Skoda wprowadzi sześć nowych modeli. Czeska marka zmienia styl i technologię

Skoda do 2026 roku wprowadzi na rynek aż sześć premier w najważniejszych segmentach rynku. Każdy model – od najmniejszego 4-metrowego SUV-a, przez auto wielkości Octavii po największego niemal 5-metrowca z siedmioosobowym wnętrzem – powstanie w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid.

Jednocześnie czeska marka zafunduje nam rewolucję nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię napędu. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Tak wygląda nowa Skoda Elroq, to 4,5-metrowy SUV w stylu coupe

Nowa Skoda Elroq w kolorze Timiano Green na 20-calowych kołach jako pierwsza wjedzie do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Fotosy zdradzają 4,5-metrową dynamicznie narysowaną linię nadwozia z ostro pochyloną kabiną, długą maską i niską linią szyb jak w pięciodrzwiowym coupe. Wizytówką auta będzie również masywny przód nazwany Tech-Deck Face.

Elroq na świat patrzy przez podzielone reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach. Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe lampy LED Matrix. Zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Z tyłu Elroq wyróżnia się wydatnym spojlerem dachowym i smukłymi tylnymi światłami LED.

Nowość Skody szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Elroq poeinien mieć znacznie łatwiej – jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,26 (dla porównania Volvo EX30 to 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomity rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają nadkola dla lepszego przepływu powietrza.

Przestronne wnętrze z materiałów porządnej jakości

W kabinie Elroq wita przyjemnymi w dotyku materiałami oraz cyfryzacją. Deska rozdzielcza jest nad wyraz przyjazna. Górnej części kokpitu powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne z fizycznymi przyciskami. Stacja multimedialna ma szybko reagujący 13-calowy ekran, konfigurowalny pasek najczęściej używanych skrótów oraz czytelnie zorganizowane menu z dużymi polami dotykowymi. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem. Cyfrowy kokpit pod daszkiem prezentuje na 5,3-calowym ekranie najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, także wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Cztery wersje wystroju i wyposażenia: Studio, Loft, Lodge i Suite

Do wyboru przewidziano cztery wersje stylistyczne wnętrza: Studio, Loft, Lodge i Suite. W każdej Skoda postawiła na maksymalne zastosowanie surowców z recyklingu. Stąd np. odmiana Loft Design Selection wykorzystuje Recytitan, czyli materiał składający się w 78 proc. z przetworzonych butelek PET i z używanej odzieży. Tą szaroniebieską tkaniną przypominającą jeans pokryto panele drzwi, obicia siedzeń, dekę rozdzielczą i podłokietniki. Całości dopełnią detale z ciemnej sztucznej skóry i żółte kontrastowe szwy.

Z kolei wersja Lodge stawia na tkaninę o nazwie Technofil. Materiał ten zawiera również przędze econyl wykonane z regenerowanego nylonu uzyskanego na przykład ze starych sieci rybackich i skrawków tkanin. Wariant ten wyróżnia się czarną tapicerką w połączeniu z jasnoszarą sztuczną skórą, podkreśloną pomarańczowymi szwami i pomarańczowymi pasami bezpieczeństwa.

Połączenie nowych materiałów tapicerskich sprawia, że fotele nie tylko wyglądają świetnie, ale są też przyjemne w dotyku i wygodne. Skutecznie podpierają ciało, a w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Skoda Elroq przyjacielem rodziny - jaka pojemność bagażnika? O 90 litrów większa niż w Golfie

Skoda Elroq jest też pakowna. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie obszerny bagażnik o pojemności od 470 litrów do 1580 litrów (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie są też sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach. Kolejna nowość to kod QR w bagażniku, który po zeskanowaniu zapewni szybki przegląd wyposażenia i funkcji dostępnych w aucie, pokaże też instrukcje wideo dotyczące użytkowania półki bagażnika lub systemów siatek.

Nowa Skoda to cztery wersje układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x

Nowa Skoda Elroq wjedzie na rynek z czterema wariantami elektrycznego układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x. Podstawowy Elroq 50 z akumulatorem o pojemności 55 kWh i silnikiem EV na tylnej osi zapewnia kierowcy 170 KM. Także tylnonapędowy Elroq 60 skrywa w podłodze akumulator 63 kWh i 204-konny silnik elektryczny. W obu autach prędkość maksymalna jest ograniczona do 160 km/h.

Największy akumulator 82 kWh (brutto) przewidziano do modeli Elroq 85 i Elroq 85x. W pierwszym na tylne koła trafia ponad 285 KM mocy. Topowy Elroq 85x z dodatkowym silnikiem na przedniej osi zapewni napęd 4x4 i niemal 300 KM! Obie wersje powinny rozpędzić się maksymalnie do 180 km/h i zapewnić 560 km zasięgu.

Jak jeździ nowa Skoda Elroq? Dynamicznie i zwinnie

285-konna Skoda Elroq 85 zaskakująco chętnie nabiera prędkości. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele, a przy okazji zadziwi innych kierowców. Do tego imponuje pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na niecałych 10 m, niemal jak malutka Skoda Citygo kiedyś.

Na trasie Elroq zapewnia też wysoki poziom komfortu wzmacniany dodatkowo charakterystyczną dla elektryków ciszą we wnętrzu. Sztywna platforma i nisko położony środek ciężkości wraz ze sprężyście skalibrowaną charakterystyką zawieszenia owocują doskonałą stabilnością i pewnym zachowaniem w zakrętach. Ukryty w podłodze akumulator swoją niemal idealnie rozłożoną masą działa jak magnes przyciągający auto do asfaltu, a to w połączeniu z dobrze zbalansowanym układem kierowniczym i błyskawicznymi reakcjami na ruchy pedałem przyspieszania, wręcz zachęca do aktywnej, dynamicznej jazdy.

Nowa Skoda Elroq 50 60 85 85x Rodzaj akumulatora Litowo-jonowa Pojemność akumulatora (kWh) (brutto/netto) 55/52 63/59 82/77 Moc wyjściowa (kW) 125 150 210 220 Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 Napęd Na tylne koła 4x4/dwa silniki

Szybkie ładowanie nawet z mocą 175 kW

Wszystkie warianty nowej Skody Elroq obsłużyć mają szybkie ładowanie DC, chociaż maksymalne szybkości różnią się między sobą. Elroq 85 i Elroq 85x to ładowanie DC do 175 kW. Producent zapewnia, że akumulatory wszystkich czterech wersji napędowych można naładować od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 28 minut. Na stacjach AC ładowanie do pełna z mocą do 11 kW potrwa około 5,5 do 8 godzin.

Ile kosztuje Skoda Elroq?

Skoda Elroq zadebiutuje 1 października 2024 roku. W Polsce pojawi się na początku 2025 roku i będzie rywalizować z Volvo EX30. Na celowniku jest też Kia EV3. Koreański model kosztuje od 166,9 tys. zł, więc Czesi muszą ostro kombinować.

Skoda Fabia czy nowy SUV? Tak wygląda Skoda Epiq

Po kompaktowej Skodzie Elroq pojawi się 4,1-metrowy model Epiq. Mniejszy B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny styl. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z przynajmniej o klasę większych. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda Epiq i pięć osób na pokładzie to żaden problem

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym kokpitem. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Skoda Epiq zapewnia większą pojemność bagażnika niż VW Golf

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To o 110 litrów lepiej niż w autach kompaktowych (i znowu Golf, który jest dłuży o 20 cm, ale kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z mocnym silnikiem. Jakie przyspieszenie?

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq jedzie na rynek. Ile kosztuje nowy SUV?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB. Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 tys. euro (108 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowe kombi zamiast Octavii i duży SUV dla 7 osób

W drodze jest też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii. Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.