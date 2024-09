Nowa Mazda wjeżdża na nasz rynek. Mazda 6 ma już następcę

Mazda przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie. Plan uwzględnia także rozwój różnych napędów. Spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Do 2027 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na autorskiej i zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie mają stanowić auta EV). W tym scenariuszu rysuje się nowa Mazda EZ-6. Japońska marka właśnie ogłosiła, że ten model trafi także do Europy. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Mazda EZ-6 wygląda jak sedan w stylu coupe

Mazda EZ-6 to pięcioosobowy sedan o długości 4921 mm, szerokości 1890 mm i wysokości 1485 mm. Nie jest to jednak klasyczne trójbryłowe nadwozie, a raczej limuzyna w stylu czterodrzwiowego coupe ustawiona na 19-calowych kołach i wystylizowana minimalistycznie w duchu najnowszej ewolucji filozofii projektowania Kodo.

Reklama

Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Także tylny spoiler wyjeżdża dopiero przy odpowiedniej prędkości. Miłe dla oka proporcje podkreśla szeroka osłona chłodnicy z uskrzydlonym M w logo, nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Dwa ostatnie parametry mają sprawić, że nowa Mazda zapewni niesamowite wrażenia z jazdy. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Mazda EZ-6 - wnętrze to zupełnie nowy projekt

Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Duży ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.

Przednie fotele dają się zmienić w dwie leżanki. Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda EZ-6 aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. system automatycznego parkowania aktywowany głosowo także z zewnątrz, sterowanie za pomocą gestów, autonomiczne wspomaganie jazdy poziomu 2.5, cztery kamery czy dwanaście radarów ultradźwiękowych .

Mazda EZ-6 z silnikiem spalinowym i na prąd z baterii

Napęd? Mazda EZ-6 będzie oferowana jako samochód elektryczny z zasięgiem na poziomie 600 km. Alternatywa to hybryda plug-in, która na jednym tankowaniu benzyny pokona ponad 1000 km.

Mazda w drugim przypadku zapowiada autorski układ hybrydowy. To oznacza przynajmniej dwie opcje. Pierwsza – rozwiązanie plug-in znane z CX-60 i CX-80. Zespół ten stanowi czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania niskiego położenia środka ciężkości). Połączenie pracy silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. W obu wersjach napęd trafia na tylne koła.

Nowa Mazda EZ-6 jako hybryda z silnikiem Wankla?

Druga możliwość jest bardziej ekstrawagancka. Mazda rozwija silnik Wankla. Tego typu jednostka z wirującym tłokiem służy już jako generator prądu w modelu MX-30 R-EV (szeregowa hybryda typu plug-in). Opracowana od podstaw konstrukcja o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 74 KM przy 4700 obr./min mieści się zgrabnie pod maską obok generatora i silnika elektrycznego. Ten zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym 17,8 kWh. W trybie czysto elektrycznym SUV z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu (100 km w cyklu miejskim). Po przejściu w tryb hybrydowy (silnik spalinowy jako generator energii) auto ma pokonać do 680 km.

Mazda, Toyota i Subaru ratują silnik spalinowy. Japończycy potrafią zaskoczyć

Czy silnik Wankla trafi do nowej EZ-6? Japończycy nieraz już zaskoczyli świat. Zwłaszcza, że Mazda, Toyota i Subaru, w przeciwieństwie do europejskich producentów, bardzo chłodno podchodzą do zmiany napędów na elektryczny. Obecnie w Europie oferują po jednym modelu bateryjnym EV i uważają, że różne jednostki spalinowe oraz nowoczesne paliwa jak ciekły wodór czy neutralne węglowo benzyny odegrają istotną rolę na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Stąd ta trójca podpisała umowę, dzięki której na rynek trafi kolejna generacja silników spalinowych o zdecydowanie lepszych osiągach – większej mocy i wyższej wydajności.

Nowe silniki będą mniejsze, mocniejsze i bardziej oszczędne

Nowe silniki spalinowe będą też mniejsze, a to zrewolucjonizuje sposób projektowania nadwozi. Maska powędruje niżej i wzrośnie efektywność aerodynamiczna, a bardziej opływowe auto ma zużywać mniej paliwa. Prace rozwojowe już trwają i są prowadzone zgodnie z zaostrzającymi się normami emisji spalin.

– Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, udoskonalając silniki spalinowe na potrzeby ery elektryfikacji i poszerzając wielotorowe możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Silnik Wankla jest kompatybilny z napędami zelektryfikowanymi oraz paliwami neutralnymi węglowo, dlatego Mazda będzie nadal rozwijać tę technologię poprzez współtworzenie i konkurencję, aby zapewnić jej szeroki wkład w społeczeństwo – powiedział Masahiro Moro, dyrektor reprezentatywny, prezydent i prezes Mazda Motor Corporation.

Mazda EZ-6 jako nowa Mazda 6e wjeżdża na nasz rynek

Mazda EZ-6 to wspólne dzieło inżynierów japońskich i specjalistów z chińskiej firmy Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture). Auto trafi także na europejskie rynki i tu na scenę wkracza nowa Mazda 6e – właśnie taką nazwę japońska marka niedawno zastrzegła na Starym Kontynencie. Teraz wystarczy połączyć kropki i wygląda na to, że już jesienią 2024 dostaniemy nową generację "szóstki" jako auto elektryczne oraz hybrydę plug-in.

Nowa Mazda EZ-6 - dane techniczne, wymiary