalet nowego 308 SW ukrywa się za tylną klapą. Po jej otwarciu kierowca otrzymuje dostęp do 608-litrowego bagażnika. To nie tylko jeden z lepszych wyników w segmencie C. To po prostu ogromny kufer. Dla porównania zaledwie 42 litry więcej oferuje Volkswagen Passat kombi! To oznacza mniej więcej tyle, że bez większych problemów do bagażnika Peugeota 308 walizki zapakują cztery dorosłe osoby lub rodzina z dwójką dzieci.

Mówiąc o nowym Peugeocie 308 SW nie można zapomnieć o zalecie, o której wspominałem już przy poprzednich testach. Ten samochód jest naprawdę dobrze wykonany. Ma nie tylko nowoczesną deskę rozdzielczą, ale i sporo miękkich plastików oraz wysoką jakość spasowania elementów.

Peugeot 308 SW BlueHDi 130. Tak, diesel jeszcze żyje. Jeszcze...

Paleta silnikowa nowego Peugeota 308 to oczywiście napęd benzynowy, hybrydowy plug-in, elektryczny i... diesel. Choć diesel ewidentnie popadł w niełaskę u włodarzy UE, nadal jest obecny w sprzedaży. Z ciekawości postanowiłem go zatem przetestować. Dane techniczne? Francuski motor ma 1,5 litra pojemności, ale mimo wszystko 4 cylindry. To dobrze. Jest bardziej wyważony i pracuje kulturalniej od motorów 3-cylindrowych.

Jednostka została sparowana z 8-biegową przekładnią automatyczną. Ta działa płynnie i gładko zmienia przełożenia. Być może z opóźnieniem reaguje na głębsze wciśnięcie pedału gazu, jednak zawsze kierowca ma również do dyspozycji manetki. Te pozwalają na wcześniejsze zredukowanie biegu (lub raczej dwóch czy trzech) np. przed wyprzedzaniem.

130 koni mocy w Peugeocie 308 SW BlueHDi. Czy to dużo?

Za sprawą doładowania i sprawnego układu wtryskowego common rail, silnik BlueHDi rozwija 130 koni mechanicznych. Wartość nie wydaje się być przesadnie wysoka. Co jednak ważne, moc ta jest dostępna już przy 3750 obr./min., czyli jakieś 2 tys. obr./min. niżej niż w odpowiadającym benzyniaku. Niewątpliwym plusem jest też moment obrotowy. Peugeot oferuje 300 Nm, które ujawniają się już przy 1750 obr./min. Dzięki temu kombi przyspiesza do pierwszej setki w 10,9 sekundy. Choć wartość ta jest mało miarodajna. Bo sprint jest najbardziej dynamiczny do miejskich 50, 60 km/h.

Ile spala nowy Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8?

130-konny diesel w testowym Peugeocie 308 SW jest całkowicie wystarczający pod względem osiągów. Chętnie przyspiesza, nie ma problemów z wyprzedzaniem w trasie, a zadyszki dostaje dopiero dużo powyżej limitu autostradowego. Przy dużej prędkości przyspiesza, ale z wyczuwalnym oporem. To akurat pewnie zasługa małej pojemności silnika. I choć dynamika stanowi ważną zaletę diesla BlueHDi, nie wspomniałem jeszcze o najważniejszej. A ta dotyczy spalania. Średnie zapotrzebowanie na olej napędowy w teście wyniosło około 6 litrów. To bardzo dobry wynik.

Wierzę że podczas spokojnej jazdy w trasie wskazanie można obniżyć sporo poniżej 5 litrów. Pokażcie mi zatem równie oszczędnego, ale za to bardziej "ekologicznego" benzyniaka...

Zawieszenie Peugeota 308 SW BlueHDi 130 to prosta konstrukcja

Z umiarkowanym pod względem osiągów silnikiem diesla świetnie współgra zawieszenie Peugeota 308 SW. Francuzi postawili na klasyczne połączenie. Z przodu pracują kolumny McPhersona, a z tyłu belka skrętna. Kombi nie boi się zakrętów, chętnie pokonuje je nawet z większą prędkością, a do tego gwarantuje wystarczający poziom komunikacji kół z kierownicą. Nie, 308 nie jest typem sportowca. Taki jednak nie miał być. Miał dawać pewność prowadzenia, ale i komfort. I to założenie zostało wypełnione w stu procentach.

Ile kosztuje Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 Allure?

Testowy Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 zostanie dziś wyceniony przez salon sprzedaży na 153 350 zł. Czy to dużo? Jeszcze trzy, cztery lata temu taka kwota była w segmencie C dosłownie zaporowa. Dziś stała się standardem. Za kompaktowe kombi trzeba zapłacić minimum 130 tys. zł. 150 tys. brzmi zatem dość rozsądnie. Szczególnie że poza 130-konnym dieslem i automatyczną skrzynią, kupujący otrzymuje całą serię dodatków. W ten cenie Peugeot posiada m.in. bezkluczykowy dostęp i rozruch silnika, podgrzewane przednie fotele, LED-owe reflektory, 17-calowe felgi aluminiowe, 10-calowy ekran systemu multimedialnego, kamerę cofania oraz cały zestaw systemów bezpieczeństwa, włącznie z czujnikiem martwego pola.

Tak ukształtowany cennik wygląda dość dobrze na tle rynkowych konkurentów. Golf choć sporo droższy, zaoferuje wyłącznie diesla z manualną przekładnią. Tańsze okazuje się Renault Megane. Tyle że ten model ma dwie wady. Jest już dość starą konstrukcją, a do tego oferuje sporo słabszego, 115-konnego diesla.

Test: Peugeot 308 SW BlueHDi 130 – podsumowanie:

Diesla montowanego pod maską testowego Peugeota 308 SW już dopadł downsizing, a do tego nieszczęście w postaci filtra cząstek stałych i konwertera SCR. Czemu teraz, gdy jednostka potrafi wyemitować zaledwie 118 g CO2 na każdy kilometr jazdy, silnik wysokoprężny będzie musiał umrzeć i zostanie zastąpiony elektrykiem? No właśnie tego akurat nie rozumiem. To świetne auto. Jest dość ciche, zdecydowanie oszczędne, a do tego dynamiczne. Dlatego moment, w którym wersja BlueHDi 130 EAT8 zniknie z cenników, pożegnam ze łzą w oku. A tymczasem wy... jeszcze możecie to auto kupić.

Zatem jeżeli pokonujecie dużą ilość kilometrów, a do tego poszukujecie wygodnego i oszczędnego kombi, nowy Peugeot 308 SW BlueHDi będzie jednym z lepszych wyborów w swojej klasie. Serio!