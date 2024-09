Toyota Hilux w nowym wcieleniu już w Polsce. Pierwszy raz silnik Diesla z hybrydą

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez 56 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, unurzany w błocie po lusterka lub gnając przez pustynię.

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ok. 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. A teraz przyszła pora na nowe wcielenie. Gama Hiluxa wzbogaciła się o nowy napęd – silnik Diesla z układem Mild Hybrid 48V. Na co mogą liczyć kierowcy?

Oto nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V

Nowy Hilux Mild-hybrid 48V wyróżnia się masywną sylwetką. Auto mierzy 5325 mm długości, 1855 mm/1900 mm szerokości i 1865 mm wysokości. Za podwójną kabiną jest skrzynia ładunkowa o długości 1555 mm. Toyota podkreśla, że system Mild Hybrid 48V zaprojektowano specjalnie dla Hiluxa. Nowe rozwiązanie miękkiej hybrydy ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra nowy silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm).

Zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym od silnika spalinowego, który ładuje nową baterię litowo-jonową 48V. Sama bateria jest na tyle mała i lekka (7,6 kg), że udało się ją schować pod tylnymi siedzeniami bez uszczerbku dla przestronności kabiny. Bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą konwertera DC/DC. Bateria – podobnie jak w tradycyjnych hybrydach Toyoty – jest ładowana podczas zwalniania. Przy pełnym magazynie elektronów układ wspomaga silnik Diesla zastrzykiem do 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego. Efekt?

Silnik Diesla 2.8 i elektryczne doładowanie. Nowa Toyota lepiej przyspiesza i mniej pali

Zdaniem inżynierów Toyoty nowy Hilux Mild Hybrid 48V lepiej przyspiesza, sprawniej hamuje i jeździ płynniej. Ulepszony system start-stop pozwala na dłuższe wyłączanie jednostki spalinowej, co powinno zmniejszyć zużycie paliwa do 5 proc. w porównaniu z konwencjonalnym, niezelektryfikowany silnikiem Diesla. Przy tym wysokoprężne serce uruchamia się ciszej, ponieważ generator jest z nim stale połączony i w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, nie korzysta z rozrusznika. To również umożliwia szybsze ponowne uruchomienie silnika.

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V - miękka hybryda twardzielem w terenie

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V zyskała też na zdolnościach terenowych. Dodatkowe 16 KM z silnika elektrycznego pozwala płynniej przyspieszać podczas pokonywania trudnych tras. Z kolei odzysk energii przy hamowaniu silnikiem wspiera manewry zjazdu - obroty biegu jałowego obniżono z 720 do 600 obr./min, co ma ułatwić kontrolowanie auta.

Po raz pierwszy w Toyocie Hilux zastosowano system Multi-terrain Select. Układ domyślnie działa w trybie automatycznym, kierowca może jednak wybrać jeden z pięciu trybów: Żwir, Piasek, Błoto, Głęboki Śnieg lub Skały. Nowy Hilux Mild Hybrid 48V śmiało przejedzie też przez brody o głębokości do 70 cm (pomaga 31 cm prześwitu oraz kąty natarcia i zejścia na poziomie 29 i 27 stopni). I nie ma co się bać o akumulator – przypominamy, że zabezpieczono go w kapsule pod tylnym siedzeniem. Także napęd paskowy nie odmówi posłuszeństwa po zmoczeniu. Auto może holować przyczepę o masie do 3,5 t, a jego ładowność wynosi tonę.

Toyota włożyła nowe wyposażenie z wyższej półki

Razem z nowym dieslem wspomaganym miękką hybrydą Toyota serwuje świeży pakiet systemów wspomagających kierowcę. Rozszerzony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia lepiej wykrywa pieszych nocą, rowerzystów w ciągu dnia oraz nadjeżdżające pojazdy lub pieszych na skrzyżowaniach podczas skręcania.

Z kolei poprawione ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, prócz namalowanych linii teraz wykrywa teraz krawędź drogi. Adaptacyjny tempomat z asystentem rozpoznawania znaków drogowych pozwala szybko dostosować prędkość do obowiązujących limitów i automatycznie zwalania przed zakrętami na autostradzie.

Nowe multimedia i sterowanie głosowe

W kabinie czeka najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem, nawigacją opartą na łączności w chmurze i asystentem głosowym, umożliwiającym odbieranie połączeń telefonicznych, sterowanie audio, klimatyzacją, szybami czy oświetleniem wnętrza. Z poziomu aplikacji można zdalnie otworzyć lub zamknąć auto, a także ustawić temperaturę wnętrza. Lista wyposażenia obejmuje bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

Ile kosztuje nowa Toyota Hilux z hybrydą Diesla? Trzy wersje do wyboru

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V jest dostępna wyłącznie z podwójną kabiną i w trzech wersjach wyposażeniowych. Najtańsza wersja Active kosztuje od 183 400 zł netto. Taki samochód zapewnia m.in. 17-calowe alufelgi z oponami 265/65 R17, klimatyzację automatyczną, podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, światła przeciwmgielne, spryskiwacze przednich świateł, chromowane lusterka zewnętrzne oraz klamki zewnętrzne i listwy drzwi, podgrzewane fotele przednie, uruchamianie silnika przyciskiem, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, podgrzewane i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym, interfejs Android Auto i Apple CarPlay, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, inteligentny tempomat adaptacyjny, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, kamera cofania, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall.

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V w wersji Executive jest bogatsza o 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 265/60 R18, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, światła do jazdy dziennej w technologii LED, automatyczne samopoziomowanie reflektorów, podgrzewane fotele siedzenia, nawigację satelitarną Toyota Touch 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Tak pikap z miękką hybrydą to wydatek od 197 400 zł netto.

Trzecia odmiana INVINCIBLE to nie tylko elegancko wygląd, ale także bogate wyposażenie. Lista obejmuje m.in. czarne 18-calowe alufelgi z oponami 265/60 R18, tapicerkę skórzaną z perforacją, system nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, chromowaną wstawkę w grillu, czarne listwy drzwiowe, elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy, system Premium Audio JBL i 9 głośników. Taka luksusowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V kosztuje od 216 400 zł netto.