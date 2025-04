O tym, jak ważne dla Europy są firmy i transport, niech świadczy to, że według niedawno opublikowanego, zleconego przez Ford Pro, raportu "The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024", opublikowanego przez Centre for Economics and Business Research (Cebr) szacowane jest, że w 2023 roku firmy związane z eksploatacją samochodów dostawczych przyniosły około 1 mld euro w obszarze UE i Wielkiej Brytanii.

Kwota robi wrażenie i widać, że rynek samochodów użytkowych to wielki kawałek motoryzacyjnego tortu. I to niezależnie od tego czy mówimy o autach z tradycyjnymi źródłami napędu, czy o modelach zelektryfikowanych. Oczywiście udział tych drugich rośnie z dnia na dzień, co także stara się wykorzystać Ford, pokazując pełną gamę bezemisyjnych pojazdów. Wersje elektryczne lub zelektryfikowane są już dostępne w każdym segmencie, w którym jest ta marka. Na co mogą liczyć kierowcy?

Ford E-Transit Courier - tylko nie mów do mnie mały

Produkowany w Rumunii Transit Courier to najmniejszy model w użytkowej gamie Forda. Co nie oznacza, że jest mały. Jego przestrzeń ładunkowa to 2,9 m3, a dzięki specjalnemu rozwiązaniu (składanej klapce w grodzi oddzielającej przestrzeń ładunkową od kabiny) możemy nim przewieźć przedmioty o długości do 2,6 m. Wszystkie funkcjonalne rozwiązania znane z Transita Couriera odnajdziemy także w wersji w pełni elektrycznej E-Transit Courier. Auto wyposażone jest w baterię o pojemności 43 kW i może być ładowane prądem o maksymalnej mocy 100 kW. Oznacza to, że od 10 do 80 proc. naładujemy ją w 23 minuty. Jego układ napędowy generuje moc 136 KM, a producent obiecuje zasięg do 300 km. A jak jest w praktyce?

Pierwsze, co przekonuje do auta to wygoda prowadzenia. Pozycja za kierownicą jest bardzo ergonomiczna i w niczym nie odbiega od tej znanej z aut stricte osobowych. Podobnie jest z obsługą – kierowca ma do dyspozycji dwa wyświetlacze z możliwością personalizacji, a poruszanie się w gąszczu ustawień nie stanowi żadnego problemu. Także materiały są takie, jak być powinny w aucie użytkowym - dobre gatunkowo, a co najważniejsze łatwe w utrzymaniu. Sama jazda autem to czysta przyjemność. Prowadzi się go lepiej, niż wiele aut osobowych. Precyzyjny układ kierowniczy daje bardzo dobre czucie, a dynamika jazdy jest wystarczająco dobra. Do tego auto zaskakuje niskim zużyciem energii, która na trasie wynosi od 16 kWh/100 km na drogach lokalnych do 19 kWh, gdy podróżujemy z prędkościami 100-120 km/h. Jeszcze lepiej, a wręcz rewelacyjnie, prezentuje się zużycie energii w mieście - dzięki systemowi One Pedal, dzięki któremu możemy jeździć bez użycia hamulca odzyskując energię, auto zużyło nam 10 kWh na 100 km - a to oznacza zasięg prawie 430 km.

Ford Transit Connect PHEV z Polski

Ford Transit Connect PHEV produkowany jest w Polsce, w Poznaniu i to już jeden z argumentów, by na niego zwrócić uwagę. Ale jest ich zdecydowanie więcej. PHEV czyli napęd hybrydowy z możliwością ładowania baterii z gniazdka i jazdą w trybie czysto elektrycznym. Wyposażono go w baterię o pojemności 19,4 kWh, a producent obiecuje, że „na prądzie przejedzie” 119 km. A testy potwierdziły te dane. Auto podróżując w trybie elektrycznym zużywało 17 kWh/100 km i proste obliczenia pokazują, że zasięg 119 km jest absolutnie realny.

Ale model ten wyróżnia się czymś zdecydowanie ciekawszym. Auto dostępne jest jako klasyczny van z krótkim lub długim rozstawem osi, ale także jako tzw. brygadówka. I właśnie ten model, z pięcioma siedzeniami, odsuwanymi drzwiami po obu stronach nadwozia i ogromną przestrzenią ładunkową, wybraliśmy do testu. Dlaczego? Chodzi o system FlexCab, który daje możliwość łatwego powiększenia przestrzeni ładunkowej kosztem drugiego rzędu siedzeń. Po prostu jedną ręką mamy możliwość postawienia kanapy wraz oparciem do pionu powiększając znacznie przestrzeń ładunkową.

Sama jazda tym modelem to czysta przyjemność na miarę klasycznego auta osobowego. Układ napędowy o łącznej mocy 150 KM zapewnia naprawdę dobrą dynamikę, działa przy tym płynnie, a miejsce pracy kierowcy to ergonomia na najwyższym poziomie. Dodatkowo testowane auta wyposażono w fotel kierowcy AGR – atestowany przez specjalistów pod względem wygody dla kręgosłupa. Dalekie podróże? Na pewno nasze plecy zniosą je bez problemów.

Ford Transit Custom PHEV i E-Transit Custom

Przenosimy się do Turcji, bo właśnie tam powstaje ten model. W zelektryfikowanej ofercie Ford daje tutaj wybór. Możemy wybierać pomiędzy hybrydą typu plug-in oraz w pełni elektrycznym modelem E-Transit Custom. Niezależnie, którego wybierzemy, da nam naprawdę ciekawe wrażenia z jazdy. Transit Custom PHEV wyposażony jest w baterię o użytecznej pojemności 11,8 kWh. Nie jest to dużo, ale nawet to pozwala na pokonanie w trybie elektrycznym około 55 km. I jest to wynik całkowicie realny – średnie zużycie energii na poziomie około 22 kWh/100 km jest całkowicie realne.

Za to model w pełni elektryczny dysponuje baterią o pojemności użytecznej 64 kWh. A to już daje możliwość pokonania do 327 km. I podobnie, jak w przypadku innych modeli, nie są to przechwałki, a realne wartości. Co ciekawe – model ten dostępny jest w trzech wersjach mocy: 136 KM, 218 KM i 286 KM. Zarówno E-Transit Custom, jak i Transit Custom PHEV są dostępne w konfiguracjach furgon, furgon z podwójną kabiną i MultiCab.

Niezależnie od wybranej wersji, siedząc za kierownicą poczujemy, że producent zrobił dużo, by praca w aucie była czystą przyjemnością. Dobrze rozplanowany kokpit, wygodne siedzenia i łatwa obsługa potęgują te wrażenia. Doznania zza kierownicy auta bardziej przypominają te z auta osobowego, niż z klasycznego dostawczaka. Także tu Ford pokazał system, którego nie znajdziemy w innych tego typu modelach. Mowa o pakiecie Mobilne Biuro, dzięki któremu kierownicę w prosty sposób można zmienić w podręczny stolik.

E-Transit z jeszcze większym zasięgiem

Podobnie jak Transit Custom, E-Transit także pochodzi w tureckiej fabryki Forda. Model – także w wersji elektrycznej – jest znany już od kilku lat i bardzo lubiany. To najchętniej wybierane auto tej klasy w Polsce w 2024 roku. W tym modelu – od momentu debiutu zmieniło się niewiele, ale jest jedna rzecz, która bardzo urozmaica ofertę, zdecydowanie powiększając grupę docelową. Do produkcji (auto także powstaje w Turcji), trafił właśnie model z powiększoną baterią, który uzupełnia ofertę. Zatem auto dostępne jest teraz z bateriami o pojemnościach 68 kWh i 79 kWh. A to – w przypadku modelu z powiększoną – daje możliwość pokonania do 402 km! Tutaj uwaga, wersja która dysponuje takim zasięgiem nie jest dostępna w polskiej ofercie. Auto z powiększoną baterią na polskim rynku może zapewnić zasięg nieco poniżej 400 km. Ale to realny zasięg, który bez problemu powinien wystarczyć w codziennym, lokalnym poruszaniu się wśród klientów, a także pozwala już myśleć o krótszych trasach, bez obowiązku ładowania baterii.

Co to jest Ford Pro? Nie tylko samochody

Ford Pro to jednak nie tylko auta. To także szereg usług, które pomagają w tym, by biznes stał się bardziej opłacalny, produktywny i mniej kłopotliwy. Ford Pro Charging zapewnia niestandardowe rozwiązania w zakresie ładowania aut, które w realny sposób pozwalają obniżyć koszty funkcjonowania firmy i dają dostęp do sieci ładowarek BlueOval Charge Network z ponad 800 000 publicznych punktów ładowania w całej Europie.

Oprogramowanie Ford Pro Telematics, wykorzystując dane przesyłane przez auta, generuje alerty i sugestie upraszczające zarządzanie flotą. Lokalizuje pojazdy, bada ich stan techniczny, monitoruje prace kierowców pod względem bezpieczeństwa oraz bada aktualny stan naładowania baterii, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał auta elektrycznego.

Za to system FORDLiive - wykorzystując dane o pojazdach - daje możliwość bardziej aktywnego podejścia do serwisu, zanim pojawią się symptomy awarii, dając szanse na spotkanie w ASO lub umówienie wizyty pojazdu Ford Pro Mobile Service. Mobilne serwisy są w stanie wykonać aż 70% potrzebnych zadań, a prognozy wskazują, że FORDLiive może skrócić czas przestoju aut nawet o 60%.

Nie sposób także nie wspomnieć o Ford Pro Special Vehicles – czyli działowi, który odpowiada za dostosowanie aut do indywidualnych potrzeb. Wywrotka, chłodnia, auto serwisowe, laweta – cokolwiek sobie wymyślisz, Ford postara się spełnić Twoje oczekiwania. Program Ford Pro Convector funkcjonuje na terenie całej Europy i należy do niego ponad 200 firm. W Polsce aktualnie działa ich 10.

Różnorodność oferty – czy to działa?

Różnorodność modeli w każdym segmencie, systemy wspomagające działalność firm, możliwość indywidualnej specyfikacji auta – czy to jest wzór na sukces na tak trudnym rynku aut użytkowych? Wydaje się, że tak, o czym mogą świadczyć fakty. Ford od dekady jest najpopularniejszą marką aut użytkowych w Europie, a po pierwszym kwartale bieżącego roku także w Polsce. Jak widać – to działa.