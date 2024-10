Renault odleciało! Nowy SUV sensacją i TAK wygląda

Nowe Renault 4 na 18-calowych kołach, z podświetlaną osłoną chłodnicy i w zielonym lakierze hauts-de-France wygląda magnifique. To największa gwiazda salonu samochodowego w Paryżu i współczesne wcielenie auta produkowanego od lat 60. do początku lat 90. XX wieku. Zresztą Francuzi pod wodzą Luca de Meo mają ostatnio świetną passę, jeśli chodzi o reinkarnację słynnych modeli z przeszłości. Niewtajemniczonym trzeba wyjaśnić, że ten włoski menager za czasów pracy w Fiacie przyczynił się do odrodzenia przebojowego Fiata 500 produkowanego w Polsce.

Dziś za sterami Renault de Meo dalej realizuje swoją słabość do małych samochodów. Stąd nowe Renault 4 jako modny SUV rusza na podbój serc młodych rodzin. Wystarczy powiedzieć, że pierwowzór paryskiego debiutanta jako pięciodrzwiowy hatchback z napędem na przednie koła i dużym prześwitem na wiejskie drogi zawojował świat niskimi kosztami utrzymania i solidną konstrukcją. Na przestrzeni trzech dekad sprzedało się ponad 8,1 mln egzemplarzy na pięciu kontynentach i w ponad stu krajach. To był najlepszy wynik sprzedaży wśród modeli Renault i czwarty rezultat w historii motoryzacji. Teraz czas na renesans. Czym nowość Renault chce przekonać do siebie kierowców?

Tak wygląda nowe Renault 4. Fiat Panda może się schować

Z pewnością nietuzinkową stylistyką. Trzeba przyznać, że francuska marka potrafi tchnąć nowe życie w swoje dawne projekty. Pokazany niedawno Fiat Panda może tylko pozazdrościć. Nowe Renault 4 pełnymi garściami czerpie z designu przodka. Jedyna w swoim rodzaju świetlna ramka obejmująca reflektory LED matrix formą przypomina atrapę protoplasty – tu malkontentom trzeba wyjaśnić, że w razie uszkodzenia wyminie podlega wyłącznie szyba z poliwęglanu bez konieczności wymiany całej osłony czy reflektorów. Do tego są niemal identyczne proporcje, obłe kształty, przetłoczenia na masce, otwierany płócienny dach, wąska sylwetka, charakterystyczne okienko nad tylnym kołem i trzyczęściowe tylne światła – wszystko jak w modelu z lat 60.

Nowe Renault 4 mniejsze niż Captur. Jakie wymiary?

Nowe Renault 4 z długością 4,14 m wskakuje między Clio (4,05 m) a Captura (4,23 m). Jednak przy rozstawie osi 2,62 m uzyskano przestronność znaną z aut pozycjonowanych o segment wyżej. Kolejna ważna liczba to 670 możliwych kombinacji przy konfiguracji auta – ból głowy przy doborze lakieru, felg czy wyposażenia gwarantowany. Projektanci postarali się też o drobne smaczki, które podkreślają rodowód nowego R4 – paski w barwach francuskiej flagi pod kloszami reflektorów czy symbol koguta galijskiego w lewym dolnym rogu przedniej szyby sprawiają, że nie wyprze się pochodzenia Made in France.

Nowe Renault 4 z płóciennym dachem i dźwignią zmiany biegów w kształcie szminki

W kabinie dwupoziomowa deska rozdzielcza pokryta miękkim materiałem. Tworzywa w zasięgu wzroku są na najwyższym poziomie. Podwójny poziomy ekran obejmuje cyfrowy zespół zegarów o przekątnej ponad 10 cali (w wersji podstawowej 7 cali) i centralny 10-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej. Ten ostatni wyposażono w system openR link z wyszukiwarką Google – obecnie to jedne z najlepszych systemów na rynku. Komfortowo wyprofilowane fotele pokrywa dżins wykonany z przetworzonych plastikowych butelek. Szczytem wyrafinowania jest personalizowalna końcówka dźwigni zmiany biegów przy kierownicy przypominająca kształtem tubkę szminki. Przy projektowaniu wszystkich funkcji związanych z dźwiękiem z Renault współpracował Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, pionier i legenda muzyki elektronicznej.

Praktyczność to kolejna cecha z przeszłości zaszczepiona w nowym Renault 4. Stąd elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika sięga aż do zderzaka i zapewnia rekordowo niski próg załadunku: jedynie 61 cm, czyli średnio o 10 cm niżej od samochodów konkurencji. Foremny bagażnik zapewnia 420 litrów pojemności, a jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to pod dzieloną w połowie podłogą wygospodarowano 35-litrowy schowek. Pomysłowości Renault dopełnią cztery solidne zaczepy do mocowania ładunku, dwa haki do zawieszania toreb i elastyczne taśmy z każdej strony do unieruchomienia bagaży. Po złożeniu tylnej kanapy i oparcia fotela przedniego pasażera powstaje przestrzeń umożliwiająca transport 2,2-metrowych przedmiotów – z powodzeniem zmieści się niewielka szafa czy narty. Poza tym różne skrytki i półki rozsiane po kabinie mają ponad 23 l łącznie.

Renault 4 daje dwa silnik do wyboru. Jakie osiągi?

Wreszcie napęd. Renault 4 naszych czasów powstało na platformie AmpR Small stworzonej z myślą o niewielkich i przystępnych cenowo autach elektrycznych. Z hatchbackiem Renault 5 ma aż 68 proc. wspólnych części. Do tego nowa architektura dzieli niektóre komponenty z platformą CMF-B modeli Clio i Captur, stąd m.in. pochodzi przednia oś. Tylne zawieszenie jest konstrukcją wielowahaczową, zarezerwowaną dotąd do aut z wyższych segmentów – taki układ ma zapewnić frajdę z jazdy po zakrętach.

Producent daje do wyboru dwa akumulatory litowo-jonowe. Większy o pojemności 52 kWh połączony ze 150-konnym silnikiem zapewni do 400 km zasięgu. W tej wersji nowe Renault 4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy, a od 80 do 120 km/h poniżej 7 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h.

Mniejsza bateria 40 kWh z jednostką 120 KM to zasięg do 300 km. Obydwa są akumulatorami opartymi na technologii NMC (nikiel mangan kobalt) – obecnie takie rozwiązanie zapewnia największą na rynku gęstość energii, a to z kolei pozwala konstruować bardziej kompaktowe baterie przy dużej pojemności.

Akumulator 52 kWh składa się z czterech dużych modułów zamkniętych w jednej obudowie zamiast 12 mniejszych modułów jak w Megane E-Tech. Prostsza konstrukcja umożliwiła ścięcie z masy o 30 kg do ok. 300 kg w porównaniu z baterią ZOE. Akumulator 40 kWh stanowią trzy moduły. W tym przypadku każdy z modułów zawiera 31 ogniw o większej grubości, a ich łączna masa to ok. 240 kg. Oba akumulatory są chłodzone cieczą, dla większego bezpieczeństwa płyn chłodzący nie krąży wewnątrz obudowy, lecz w komorowej podłodze wykonanej techniką wytłaczania. Z kolei wstępne ogrzewanie akumulatora w połączeniu z planowaniem tras w oparciu o mapy Google pozwala skrócić ładowanie.

150-konne Renault R4 przystosowano do szybkiego ładowania prądem DC o mocy 100 kW. Wersja 120-konna jest wyposażona w gniazdo DC o mocy 80 kW. Francuzi zapewniają, że w obu przypadkach wystarczy 30 minut, aby przejść od 15 do 80 proc. poziomu naładowania akumulatora.

Ile kosztuje nowe Renault 4?

Wróble nieśmiało ćwierkają, że nowe Renault 4 w Polsce będzie kosztować od 125 000 zł i w salonach pojawi się na początku 2025 roku. Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Miejski model francuskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z dużym bagażnikiem i jednocześnie siwienie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną nowy przedstawiciel elektrycznej rodziny Renault mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Do tego z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, może okazać się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Skąd wzięło się Renault 4, czyli samochód uniwersalny jak dżinsy?

Na finał szczypta historii. W 1956 roku Pierre Dreyfus, prezes państwowego zarządu fabryk Renault, rzucił pomysł "blue jeans car" ("samochodu jak dżinsy"). Biorąc za wzór słynne spodnie chciał stworzyć uniwersalny, oszczędny samochód przeznaczony na wszystkie kontynenty, dopasowany do społecznych zmian, jakie zarysowały się na początku lat 60.

Renault 4 - dane techniczne, wymiary, silniki

Wymiary i masa:

Długość: 4,14 m

Szerokość: 1,80 m

Wysokość: 1,57 m

Rozstaw osi: 2,62 m

Przedni zwis: 766 mm

Tylny zwis: 753 mm

Prześwit: 181 mm

Masa: od 1410 kg

Pojemność bagażnika: 420 litrów

Wysokość progu załadunku: 607 mm

Masa holowanej przyczepy: 750 kg

Silniki i akumulatory trakcyjne

Wersja comfort range: silnik elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem 110 kW (150 KM / 245 Nm), akumulator trakcyjny litowo-jonowy 52 kWh (zasięg wg WLTP do 400 km);

Wersja urban range: silnik elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem 90 kW (120 KM / 225 Nm), akumulator trakcyjny litowo-jonowy 40 kWh (zasięg wg WLTP ponad 300 km);

Ładowarki:

Dwukierunkowa ładowarka AC o mocy 11 kW w wersjach z silnikiem 90 i 110 kW;

Ładowarka DC o mocy 80 kW w wersjach z silnikiem 90 kW;

Ładowarka DC o mocy 100 kW w wersjach z silnikiem 110 kW;

Osiągi (wersja z silnikiem 150 KM i akumulatorem 52 kWh):