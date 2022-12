Reklama

Renault Arkana jest dostępna na polskim rynku już od dwóch lat, ale nowy model bardzo szybko zaskarbił sobie uznanie wśród klientów. Auto nie potrzebowało dużo czasu, żeby w rankingach sprzedaży nad Wisłą zdetronizować popularnego Captura oraz Clio, które od kilku dekad miało swoją ugruntowaną pozycję na rynku. Najnowsze wyniki sprzedaży i prognozy pokazują, że w następnych latach rynek będzie należeć do takich samochodów jak Arkana.

Renault Arkana na początek trafiło na rynki azjatyckie, w tym również pod marką Samsung. Jednak do Europy trafiło już zupełnie odmienione. Mimo zbliżonego wyglądu, pod względem konstrukcyjnym jest to zupełnie nowy, bardziej zaawansowany samochód.

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że Francuzi to mistrzowie awangardowych projektów. Okazuje się, że Renault Arkana jest odzwierciedleniem samochodu, który zrewolucjonizował branżę, a zadebiutował w latach 60. ubiegłego wieku. Chodzi o Renault 16, przełomowy samochód rodzinny zaprojektowany przez Philippe`a Charbonneaux. Auto spopularyzowało modę na nadwozie hatchback (które w tamtych czasach był pionierską konstrukcją) łączące ekskluzywny styl z praktycznością.

Dzisiejsze Renault Arkana, podobnie jak jej daleki krewny sprzed sześciu dekad, również wprowadziło rewolucję w segmencie popularnych SUV-ów, łącząc elegancką sylwetkę w stylu coupe z praktycznym nadwoziem typu SUV.

Renault Arkana to hit sprzedażowy w Polsce

Od stycznia do listopada br. z polskich salonów wyjechało 2599 egzemplarzy modelu Arkana. Modny SUV w stylu coupe przez większą część roku prowadził w rankingu, ale w ostatnim miesiącu został zdetronizowany przez Clio, którego sprzedało się zaledwie 2818 egzemplarzy - o prawie 45 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, że powoli nadchodzi zmierzch dla małych, miejskich modeli. Na trzecim miejscu w rankingu sprzedaży marki Renault wylądował Captur, który przez ostatnie lata był koniem pociągowym sprzedaży, ale dziś współpracuje w duecie z Arkaną. Przez jedenaście miesięcy tego roku sprzedano 2490 egzemplarzy.

Renault Arkana, wymiary, pozycjonowanie i konkurenci

Samochód przygotowany na rynek europejski zbudowano na modułowej platformie CMF-B, znanej z modelu Clio i Captur. Renault Arkana mierzy 4568 mm długości, 1821 mm szerokości (2034 mm z lusterkami) oraz 1576 mm wysokości. Jego rozstaw osi to 2720 mm.

Pojemność bagażnika to 513 l, ale po złożeniu tylnej kanapy powiększa się do 1296 l. W wersji hybrydowej bagażnik jest mniejszy ze względu na akumulator. Jego pojemność to 480 l przy podniesionych oraz 1263 l przy złożonych oparciach tylnej kanapy.

W gamie marki Renault Arkana jest pozycjonowana niżej niż Koleos (jest od niego krótsza o 9 cm i niższa o 10 cm, ma o 2 cm krótszy rozstaw osi), ale stoi tuż obok zupełnie nowego modelu Austral, który całkiem niedawno zastąpił wysłużonego Kadjara.

Nadwozie stylizowane na coupe, muskularna prezencja oraz prześwit 190 mm sprawiają, że samochód prezentuje się bardzo oryginalnie na tle rynkowej konkurencji. Do tego stopnia, że trudno znaleźć dla niego bezpośrednich konkurentów. Ci najbliżsi, tacy jak Peugeot 408 czy Citroen C5X mają większy rozstaw osi, a pozostali są pozycjonowani w segmencie premium, odskakując od Arkany pod względem ceny nawet o kilkadziesiąt tys. zł.

Renault Arkana silniki. Jakie osiągi i zużycie paliwa?

Gama silnikowa modelu Arkana nie jest mocno rozbudowana. Klienci mają do wyboru dwie jednostki benzynowe wspomagane 12-woltowym układem mild hybrid oraz jedną z układem full hybrid. Wszystkie wersje są napędzane na przednią oś. Napęd 4x4 w modelu Arkana nie jest dostępny nawet za dopłatą.

Podstawowy silnik to benzynowy 1.3 TCe (140 KM, 260 Nm), połączony z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią EDC. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9,8 s, a prędkość maksymalna to 205 km/h. Średnie zużycie paliwa podawane przez producenta to 5,8-5.9 l/100 km. Renault Arkana z takim silnikiem i podstawowym wyposażeniem Equilibre jest dostępna od 124 900 zł.

Mocniejszy wariant silnika 1.3 TCe (158 KM, 270 Nm) z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową EDC przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,1 s, a jego prędkość maksymalna to 205 km/h. Średnie zużycie paliwa podawane w katalogu to 5,8-5,9 l/100 km. Francuski SUV ze wspomnianym silnikiem kosztuje od 139 900 zł, ale jest dostępny dopiero w wersji wyposażenia Techno.

Oba warianty silnika 1.3 TCe są wyposażone w technologię tzw. miękkiej hybrydy (mild hybrid). Silnik współpracuje z alternatorem z funkcją rozrusznika oraz akumulatorem litowo-jonowym 12V. Rozwiązanie odciąża silnik spalinowy podczas ruszania i przyspieszania, przyczyniając się do poprawy osiągów oraz ograniczenia zużycia paliwa.

Najbardziej zaawansowanym napędem w modelu Arkana jest hybryda 1.6 E-Tech Hybrid (143 KM) ze zautomatyzowaną skrzynią biegów Multi-Mode. W tym wariancie jednostka benzynowa jest wspomagana przez dwa silniki elektryczne oraz tzw. e-silnik, czyli wysokonapięciowy rozrusznik HSG.

Renault chwali się, że część rozwiązań jest oparta na rozwiązaniach stosowanych w bolidach F1. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,8 s, a prędkość maksymalna to 172 km/h. Producent informuje o średnim zużyciu paliwa na poziomie 4,9-5,0 l/100 km.

Producent informuje, że Arkana E-Tech Hybrid potrafi przejechać w trybie elektrycznym nawet 80 proc. czasu przeznaczonego na jazdę po mieście. Auto nie potrzebuje doładowywania z gniazdka. Technologia hybrydowa ładuje się automatycznie podczas jazdy. Wydajny system odzyskiwania energii pozwala odzyskiwać energię z hamowania.

Komputer automatycznie steruje trybami pracy napędu hybrydowego, ale kierowca może manualnie przełączyć się na tryb EV, który jest w 100 proc. elektryczny. Pod warunkiem, że akumulator trakcyjny (1,2 kWh) jest naładowany w wystarczającym stopniu. Nowoczesna hybryda jest dostępna w cenniku Renault od 156 900 zł.

Renault Arkana, dane techniczne

mild hybrid 140 EDC mild hybrid 160 EDC E-tech full hybrid 145 Rodzaj paliwa benzyna / mikrohybryda 12V benzyna / mikrohybryda 12V benzyna / hybryda Napęd przedni przedni przedni Typ skrzyni biegów automatyczna EDC 7-biegowa automatyczna EDC 7-biegowa automatyczna Multi-mode MMT Pojemność skokowa (cm3) 1332 1332 1598 Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 4 / 16 4 / 16 Moc maksymalna (KM) 140 158 94 + (49 + 20) Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min) 260 / 1750 270 / 1800 148 / 3600 + (205 + 50) Typ akumulatora trakcyjnego litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy Napięcie i pojemność akumulatora trakcyjnego 12 V / 0,13 kWh 12 V / 0,13 kWh 230 V / 1,2 kWh Prędkość maksymalna (km/h) 205 205 172 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,8 9,1 10,8 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5,8-5,9 5,8-5,9 4,7-4,8 Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 130-133 131-132 105-107 Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50 50 Masa własna (kg) 1336 1347 1435 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1876 1876 1961 Maksymalna ładowność (kg) 540 529 526 Pojemność bagażnika (l) 518-1311 518-1311 492-1278

Renault Arkana, jakie silniki wybierają klienci w Polsce?

Klienci wybierający model Arkana w Polsce najczęściej decydowali się w tym roku na podstawową wersję silnikową 1.3 TCe (140 KM). W polskich salonach sprzedano prawie 1300 egzemplarzy z tym silnikiem.

Na drugim miejscu w rankingu popularności jest wariant 1.6 E-Tech Hybrid (145 KM), który znalazł ponad 930 nabywców nad Wisłą. Przy okazji zanotował ogromny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (ponad 70 proc.).

Na trzecim miejscu podium znalazła się najmocniejsza odmiana 1.3 TCe (158 KM). Na taki wariant skusiło się zaledwie 366 klientów. Wybór jest dość zaskakujący, ponieważ różnica w cenie w wynosi zaledwie 4 tys. zł. Widocznie większość klientów uznaje, że podstawowa moc 4-cylindrowego silnika jest wystarczająca.

Renault Arkana ma cyfrową deskę rozdzielczą i multimedia połączone z siecią

W kabinie Renault arkany nie brakuje nowoczesnych rozwiązań. Cyfryzacja dopadła deskę rozdzielczą. Zamiast klasycznych wskaźników zamontowano ekran o przekątnej 10,2 cala. Drugi ekran pojawił się w centralnej części kokpitu.

Urządzenie multimedialne Easy Link ukryte pod dotykowym ekranem o przekątnej 9,3-cala oferuje funkcje radia, odtwarzacza multimedialnego i nawigacji. Oprócz tego dostarcza najważniejszych danych dotyczących stanu samochodu. Jest cały czas połączone z siecią, a dzięki możliwości aktualizacji za pośrednictwem internetu nawigacja współpracująca z mapami od Google działa sprawnie i szybko, jak w smartfonie.

Renault Arkana ma 14 systemów wspomagających jazdę

Francuski SUV w stylu coupe jest wyposażony w 14 systemów bezpieczeństwa wspomagających prowadzenie. Niektóre, z długiej listy systemów doskonale sprawdzą się podczas jazdy w zatłoczonych miastach.

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania potrafi wykryć niebezpieczną sytuację. Monitoruje obecność przeszkód na drodze oraz ruch innych pojazdów, a także wykrywa rowerzystów oraz pieszych, którzy stwarzają zagrożenie na drodze. Rozwiązanie działa tak samo skutecznie bez względu na porę dnia i nocy. Gdy tylko wykryje niebezpieczną sytuację, zahamuje w bezpieczny sposób, żeby nie doprowadzić do kolizji.

Podczas manewrowania w ciasnych, miejskich uliczkach nieocenionym rozwiązaniem jest system Easy Park Assist. Wspomaga parkowanie samochodu. Po aktywowaniu tej funkcji radary wykrywają przestrzeń parkingową, a następnie sterują kołem kierownicy, żeby idealnie wpasować się w miejsce. Zadaniem kierowcy jest tylko zmiana biegów i operowanie pedałem gazu i hamulca. Dodatkowo każde parkowanie jest wspomagane przez system kamer 360 stopni. Kierowca ma doskonały widok na całe otoczenie samochodu.

Wyjeżdżanie z ciasnych i słabo widocznych miejsc parkingowych ułatwi system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem. Czujniki po obu stronach tylnego zderzaka informują kierowcę o zbliżaniu się pojazdów, które znajdują się poza zasięgiem widoczności

Przydatnym rozwiązaniem podczas dłuższych przejazdów jest system rozpoznawania znaków drogowych, który informuje o aktualnych ograniczeniach prędkości. Rozszerzeniem tego rozwiązania może być ogranicznik i regulator prędkości, które pozwolą uniknąć wykroczeń. W przypadku tego ostatniego bardzo przydatną funkcją jest asystent jazdy w korku i na autostradzie. Funkcja reguluje prędkość samochodu i pozwala zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego z jednoczesnym utrzymaniem pasa ruchu i monitorowaniem martwego pola. Podczas jazdy w korku samochód automatycznie zatrzyma się, a po chwili ruszy z miejsca.

Renault Arkana oferuje wysoki standard. Jakie wyposażenie?

Renault Arkana już w podstawowej wersji jest sowicie wyposażona. Podstawowy wariant Equilibre obejmuje następujące elementy wyposażenia: klimatyzacja automatyczna, karta Renault Hands Free z odblokowaniem przy zbliżeniu, system kontroli bezpiecznej odległości (DW), system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS), system utrzymywania pasa ruchu (LKA), kamera cofania, wspomaganie parkowania tył, system Easy Link z 7” ekranem, 6 głośnikami i funkcją replikacji smartfona, zespół zegarów z 4,2” wyświetlaczem kolorowym TFT (mild hybrid), zespół zegarów z 7” wyświetlaczem kolorowym TFT (E-Tech Hybrid), reflektory przednie Full LED, 17” felgi aluminiowe.

Wersja Techno obejmuje wybrane elementy Equilibre oraz następujące wyposażenie: system multi-sense, funkcja zmiany świateł mijania na drogowe (AHL), system ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR), system kontroli martwego pola (BSW), system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA), system Easy Link 9.3” z nawigacją, wspomaganie parkowania przód i tył, zespół zegarów z 10,25” kolorowym wyświetlaczem TFT, ładowarka indukcyjna, tapicerka materiałowa z elementami skóry TEP, przyciemniane tylne szyby, 18” felgi aluminiowe.

Usportowiona wersja R.S. Line obejmuje wybrane elementy wyposażenia Techno oraz następujące wyposażenie: elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wewnętrzne, elektryczna regulacja foteli przednich, podgrzewane przednie fotele, skórzana kierownica, aktywny regulator prędkości stop&go, wspomaganie parkowania bok + system Easy Park Assist, tapicerka Alcantara łączona ze skórą TEP w kolorze czarnym, z czerwonymi akcentami, pakiet stylistyczny wnętrza R.S. Line, pakiet stylistyczny nadwozia R.S. Line, 18” felgi aluminiowe Silverstone, lakier metalizowany pomarańczowy.

Specjalnie dla wersji z hybrydowym układem napędowym przygotowano wersję wyposażenia E-Tech Engineered. Obejmuje wybrane elementy wersji R.S. Line oraz następujące wyposażenie: 18” felgi aluminiowe Silverstone grafitowe, dolne osłony zderzaków w kolorze czarnym, końcówki wydechu w kolorze złotym, listwa F1 w kolorze złotym, czarne logotypy Renault, czarna osłona chłodnicy, spoiler na tylnej klapie w kolorze czarnym, oznakowanie zewnętrzne E-Tech engineered, tapicerka Alcantara łączona ze skórą TEP w kolorze czarnym ze złotymi akcentami.

Renault Arkana, jakie wersje wyposażenia wybierają klienci?

Najpopularniejszą wersją wyposażenia wśród polskich klientów jest wariant Techno. Prawie połowa wszystkich egzemplarzy (ok. 45 procent), jakie wyjechały w tym roku z polskich salonów została wyprodukowana właśnie w takiej specyfikacji.

Drugim najpopularniejszym wyposażeniem jest wersja R.S. Line. Prawie 35 proc. klientów w Polsce wybiera samochód w takiej specyfikacji. Usportowiona wersja jest dostępna tylko z silnikami z układem mild hybrid. Najmniej popularnym wariantem okazuje się podstawowa specyfikacja Equilibre, którą wybiera co piąty nabywca nowej Arkany.

Renault Arkana, ceny w Polsce (w PLN)