Reklama

Peugeot 408 to stylistyczny popis francuskich projektantów. Po raz kolejny przełamali schematy i stworzyli zupełnie nowy gatunek samochodu.

Peugeot 408 łączy w sobie charakterystyczne cechy SUV-a z dynamicznym nadwoziem w stylu fastback. Zdaniem twórców, taka forma jest bardziej elegancka i praktyczna niż klasyczne coupe.

Peugeot 408 to rozdmuchany kompakt

Reklama

Peugeot 408 powstał na zmodyfikowanej płycie podłogowej EMP2. Tę samą konstrukcję współdzielą siostrzane modele 308 i 308 SW (krótsze o 32,7 i 4,7 cm) oraz Citroen C5 X. Mimo pozycjonowania w segmencie kompaktowym, nowemu modelowi jest znacznie bliżej do segmentu D, choćby przez długość wynoszącą 4,69 m. Rozstaw osi również zaskakuje - to aż 2,79 m. W ten sposób Peugeot po raz kolejny wyszedł poza schemat i rozdmuchał kompaktowe rozmiary do wartości, których nie powstydziłby się model z wyższej półki.

Do kabiny 408 wsiada się trochę jak do SUV-a, ale pozycja za kierownicą jest osadzona niżej niż w typowych autach z tego segmentu. Podobne wrażenie oferuje Cupra Formentor. Przednie fotele z certyfikatem AGR są wygodne, a do tego łatwo ustawić wygodną pozycję za kierownicą.

Producent podkreśla na każdym kroku, że 408 jest najbardziej przestronnym Peugeotem. Zwłaszcza w kwestii ilości miejsca na tylnej kanapie. Auto oferuje 188 mm przestrzeni na wysokości kolan w drugim rzędzie. Faktycznie, miejsca na kolana jest dużo, nawet gdy z przodu siedzi wysoki (powyżej 1,85 m) kierowca. Drobną niedogodnością może być ograniczona przestrzeń na stopy, zwłaszcza gdy przednie fotele są maksymalnie obniżone.

Jest tylko jeden mały mankament, o którym warto wspomnieć. Awangardowa i bardzo opływowa linia nadwozia sprawiła, że dla wysokich pasażerów zasiadających na tylnej kanapie może brakować miejsca nad głową. Na szczęście z tym problemem nie muszą się mierzyć kierowcy i pasażerowie siedzący z przodu.

Peugeot 408 ma bagażnik, który zawstydzi niejednego SUV-a i kombi

Oprócz pięciu pasażerów na pokładzie, w 408 można pomieścić sporo bagażu. Peugeot oferuje od 536 l do 1611 l pojemności bagażnika w wersji benzynowej. Warto wspomnieć, że pod podłogą bagażnika skrywa się dodatkowy schowek o pojemności 36 l. Wersje z napędem hybrydowym plug-in oferują 471 l, które można powiększyć do 1546 l. W samochodzie można przewozić przedmioty o długości 1,89 m.

To parametry, które zawstydzą niejednego kompaktowego SUV-a czy kombi. Do bagażnika można się dostać wymachując nogą pod tylnym zderzakiem, wciskając przycisk na pilocie, w kabinie lub na tylnej klapie. Elektrycznie unoszona klapa bagażnika porusza się wraz z półką bagażnika.

Peugeot 408 zaskakuje wnętrzem. Jakość i materiały jak w segmencie premium

Podczas pierwszych jazd nowym modelem mieliśmy okazję sprawdzić tylko jedną wersję wyposażenia - GT. Po pierwsze, wygląd, jakość materiałów oraz ich spasowanie robią bardzo pozytywne wrażenie przy pierwszym kontakcie. Peugeot nie próbuje na siłę aspirować do segmentu premium, a mógłby. Francuska marka poczyniła ogromny postęp w tym zakresie przez ostatnie lata.

Peugeot 408 jest wyposażony w najnowszą odsłonę systemu i-Cockpit. To autorskie rozwiązanie Francuzów, czyli niewielki ekran zamiast klasycznej deski rozdzielczej z zegarami. Ekran o przekątnej 10-cali jest dostępny już w podstawowej wersji Allure, a w najbogatszej wersji GT oferuje dodatkowo technologię 3D.

Informacje wyświetlane na ekranie można personalizować, ale ich ilość w połączeniu z feerią grafik i kolorów w pierwszej chwili przytłacza. Dopiero po kilkudziesięciu kilometrach jazdy można się przyzwyczaić do dużej ilości serwowanych informacji. Spłaszczona po obu stronach mała kierownica ma swoich zagorzałych fanów i przeciwników, ale przyjemnie leży w dłoniach. Niestety, w niektórych sytuacjach wieniec kierownicy skutecznie zasłania ekran i-cockpit.

Peugeot 408 ma system i-toggles. Co to jest?

Bardzo sprawnie rozwiązano kwestię urządzenia multimedialnego o montowanego w centralnej części kokpitu. Ekran o przekątnej 10-cali został wzbogacony dodatkową powierzchnią wyświetlacza umieszczonym niżej pod zupełnie innym, wygodniejszym kątem. Znajdują się tam przełączniki i-toggles. Kierowca może przypisywać do nich skróty np. do ustawień klimatyzacji, danych komputera pokładowego, uruchamiania konkretnych aplikacji, listy ulubionych stacji radiowych oraz wielu innych ustawień.

Poniżej ekranu i-toggles zachowano klasyczne pokrętło do ustawiania głośności oraz fizyczne przyciski do obsługi kilku ważnych funkcji, które powinny być zawsze w zasięgu ręki. W tunelu środkowym znajduje się przełącznik pracy skrzyni biegów oraz trybów pracy napędu. Producent zrezygnował z tradycyjnego lewarka skrzyni biegów, ale nie cierpi przez to ergonomia. Do dyspozycji kierowcy i pasażera oddano gniazda USB-C oraz indukcyjną ładowarkę telefonu.

Peugeot 408, jak jeździ?

Zawieszenie 408 składa się z kolumn McPhersona (przód) oraz belki skrętnej (tył). Wbrew pozorom cały układ został skonfigurowany bardziej pod kątem komfortowej aniżeli sportowej jazdy. Jednak w porównaniu z Citroenem C5 X jest znacznie mniej komfortowy, ze względu na brak hydropneumatycznego zawieszenia w ofercie Peugeota.

Samochód zachowuje się w zakrętach bardzo stabilnie, nie ma tendencji do wychylania się i podsterowności. W ciasnych szykanach i nawrotach posłusznie wykonuje polecenia kierowcy, ale mimo to najsłabszym ogniwem jest układ kierowniczy i jego zbyt mocne, elektryczne wspomaganie. O ile sprawdza się podczas manewrowania w ciasnych uliczkach w mieście, to w zakrętach nie daje wystarczająco dobrego odczucia kontroli pomiędzy kierowcą, kołami i nawierzchnią drogową.

Na poprzecznych nierównościach Peugeot 408 próbuje tłumić ubytki w jezdni z wyczuciem i gracją, ale 20-calowe koła mocno utrudniają to zadanie. Docenić trzeba bardzo dobrze wyciszone wnętrze. Warto wspomnieć, że od wyposażenia Allure Pack przednie boczne szyby są klejone, co poprawia komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo.

Peugeot 408 oferuje 3 silniki, 2 wersje to hybrydy plug-in

Oferta Peugeota 408 zawiera trzy jednostki napędowe. Podstawowy silnik benzynowy PureTech o pojemności 1,2 litra oferuje zaledwie 130 KM maksymalnej mocy. Nie spodziewamy się, aby ten napęd cieszył się ogromną popularnością wśród klientów i pozostawiał po sobie dobre wrażenie. Zwłaszcza w kontekście gabarytów i masy samochodu. Na rynkach poza Unią Europejską samochód będzie oferowany z ciekawym silnikiem 1.6 THP o mocy 215 KM. Taka jednostka dużo bardziej pasowałaby charakterem do takiego samochodu.

W przypadku 408 najbardziej rozsądny wyborem będą wersje wyposażone w układ hybrydowy typu plug-in, w tym przypadku dostępny w dwóch odmianach: 180 i 225 KM. Podczas jazd testowych mieliśmy okazję sprawdzić tylko najmocniejszy wariant.

Reklama

Na pierwszy rzut oka 225 KM może robić wrażenie, ale już po pierwszych kilometrach trzeba zaakceptować spokojny charakter pracy tego układu napędowego. Silnik elektryczny o mocy 81 kW i pojemność akumulatora litowo-jonowego 12,4 kWh na papierze zapewniają ponad 60 km bezemisyjnego zasięgu, ale w praktyce można liczyć na niewiele ponad 40 km (w warunkach pozamiejskich i na drodze szybkiego ruchu) jazdy w absolutnej cieszy. Z silnika elektrycznego można korzystać podczas jazdy w trasie z prędkością do 135 km/h. Napęd jest przekazywany na przednią oś za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej. Peugeot nie przewidział możliwości instalacji napędu 4x4 w tym modelu.

Ładowanie akumulatora w zależności od rodzaju gniazda zajmuje od 1 godziny 40 minut (wallbox 32 A + opcjonalna ładowarka 7,4 kW) do 7 godzin 5 minut (gniazdko domowe 8 A + standardowa ładowarka 3,7 kW).

Przy masie pojazdu wynoszącej prawie 1,9 tony przyspieszenie do "setki" poniżej 8 sekund wygląda dobrze. W praktyce hybrydowy napęd raczej preferuje spokojną jazdę bez gwałtownych zmian tempa czy prędkości. Na mocne wciskanie gazu w podłogę reaguje bardziej jak leniwy niż drapieżny kocur. Przełączenie napędu w tryb Sport delikatnie poprawia sytuację, ale najlepiej korzystać z łopatek przy kierownicy, żeby sprawnie wykonać np. manewr wyprzedzania.

Peugeot 408 z układem plug-in hybrid, ile zużywa paliwa?

Prawie 200 km tras testowych pozwoliło sprawdzić zużycie paliwa. Pierwsza połowa trasy z naładowanym do pełna akumulatorem (warunki pozamiejskie i droga szybkiego ruchu) zaowocowała zużyciem na bardzo przyzwoitym poziomie 3,9 l/100 km. Kolejne 100 km dynamicznej jazdy w górzystych terenach i ostrych serpentynach wymuszało pracę silnika w wyższym zakresie obrotów i tym samym zwiększenie zużycia do 6,9 l/100 km.

Peugeot 408 jest naszpikowany nowoczesną techniką. Na pokładzie nawet noktowizja

Jazda w długich pozamiejskich trasach pozwala wykorzystać długą listę systemów wspomagających kierowcę. Ja pokładzie Peugeota 408 znajduje się sześć kamer, dziewięć radarów oraz szereg systemów zapewniających bezpieczeństwo: aktywne wspomaganie hamowania, układ rozpoznawania znaków drogowych, asystent nagłego hamowania, monitorowanie martwego pola czy system kamer 360 stopni.

W przyszłym roku do wyposażenia dołączy system noktowizyjny (Night Vision) umożliwiający wykrywanie w nocy lub przy ograniczonej widoczności (do 200-250 m) obecności pieszych i zwierząt przed pojazdem.

Oprócz aktywnego tempomatu połączonego z asystentem pasa ruchu i automatyczną korekcją toru jazdy, w przyszłym roku pojawi się jeszcze funkcja półautomatycznej zmiany pasa ruchu. To kolejny krok francuskiego producenta w kierunku autonomicznej jazdy. Rozwiązanie będzie działać w zakresie prędkości od 70 do 180 km/h i zaproponuje kierowcy na drodze dwujezdniowej wypędzenie auta jadącego z przodu i powrót na swój pas.

Peugeot 408, polski cennik i dostępność

Klienci mogą już zamawiać Peugeota 408 w polskich salonach. Pierwsze egzemplarze pojawią się na początku przyszłego roku, a tymczasem cennik otwiera kwota 143 tys. zł za wersję z podstawowym wyposażeniem Allure i silnikiem Pure Tech 130. Jedyna wersja w tym wyposażeniu ma napęd plug-in Hybrid 180 została wyceniona na 190 550 zł.

Na liście wyposażenia wersji Allure znajdziemy następujące elementy wyposażenia: Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja wraz z Air Quality System, system aktywnego monitorowania pasa ruchu, automatyczne sterowanie światłami mijania/ drogowymi, system bezkluczykowego uruchamiania pojazdu, bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay ™ / Android Auto ™, centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles, wbudowana nawigacja satelitarna, system automatycznego hamowania awaryjnego (kamera), Peugeot i Cockpit z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10”, reflektory przednie LED, oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru koloru, czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania, przyciemniane szyby boczne tylne oraz szyba drzwi bagażnika.

Dodatkowo w wersjach napędem plug-in hybrid: system automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar), tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, system rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych.

Peugeot 408 z wyposażaniem Allure Pack obejmuje trzy wersje napędowe. Podstawowy wariant PureTech 130 kosztuje 149 500 zł, a wersje z napędem plug-in Hybrid 180 i 225 kosztują kolejno: 196 350 zł i 202 850 zł.

Lista wyposażenia Allure Pack obejmuje wyposażenie wersji Allure oraz: system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, czujniki parkowania z przodu system automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, system rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych, długodystansowy system monitorowania martwego pola, ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów

Najbogatsza wersja wyposażenia GT jest również dostępna ze wszystkimi silnikami. Wejściowy wariant PureTech 130 kosztuje 160 350 zł, z pozostałe dwie hybrydy wyceniono na 207 200 zł (180 KM) i 213 700 zł (225 KM).

Lista wyposażenia oprócz tego, co w Allure Pack, oferuje: Clean Cabin, Driver Sport Pack, Peugeot Connect SOS & Assistance (E call+), Pakiet Drive, Assist Plus z systemem utrzymywania środka pasa ruchu, Peugeot i Cockpit® 3D z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10", reflektory przednie Matrix LED z automatycznym dostosowaniem wiązek światła do warunków drogowych, kierownica obszyta skórą licową, podgrzewana i wielofunkcyjna, elektryczne bezdotykowe sterowanie drzwi bagażnika.

Peugeot 408, dane techniczne

PLUG-IN HYBRID HYBRID 180 e-EAT8 HYBRID 225 e-EAT8 SILNIK SPALINOWY BENZYNOWY Pojemność skokowa [cm3] 1 598 Liczba cylindrów/ Układ cylindrów 4 / rzędowy Liczba zaworów na cylinder 4 Moc maksymalna [kW/KM przy obr/min] 110 (150) przy 4250 132 (180) / 6000 Moment obrotowy maksymalny [Nm przy obr/min] 250 / 1750 Stop & Start Nie Norma emisji spalin EURO 6d + CF 1/ISV Rodzaj wtrysku Bezpośredni Interwał przeglądów 30 000 km lub 1 rok SILNIK ELEKTRYCZNY Moc maksymalna [kW KM przy obr/min] 81 (110) / 2500 81 (110) / 2500 Moment obrotowy maksymalny [Nm w zakresie obr/min] 320 / 500-2500 320 / 500-2500 Typ baterii trakcyjnej Li-Ion Pojemność baterii trakcyjnej [kWh] 12,44 Zasięg średnio wg. WLTP do [km] 61 -63 62–64 Szacunkowy czas ładowania baterii trakcyjnej od 0 to 100% 7h05 / 3h25 / 1h40 (1) Moc ładowarki pokładowej[kW] 3.7 standard / 7.4 w opcji OSIĄGI NAPĘDU HYBRYDOWEGO Moc maksymalna [kW / KM] 133/180 165/225 Moment obrotowy maksymalny [Nm] 360 360 SKRZYNIA BIEGÓW Rodzaj Automatyczna / napęd na oś przednią Automatyczna / napęd na oś przednią Liczba biegów 8 8