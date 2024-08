Suzuki Vitara w nowej odsłonie. Jak zmienił się najpopularniejszy model japońskiej marki?

Suzuki Vitara to koń pociągowy biznesu Japońskiej firmy. Od 1988 roku przez 36 lat na rynek wyjechało już cztery pokolenia tego modelu. Obecna generacja trafiła nad Wisłę w 2015 roku jako modny SUV i z miejsca została przebojem wśród indywidualnych kierowców. Dość powiedzieć, że jeśli ktoś szukał oszczędnego i niezawodnego auta na lata to jego rozterki często kończyły się w salonie marki z Hamamatsu.

Teraz japońska marka postanowiła podbić stawkę. Na polski rynek wjeżdża Suzuki Vitara w nowej odsłonie. Do tego z okazji premiery ceny ścięto jednym ciosem samurajskiej katany. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowe Suzuki Vitara zmienia styl i wyposażenie. Poprawki na plus

Suzuki Vitara po kuracji odmładzającej zyskała bardziej zadziorną stylistykę. Zamiast chromowanych wstawek są czarne dodatki, lista obejmuje np. matową kratę wlotu powietrza z listwą, która łączy reflektory z logo marki. Poniżej atrapy chłodnicy pojawiła się czarna osłona przypominająca pałąk stosowany w orurowaniu prawdziwych aut terenowych. W efekcie Vitara w wersji Elegance z czarnym dachem i resztą w ciemnoniebieskim lakierze Sphere Blue Pearl, na 17-calowych polerowanych felgach i ze światłami LED wygląda drożej niż to wynika z cennika. Trzeba przyznać, że Japończykom wyszła spod ręki ponadczasowa bryła, która dzięki umiejętnie aplikowanym poprawkom skutecznie broni się na rynku w oczekiwaniu na następcę.

We wnętrzu nowe multimedia z 9-calowym ekranem

Zmiany dotknęły również wnętrza. Vitara stała się bardziej cyfrowa. Na pokładzie debiutuje nowy system audio z 9-calowym wyświetlaczem kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Aplikacja Suzuki Connect pozwala m.in. ustalić położenie samochodu czy monitorować ostrzeżenia eksploatacyjne, historię jazdy lub kontaktować się z serwisem. Komunikaty pojawią się nie tylko na smartfonie ale także na wyświetlaczu w aucie.

Nowe Suzuki Vitara - jaka pojemność bagażnika?

Poza tym wysoko ustawiony fotel ułatwia wsiadanie i gwarantuje dobrą widoczność – dzięki temu codzienna jazda po mieście to pestka. Szczególnie, że w manewrach pomaga seryjna kamera cofania. Analogowa ergonomia nie budzi zastrzeżeń – szybko odnajdziemy większość potrzebnych guzików, przełączników i pokręteł. Z przodu przestronnie, z tyłu dwie osoby dorosłe nie będą narzekać na ciasnotę. Czterech rosłych mężczyzn bez problemu zmieści się w kabinie. Bagażnik o pojemności od 362 do 1119 l to także mocna karta Vitary. Ma podwójną podłogę, co podnosi jego funkcjonalność, a po złożeniu tylnej kanapy w całości połknie nawet duży rower.

Nowe Suzuki Vitara, czyli lepsze wyposażenie to zasługa UE

Nowa Vitara podąża z duchem czasu jeśli chodzi o systemy wspomagające człowieka za kółkiem. Zmiany wymusiła dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut, którą Unia Europejska wprowadza w życie od lipca 2024 roku. GSR to General Safety Regulation – ogólne przepisy bezpieczeństwa. "2" oznacza, że dotyczy elektronicznych asystentów kierowcy ADAS. Czyli nie chodzi o spełnienie norm zderzeniowych, a upchnięcie pod karoserią systemów wspierających prowadzącego auto. Lista wymaganego seryjnie wyposażania obejmuje m.in. system ISA, który rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości oraz informuje o nich kierowcę, do tego czujniki lub kamera cofania oraz system pomagający kierowcy utrzymać się na pasie ruchu w razie jego przekroczenia i ryzyka kolizji.

Nowa Vitara podgląda kierowcę i zajrzy w oczy

W efekcie nowa Vitara zyskała system monitorowania kierowcy, który kontroluje jego oczy oraz twarz za pomocą kamery umieszczonej na desce rozdzielczej. Gdy układ "wyczyta z mimiki" senność, zaśnięcie lub oderwanie wzroku od drogi – np. podczas czytania wiadomości ze smartfona – włączy się alarm ostrzegawczy oraz wyświetli się komunikat informujący o zagrożeniu.

Nowe Suzuki Vitara automatycznie dostosuje prędkość do znaków drogowych

Aktywny tempomat ACC znany z poprzedniej wersji Suzuki Vitary, został doposażony w funkcję automatycznej redukcji prędkości do tej, która zostanie zarejestrowana przez system rozpoznawania znaków drogowych. Doszedł też system utrzymywania auta w pasie ruchu, a gdy oznakowanie poziome jest nieczytelne, układ wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie poprzedzającej trajektorii jazdy samochodu. Gdy kierowca nie korzysta z aktywnego tempomatu, każde przekroczenie ograniczenia prędkości jest sygnalizowane najpierw komunikatem na wyświetlaczu, a następnie sygnałem dźwiękowym.

Układ hamulcowy wyposażono w nowy system z podwójnymi czujnikami DSBS II. W efekcie nowa Vitara rozszerzyła możliwości wcześniejszego wykrywania pieszych, motocykli i pojazdów znajdujących się bezpośrednio przed samochodem lub po przekątnej.

Suzuki Vitara w nowej odsłonie to dwa napędy wyboru

Suzuki Vitara w nowej odsłonie jest dostępna w dwóch autorskich wersjach napędowych. Można wybierać między turbodoładowanym silnikiem 1.4 BoosterJet wyposażonym w instalację miękkiej hybrydu oraz klasyczną hybrydą z wolnossąca jednostką 1.5 DualJet Hybrid.

W pierwszym przypadku zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w tym zespole gra silnik spalinowy 1.4 BoosterJet mild Hybrid/129 KM. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 10 kW łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje chłodzony powietrzem akumulator litowo-jonowy (8 Ah). ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 50 Nm momentu obrotowego. Co więcej, po wciśnięciu sprzęgła ISG utrzymuje obroty silnika powyżej prędkości obrotowej biegu jałowego – bez konieczności spalania benzyny. Na papierze Vitara z hybrydą "na miękko", 6-biegową skrzynią ręczną i napędem na przednie koła powinna do "setki" przyspieszać w 9,5 s i maksymalnie pędzić 190 km/h.

Jak jeździ Vitara z silnikiem 1.4 BoosterJet mild Hybrid? Jakie zużycie paliwa i osiągi?

Tyle teoria. W praktyce Vitara 1.4 przede wszystkim sprawia wrażenie lekkiej w prowadzeniu. I nie jest zawalidrogą. 50 Nm dodatkowego momentu obrotowego diametralnie zmienia wrażenia z jazdy – udało się ograniczyć skutki wolniejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Prawie 130-konna jednostka już od niskich obrotów z ikrą reaguje na gaz, a na ekspresówce ani przez chwilę nie brakło jej tchu i sprawnie napędzała ważącego zaledwie 1,1 tony SUV-a Suzuki. Przy tym czterocylindrowe źródło mocy pracuje kulturalnie, cicho i bez wibracji.

W mieście operując między dwójką a trójką sześciobiegowej przekładni silnik już przy 1900 obr./min generuje solidny ciąg i nie słabnie aż do okolic 5500 obr./min. Okazuje się też niespecjalnie paliwożerny. Podczas spokojnej pozamiejskiej jazdy osiągnięcie ok. 5,7 l/100 km wcale nie stanowiło trudności. W cyklu mieszanym komputer wyświetlał ok. 6,1 l/100 km.

Klasyczna hybryda to Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid. Jakie zużycie paliwa?

Klasycznie hybrydowa Vitara 1.5 DualJet Hybrid to także własna konstrukcja Suzuki. Do napędu tego samochodu służy wolnossący silnik benzynowy 1.5/102 KM, który współdziała z silnikiem elektrycznym generującym dodatkowe 33 KM. Łącznie kierowca dostaje pod nogę 116 KM. Układ magazynuje energię w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh, pozwalając na jazdę tylko z napędem elektrycznym. Samochód jest seryjnie wyposażony a zautomatyzowaną przekładnię 6AGS. Suzuki obiecuje zużycie paliwa na poziomie 4,7 l na 100 km.

Nowe Suzuki Vitara już na rynku. Ile kosztuje? Japończycy tną ceny nawet o 9000 zł

Samochód jest już dostępny w salonach japońskiej marki. Z okazji debiutu producent obniżył ceny o 5000 zł w przypadku silnika 1.4, a hybryda 1.5 jest tańsza o 9000 zł. Do tego można wybrać sobie coś z kolekcji ubrań Suzuki Boxing. Ceny?

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet mild Hybrid z napędem na przednią oś i 6-biegową skrzynią manualną w wersji Premium kosztuje od 100 900 zł. Najtańsza pełna hybryda 1.5 DualJet Hybrid z napędem na przód występuje od wersji Premium Plus – tu cena startuje od 112 900 zł.

Standard wyposażeniowy bazowej wersji Premium to m.in.: kamera cofania, tempomat adaptacyjny (ACC), klimatyzacja automatyczna, system kluczyka elektronicznego czy reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i świateł drogowych), układ reagowania przedkolizyjnego drugiej generacji (DSBS II), zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu oraz system monitorowania kierowcy. Wyróżnikiem topowej wersji Elegance Sun jest w panoramiczny dach dwuczęściowy.

Suzuki Vitara - opinia

Warto? Suzuki twierdzi, że z Vitarą można spędzić całe życie. Tak samo pasuje dla pary, jak i rodziny 2+2. Z pewnością nie ogranicza w zwiedzaniu świata. Ma dynamiczny napęd, prześwit o wysokości 18,5 cm i można ją kupić z porządnym napędem 4x4 AllGrip. Poza tym – jak na SUV-a klasy B – oferuje bagażnik o przyzwoitej pojemności 362 l, który można powiększyć przez złożenie foteli. Cena także jest atutem japońskiej konstrukcji. Konkurencja potrafi brać więcej i dawać mniej.

Nowe Suzuki Vitara - cennik, silniki, wersje wyposażenia