Nowe Audi Q5 - premiera

Jeden z kluczowych graczy segmentu SUV-ów premium doczekał się zupełnie nowej odsłony. Audi Q5 wjeżdża na rynek jako model opracowany na bazie nowej platformy PPC. Premium Platform Combustion to architektura, która przypadnie do gustu kierowcom przywiązanym do konwencjonalnych silników. Pod maskę nowego Audi Q5 trafią bowiem silniki spalinowe, Diesla i układy plug-in hybrid. Nie zabraknie również miękkiej hybrydy i napędu quattro.

Trzecia generacja SUV-a Audi, zgodnie z oczekiwaniami, prezentuje nowy język stylistyczny znany z niedawno zaprezentowanego A5. Poszerzone i obniżone względem poprzednika Q5 prezentuje się bardziej dynamicznie - ma węższe reflektory, bardziej spłaszczoną sylwetkę i lepsze proporcje. Grill singleframe został jeszcze powiększony, a zabieg ten ma wymiar nie tylko designerski, ale i praktyczny - w dolnej części zderzaka umieszczono bowiem komplet czujników odpowiadających za działanie systemów wsparcia kierowcy.

Warto zwrócić również uwagę na tylną część auta - w przeciwieństwie do większości producentów, Audi chętnie eksponuje końcówki wydechu, które zaliczają prawdziwy comeback. Kilka lat temu stosowane przez markę atrapy tłumików były przedmiotem drwin. Teraz Q5 proponuje prawdziwe, funkcjonalne rury wydechowe, dla których w zderzaku znalazło się honorowe, dobrze widoczne miejsce.

Audi Q5 2025 - tak wygląda nowy SUV

Producent obiecuje, że Q5 w nowym wydaniu jest bardziej praktyczne od poprzednika. Więcej miejsca nad głowami i na nogi, a także jeszcze bardziej pojemny bagażnik. Jego wymiary można dostosować dzięki tylnej kanapie z możliwością przesuwania w przód i w tył oraz ustawiania kąta oparcia. Po złożeniu siedzeń drugiego rzędu zyskujemy 1473 l przestrzeni bagażowej, a roleta ma teraz swoje miejsce w schowku pod podłogą bagażnika.

Wśród praktycznych funkcji warto wspomnieć o większym niż w poprzedniku pojemniku pod środkowym podłokietnikiem oraz licznych schowki na okulary przeciwsłoneczne, klucze i inne drobiazgi. Indukcyjna ładowarka do smartfona ma 15 watów mocy. Opcjonalnie porty USB-C z przodu mogą obsługiwać moc ładowania do 60 watów, a te z tyłu – nawet do 100 watów. Oznacza to, że podczas jazdy bezpiecznie mogą być zasilane także większe urządzenia, takie jak laptopy.

Nowe Audi Q5 - wnętrze

Projekt kokpitu nowego Audi Q5 również przypomina to, co znamy już z nowego A5. Duży panel przed kierowcą łączy ekran cyfrowych zegarów z wyświetlaczem systemu multimedialnego, a przed pasażerem znajduje się jeszcze jeden, opcjonalny ekran o przekątnej 10,9 cala. Multimedia na pokładzie Q5 pracują pod kontrolą Android Automotive OS. Jak na rynkową nowość przystało, do dyspozycji mamy również cyfrowego asystenta ze wsparciem sztucznej inteligencji, który jest głęboko zintegrowany z pojazdem i po raz pierwszy ma reprezentację w postaci awatara na centralnym ekranie dotykowym MMI oraz na wyświetlaczu przeziernym head-up. Jego aktualny status prezentuje ikona w zestawie wskaźników. Audi obiecuje też materiały wykończeniowe z górnej półki, a także tłumaczy, że miękkie, tapicerowane tworzywa stanowią tu przeciwwagę dla obszarów cyfrowych i technicznych.

Materiały dobrano z funkcjonalnego punktu widzenia, a jednocześnie z uwzględnieniem wyraźnego zróżnicowania wzornictwa poszczególnych obszarów kabiny. W wersji S line, fotele z przeszyciami w kształcie diamentu, miękki pas na środku deski rozdzielczej i podłokietniki wykończono ekologicznymi materiałami Kaskade oraz Dinamica. Wybrane powierzchnie pokrywa tkanina Impressum, która częściowo składa się z włókien z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi.

Wnętrze Audi Q5 jest również odpowiednio nagłośnione dzięki opcjonalnemu systemowi Bang & Olufsen Premium Sound System ze wzmacniaczem o mocy 685 watów. Oprócz tego, kokpit w ciemności ma również być efektownie podświetlony konturowym oświetleniem deski rozdzielczej i drzwi. Ambientowe oświetlenie znalazło się również pod zakrzywionym wyświetlaczem panoramicznym Audi MMI i w konsoli środkowej. Oprócz nastrojowych świateł we wnętrzu znajdziemy również pas świetlny LED, który jest czymś więcej niż tylko "błyskotką". Dynamiczne światło interakcyjne oferuje np. funkcję powitalną lub wskazuje, kiedy samochód został zablokowany lub odblokowany. Oprócz tego zapewnia wsparcie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wizualizuje np. działanie dynamicznych kierunkowskazów.

Nowe Audi Q5 - silniki

Nowe Q5 nadal jest spalinowe, ale każda wersja czerpie z dobrodziejstw elektryfikacji. Silniki są montowane wzdłużnie i wyposażone w układy MHEV. Miękka hybryda ma obniżać zużycie paliwa i poziom emisji, a także poprawiać wrażenia z jazdy. Nowy układ MHEV plus z 48-woltową instalacją elektryczną zapewnia dodatkowy moment obrotowy do 230 Nm, a także oraz dodatkową moc do 24 KM. Dzięki temu, parkowanie i manewrowanie jest możliwe z wykorzystaniem napędu wyłącznie elektrycznego. Szersze możliwości miękkiej hybrydy to również zasługa znacznie większych baterii układu MHEV. W nowym Q5 mają one pojemność 1,7 kWh. Jakie jednostki napędowe będą pracować pod maską nowego Q5?

W Europie modele Audi Q5 SUV na początek trafią na rynek w trzech wersjach silnikowych; później dołączą do nich kolejne odmiany napędowe. Każdy z nich korzysta z 7-biegowej dwusprzęgłowej przekładni S tronic, bazowe wersje napędzają koła osi przedniej, a odmiany quattro proponują napęd na 4 koła.

Podstawowym silnikiem jest 2.0 TFSI. Osiąga on moc 204 KM, maksymalny moment obrotowy 340 Nm i jest dostępny w wersji FWD oraz quattro. Pod maską Q5 może również pracować diesel 2.0 TDI generacji EA288 evo. Zapewnia on moc 204 KM oraz maksymalny moment obrotowy 400 Nm i jest dostępny tylko z napędem na cztery koła quattro.

Topowy model w obecnej gamie to SQ5. Silnik V6 TFSI o pojemności 3 litrów generuje moc 367 KM i maksymalny moment obrotowy 550 Nm.

Nowe Audi Q5 wjeżdża na rynek

Nowy SUV Audi proponuje również garść rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo jazdy i jakość prowadzenia. W tej pierwszej grupie znalazła się szeroką gamę systemów wspomagania kierowcy - asystent parkowania tyłem z sygnalizacją odległości, tempomat i ogranicznik prędkości, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, asystent wydajności oraz system rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie należą do wyposażenia standardowego. Poziom bezpieczeństwa podnoszą również OLED-owe światła tylne i reflektory Matrix LED.

W kwestii wrażeń z jazdy, Audi proponuje dynamicznie zestrojone zawieszenie stalowe. Alternatywnie dostępne jest zawieszenie sportowe, a w obu wariantach zestrojenie układu jezdnego ma poprawiać zwinność i jakość tłumienia nierówności. W przypadku opcjonalnego zawieszenia pneumatycznego dostępna jest adaptacyjna kontrola amortyzatorów. Bazową konfigurację pneumatycznego podwozia można dostosować do indywidualnych wymagań, korzystając z trybów jazdy Audi drive select. Względem poprzednika, nowe Q5 ma oferować znacznie bardziej odczuwalną różnicę między trybem komfortowym a sportowym. Standardem jest w tym aucie również udoskonalony progresywny układ kierowniczy.

Nowe Q5 - kiedy w salonach?

Nowe Audi będzie wytwarzane w zakładzie Audi w San José Chiapa w Meksyku. Pierwsze zamówienia będą przyjmowane lada dzień. Dostawy samochodów rozpoczną się w Niemczech i wielu innych europejskich krajach w pierwszym kwartale 2025 roku.