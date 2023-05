Reklama

Peugeot 2008 w aktualnej, drugiej już generacji debiutował na rynku w 2019 roku i szybko pobił popularnością swojego poprzednika, stając się jednym z najchętniej kupowanych samochodów tej klasy na rynku europejskim. W 2021 roku do francuskiego auta należał nawet najwyższy stopień podium w tym segmencie. Co ciekawe, wariant elektryczny odpowiada za ponad 17 proc. sprzedaży Peugeota 2008 i czyni go również jednym z najczęściej wybieranych małych SUV-ów zasilanych prądem. W sumie od debiutu drugiej odsłony na rynek z fabryki Vigo w Hiszpanii trafiło już blisko 700 tys. sztuk tego modelu.

Wraz z modernizacją całej gamy 2008 Peugeot liczy na umocnienie pozycji marki w tym konkurencyjnym segmencie, stawiając na wymagającego klienta. Co zatem ma do zaoferowania odświeżone wcielenie francuskiego SUV-a?

Peugeot 2008 – zmiany w wyglądzie

Stylistyka nadwozia to jeden z największych atutów tego modelu, wprowadzone zmiany są więc subtelne i wzmacniają dynamiczną aparycję auta. Widać je zwłaszcza w pasie przednim, gdzie zaadaptowano charakterystyczny dla najnowszych modeli marki układ potrójnych ledowych świateł do jazdy dziennej (dotychczas były one wbudowane w reflektory). Pionowe "pazury" teraz trafiły do stylizowanych na wloty powietrza, błyszczących wstawek na zderzaku.

Nowy jest też grill oraz logo marki. W wersji Active przód zdobi poziomy wzór w kolorze czarnym z połyskiem. W wersjach Allure i GT przód ma pionowy wzór w tym samym kolorze co nadwozie. Także ledowe lampy tylne zyskały zmodyfikowaną grafikę z motywem trzech pazurów. Zmiany w wyglądzie uzupełniają czteroramienne alufelgi wzorowane na tych z modelu 408, dostępne w rozmiarach 16, 17 lub 18 cali. Nowy 2008 zachowuje te same wymiary zewnętrzne: 4300 mm długości, 1815 mm szerokości (1987 mm wraz z lusterkami), 1550 mm wysokości. Pojemność bagażnika sięga 434 l.

Peugeot 2008 – odświeżone wnętrze

W kabinie modyfikacje objęły m.in. i-Cockpit, który w wersjach Allure i GT ma cyfrowe zegary o przekątnej 10 cali (w GT także z efektem 3D) z personalizowanym układem wyświetlanych danych. W odmianie Active nadal są analogowe wskaźniki. Natomiast we wszystkich wariantach standardem jest teraz 10-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego. W dwóch wyższych wersjach wyposażenia jest on wykonany w technologii HD. Multimedia zapewniają bezprzewodową współpracę z Apple CarPlay i Android Auto, a także opcjonalną nawigację TomTom, a do tego zdalne aktualizacje "over-the-air". Pod ekranem i wylotami kratek wentylacji znajdziemy dedykowane fizyczne przyciski do obsługi wybranych systemów.

Nowością w GT są jeszcze dodatkowe kolory podświetlenia kokpitu dopasowane do trybów jazdy i centralnego ekranu dotykowego. W sumie do wyboru osiem różnych ambientowych barw.

Peugeot 2008 – mocniejsze silniki i nowa hybryda

W palecie dostępnych wersji silnikowych największe modyfikacje wprowadzono w wersji elektrycznej, której moc wzrosła o 15 proc. – ze 136 do 156 KM. Zwiększono jednocześnie pojemność baterii z 50 do 54 kWh, co z kolei zaowocowało zasięgiem nawet 406 km w cyklu mieszanym WLTP (dotychczas Peugeot e-2008 mógł przejechać na jednym ładowaniu do 345 km).

Standardem jest pokładowa jednofazowa ładowarka o mocy 7,4 kW, a w opcji auto można wyposażyć w trójfazową 11-kilowatową. Poziom energii da się uzupełniać ze zwykłego gniazdka, z Wallboxa lub szybkich ładowarek, a czas ładowania to odpowiednio: 11 godzin i 10 minut (3,2 kW), 4 godziny i 40 minut (7,4 kW) lub 30 minut (od 20 do 80 proc.) w przypadku skorzystania z mocy 100 kW.

Nowy Peugeot 2008 z silnikiem 1.2

Na początku 2024 roku do gamy dołączy Peugeot 2008 z silnikiem benzynowym 1.2 PureTech o mocy 136 KM i współpracujący ze zelektryfikowaną dwusprzęgłową, 6-biegową skrzynią automatyczną. Peugeot zapewnia, że dzięki akumulatorowi, który ładuje się w trakcie jazdy, technologia ta oferuje dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach silnika i do 15 proc. niższe zużycie paliwa. Podczas jazdy miejskiej nowy 2008 wyposażony w system Hybrid może przez ponad 50 proc. czasu pracować w trybie elektrycznym ze 100-proc. zerową emisją.

Poza tym w gamie dostępne będą znane już trzycylindrowe silniki benzynowe 1.2 PureTech w wariantach o mocy 100 lub 130 KM, współpracujące z 6-biegowymi skrzyniami manualnymi lub 8-biegowym automatem EAT8 w mocniejszym wariancie oraz czterocylindrowy diesel 1.5 HDi/130 KM ze skrzynią EAT8.

Peugeot 2008 – dobre wyposażenie, jaka cena?

Nowy SUV jak wspominaliśmy dostępny będzie w trzech pakietach wyposażenia: Active, Allure i GT, a w zależności od wybranego wariantu na pokładzie znajdziemy takie rozwiązania jak: tempomat adaptacyjny, autonomiczne hamowanie awaryjne, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent pasa ruchu i monitorowania martwego pola widzenia kierowcy, czujniki parkowania i kamera cofania HD, bezkluczykowy dostęp do auta, automatyczna klimatyzacja. W ofercie znajdziemy też system Peugeot Advanced Grip Control w parze z wielosezonowymi oponami, który wykorzystuje układ kontroli trakcji i stabilności do poprawy zachowania samochodu poza utwardzonymi szlakami. Pozwala on na wybór trybu jazdy po piasku, błocie lub śniegu.

Nowy Peugeot 2008 pojawi się w salonach sprzedaży po wakacjach, ale przyjmowanie zamówień zostanie otwarte kilka tygodni wcześniej. Ceny jeszcze nie są znane, można jednak przypuszczać, że tradycyjnie będą wyższe od dotychczas oferowanych wariantów, w przypadku których cennik zaczynał się od 108 600 zł za wersję 1.2/100 KM, 116 300 zł za 1.2/130 KM, 133 900 zł za diesla 1.5/130 KM i od 184 600 zł za e-2008.