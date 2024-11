Nowe Suzuki Vitara wjeżdża na rynek. Japońska marka wprowadzi aż 5 modeli

Suzuki sprzedaje rocznie ponad 3,2 mln samochodów i niemal 2 mln motocykli. Obok sześciu fabryk w Japonii ma też 28 ośrodków produkcyjnych w 20 krajach. Największy wzrost popularności auta marki z Hamamatsu zanotowały w Europie – skok o ponad 48 proc. Zdecydowała o tym m.in. dostępność modeli Vitara i S-Cross produkowanych w węgierskim zakładzie. Teraz pora na wrzucenie wyższego biegu.

Nowa strategia Suzuki przewiduje, że do 2030 roku 80 proc. sprzedaży marki w Europie będą stanowić auta elektryczne, motocykle na prąd i elektryczne silniki zaburtowe. Żeby dopiąć celu na rynku samochodowym Japończycy wprowadzą aż pięć nowych modeli EV, w tym lista premier obejmuje SUV-y oraz auta segmentu B. Stąd na scenę wjeżdża całkowicie nowa e Vitara opracowana wspólnie z Toyotą…

Nowe Suzuki e Vitara, czyli tak wygląda modny SUV prosto z Mediolanu

Suzuki e Vitara to już 5. generacja najpopularniejszego modelu tej marki i pierwszy samochód elektryczny z dużym "S" na masce. Tym samym w Mediolanie podczas światowej premiery nowego SUV-a pada ostatni japoński bastion opierający się przed elektromobilnością. Wcześniej skapitulowała Toyota, Mazda i Subaru. Czym chce do siebie przekonać kierowców?

Nowe Suzuki Vitara to samochód większy od poprzednika. Jak zmienił się najpopularniejszy model japońskiej marki?

Z pewnością stylistyką. Wygląda niemal jak prototyp eVX pokazany rok temu w Tokio. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. A propos więzów rodzinnych. Suzuki e Vitara korzysta z nowej platformy Heartect-e, na której powstanie również Toyota Urban SUV (foto niżej).

Nowy SUV z Hamamatsu ma niecałe 4,3 m długości, to ok. 20 cm więcej od obecnej benzynowej Vitary i tyle samo, co S-Cross. Także szerokość i wysokość – odpowiednio 1,8 m i 1,6 m – są niemal identyczne jak w modelu S-Cross. Jednak mimo podobnych rozmiarów nowa Vitara ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach japońskiej firmy. Do tego jest aż 2,7-metrowy rozstaw osi, czyli większy niż we współczesnych modelach spalinowych. Stąd pierwsze elektryczne Suzuki oferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższej klasy.

Nowa ergonomia miejsca kierowcy. Wnętrze to rewolucja

Dwupoziomowy kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z szerokim ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie multimediami, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców kierowcy. Pod konsolą środkową jest pojemny schowek z podświetleniem.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Pasażerowie tylnej kanapy także nie maja powodów do narzekań - na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca, nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Suzuki e Vitara - jaki napęd, silniki i moc?

Wreszcie napęd. Gama obejmuje dwie pojemności baterii litowo-żelazowo-fosforanowych i trzy poziomy mocy. Podstawowy akumulator 49 kWh jest połączony z silnikiem elektrycznym 144 KM (189 Nm) – taka e Vitara jest przednionapędowa.

Nowa Vitara jest najmocniejsza w historii. Suzuki daje aż 184 KM i napęd 4x4 ALLGRIP-e

Lepszą frajdę z jazdy i większy zasięg zapewni długodystansowa bateria o pojemności 62 kWh. Ten wariant można mieć z napędem na przednie koła i silnikiem 174 KM.

Jednak prawdziwą bombą jest najmocniejsza e Vitara z dwoma silnikami – w tej konfiguracji kierowca dostaje 184 KM mocy (300 Nm) i elektryczny napęd 4x4 ALLGRIP-e. Auto wyposażono w dwie niezależne e-osie. Zdaniem inżynierów Suzuki system ten zapewnia nie tylko wysoką sprawność i wytrzymałość, ale także pozwala na precyzyjną kontrolę i doskonałą reakcję na pedał przyspieszenia.

Nowa Vitara jest niezwykle zwrotna

Układ ALLGRIP-e ma również tryb Trail, który przydaje się na głębszych wertepach. W razie utraty przyczepności jednego z kół następuje jego błyskawiczne wyhamowanie, a następnie moment obrotowy jest przekierowany na inne koła stykające się z podłożem (funkcja LSD). No i ta zwrotność! Jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 metrów - tu e Vitara również imponuje.

Nowe Suzuki e Vitara na rynku. Kiedy w Polsce i jaka cena?

Suzuki e Vitara wejdzie do produkcji wiosną 2025 roku w fabryce Suzuki Motor Gujarat w Indiach. Cena? Konkurencyjna Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł. Japończycy ze swoim autem muszą ustawić się na podobnym poziomie. Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Miejski model japońskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną i finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, pierwsze elektryczne Suzuki może okazać się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

