Porsche 911 Carrera T - premiera

Oto nowa 911, na widok której puryści zacierają ręce. Lżejsza konstrukcja, dodatkowe wyposażenie w standardzie i wyłącznie 6-biegowa przekładnia manualna. Carrera T debiutuje i z miejsca obsadza ręczną skrzynię w roli gwiazdy. Pierwszoplanowych aktorów w tej głośnej, choć niszowej sztuce jest jednak więcej - wzmocnione hamulce, skrętna tylna oś, pakiet Sport Chrono i zawieszenie PASM zawarte w standardowej specyfikacji kuszą tych, którzy 911 wybierają głównie z uwagi na wrażenia z jazdy.

Na liście płac są też i drugoplanowe "postacie", których praca składają się na efekt końcowy. Sportowy układ wydechowy donośnie daje znać o tym, że mamy do czynienia z Carrerą dla kierowcy. Gang silnika słychać w środku głośno i wyraźnie, bowiem odchudzenie modelu o 42 kg względem podstawowej Carrery to zasługa oszczędniejszego wyciszenia kabiny oraz lżejszego oszklenia. Purystyczna wersja modelu po raz pierwszy jest także dostępna jako kabriolet. Wystarczy zerknąć do wnętrza, by docenić możliwość zaparkowania auta z otwartym dachem. Taki kokpit to prawdziwa uczta dla oczu… Ale po kolei.

Porsche 911 Carrera T - układ napędowy

911 Carrera T jest napędzane pochodzącym z 911 Carrera 3,0-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem typu bokser, wspomaganym podwójnym turbodoładowaniem. Oznacza to, że kierowca ma do dyspozycji 394 KM i 450 Nm. Napędzana jest tu wyłącznie oś tylna, a moc przenoszona jest za pomocą wspomnianej już 6-biegowej skrzyni. Manual wyposażono w funkcję automatycznych międzygazów, ale miłośnicy czystych wrażeń mogą ją wyłączyć, by redukować biegi po swojemu. Z seryjnym pakietem Sport Chrono nowe 911 Carrera T Coupé przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy, a kabriolet potrzebuje na to 4,7 s. Prędkość maksymalna to odpowiednio 295 km/h i 293 km/h.

Sport Chrono i wiele więcej. Nowa Carrera T debiutuje

Inżynierowie podeszli do kwestii wrażeń z jazdy bardzo poważnie. Z uwagi na mocniejszy niż w poprzedniku silnik, wariant Carrera T otrzymał wydajniejszy układ hamulcowy, z tarczami o średnicy 350 milimetrów i 6-tłoczkowymi stałymi zaciskami na przedniej osi. O precyzyjne prowadzenie zadbają również tylna oś skrętna, bardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego i standardowe zawieszenie PASM ze zmniejszonym o 10 mm prześwitem. Porsche zapewnia, że wszystkie te komponenty zostały dostrojone z myślą o Carrerze T. Lekki tuning objął także balans aerodynamiczny, a efektem wszystkich prac ma być neutralne prowadzenie, które zachwyci nawet najbardziej wybrednych. 911 Carrera T otrzymała 20 i 21-calowe obręcze Carrera S z lekkiego stopu. Przednie opony mają rozmiar 245/35 ZR20, a tylne – 305/30 ZR21.

Porsche 911 Carrera T - design i wnętrze

Nad kolorami nadwozia nie ma sensu się rozwodzić. Paleta lakierów z kategorii Legend obejmuje kolory Shade Green Metallic, Crayon i Slate Grey Neo, a z kategorii Marzeń – Guards Red, Lugano Blue, Gentian Blue Metallic oraz Cartagena Yellow Metallic. Wśród Odcieni znalazły się 3 stonowane pozycje, a gama Kontrastów składa się ze "zwykłych", niemetalizowanych czerni i bieli. W praktyce klienci i tak mają do dyspozycji opcje Paint to Sample i Paint to Sample Plus, z których zresztą coraz chętniej korzystają. Jeśli chodzi o kolor dachu w odmianie 911 Carrera T Cabriolet, może być on czarny, czerwony, niebieski lub brązowy.

Nowa Carrera T zyskała kilka akcentów wizualnych, które pozwalają odróżnić ją od pozostałych odmian. To m.in. naklejka ze schematem przekładni na bocznych tylnych szybach, oznaczenia z tyłu wykończone w kontrastowym kolorze Vanadanium Grey, wstawki na grillu tylnej pokrywy, górne i dolne elementy obudowy lusterek zewnętrznych oraz maszynowo polerowane obręcze z lekkiego stopu w odcieniu Vanadium Grey Metallic oraz aerodynamicznie zoptymalizowana krawędź spojlera z 911 Carrera GTS.

Naprawdę pięknie prezentuje się wnętrze, w którym drobne akcenty przypominają, że mamy do czynienia z 911 Carrera T. Utrzymane w czarnej tonacji wnętrze auta opcjonalnie wykończone jest kontrastowymi przeszyciami. W standardzie znalazły się z kolei zarezerwowana dla tej edycji tapicerka w kratę. Obszyte zostały nią sportowe fotele z 4-kierunkową regulacją, a także boczki drzwi. Uroczym detalem jest skrócona dźwignia zmiany biegów, która została wyposażona w gałkę z laminowanego drewna orzechowego o otwartych porach. Lista standardowego wyposażenia obejmuje również obszytą skórą, podgrzewaną kierownicę sportową GT z przełącznikiem trybu jazdy. Alternatywnie dostępna jest kierownica z wieńcem pokrytym materiałem Race-Tex. Elementy ozdobne na desce rozdzielczej i konsoli środkowej mają odcień Vanadium Grey, a wstawki na panelach drzwi wykończono szczotkowanym aluminium w kolorze czarnym.

Jak na Porsche przystało, wybór modelu Carrera T nie zamyka drogi do personalizacji egzemplarza - charakteru można dodać zamawiając pakiety stylistyczne Carrera T, dostępne zarówno dla nadwozia, jak i wnętrza. Ich motywem przewodnim są elementy w klasycznym dla Porsche odcieniu Gentian Blue.

Porsche 911 Carrera T - cena

Nowa odmiana 911 wjeżdża również do polskich salonów. Ile kosztuje? Nowe Porsche 911 Carrera T można już konfigurować oraz zamawiać - ceny wersji coupé zaczynają się od 708 tys. zł. 911 Carrera T Cabriolet kosztuje 776 tys. zł. Nie trzeba się szczególnie mocno starać, by wywindować finalną kwotę do poziomu ponad 900 tys. złotych. Tajemnicą poliszynela jest bowiem, że nikt nie kupuje 911 w całkowicie bazowych odmianach…