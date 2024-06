Nowy MG3 już w Polsce. Brytyjsko-chińskie auta sprzedają się świetnie

MG Motor to brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC. Jej korzenie sięgają 1924 roku. W Polsce dwa spalinowe SUV-y – kompaktowy ZS i rodzinny HS – oraz w pełni elektryczny hatchback MG4, to najlepiej sprzedające się auta z technologią pochodzącą z Państwa Środka.

Od listopada 2023 roku do maja nad Wisłą sprzedało się niemal 2 tys. samochodów. Tylko w maju Polacy zarejestrowali 671 aut tej marki. Teraz na rynek wjeżdża model MG3. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowy MG3 Hybrid+, czyli tak wygląda pierwsza hybryda zaprojektowana w Londynie

Najnowszy MG3 jest pierwszym modelem w historii firmy wyposażonym w pełną hybrydę (HEV). Z przyzwoicie narysowanym nadwoziem o długości 4,1 m debiutuje w segmencie B. To oznacza, że na jego celownik trafia ikona tego typu aut – Toyota Yaris Hybrid.

MG3 jakie wymiary i pojemność bagażnika

Pod względem przestronności wnętrza MG3 jest w czołówce segmentu B. Pasażerów z tyłu ucieszy duża przestrzeń na nogi. Bagażnik zapewnia 293 l pojemności – wśród hybryd nie ma większego. Po złożeniu oparcia kanapy możliwości transportowe rosną do 983 l.

Wnętrze wygląda nowocześnie. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a na środku wystaje 10,25-calowy ekran stacji multimedialnej. Klasyczne przyciski ułatwią obsługę.

MG3 Hybrid+ zaskoczy mocą i oszczędnym zużyciem benzyny

W nowym MG3 Hybrid+ zespół napędowy stanowi silnik benzynowy 1.5/102 KM, silnik elektryczny o mocy 136 KM uzupełniony o oddzielny generator, akumulator 1,83 kWh i trzybiegowa automatyczna skrzynia. Taki układ oferuje kierowcy łączną moc 195 KM. Stąd przyjemne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć 8 sekund.

Producent obiecuje oszczędne zużycie paliwa – na poziomie 4,4 l/100 km. Wyłącznie na prądzie można podróżować z prędkością 60 km/h, stąd w mieście jednostka spalinowa będzie często odpoczywać. Poza tym kierowca może wybrać tryb Eco, Standard lub Sport. Jeszcze w tym roku do oferty dołączy MG3 z tradycyjnym silnikiem benzynowym.

MG3 to najtańsza hybryda na rynku. Trzy wersje do wyboru

MG3 Hybrid+ w bazowej wersji Standard kosztuje od 87 950 zł, to najtańsza pełna hybryda na rynku. Samochód oferuje nawigację, Apple CarPlay i Android Auto, klimatyzację, czterogłośnikowy system audio z łącznością Bluetooth, cztery porty USB, tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz tylne czujniki parkowania i kamerę cofania z liniami prowadzącymi.

Wyższy poziom wyposażenia Excite jest lepszy o tapicerkę z elementami sztucznej skóry, dostęp bezkluczykowy, 16-calowe alufelgi, lusterka składane elektrycznie, system audio z 6 głośnikami. Tu cena startuje od 94 500 zł.

MG3 Hybryda w topowej wersji Exclusive kosztuje od 101 000 zł. Samochód oferuje reflektory LED z regulacją wysokości, kamerę 360, bezkluczykowe otwieranie, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu auta, ostrzeganie przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu.

Nowy MG3 jest objęty 7-letnim pakietem gwarancyjnym. Ochrona obejmuje standardową gwarancję producenta (do 150 000 km), ochronę przed perforacją karoserii z powodu korozji oraz pakiet assistance.

MG Motor rozkręca biznes w Polsce, będzie 40 salonów

– Świętujemy niezwykły rozwój marki MG w Polsce, a wprowadzenie kolejnego modelu potwierdza nasze zaangażowanie w realizację ambitnego planu, który przedstawiliśmy zaledwie sześć miesięcy temu debiutując na rynku – powiedział Lin Peng, Dyrektor Generalny SAIC Motor Poland. – Nasza sieć salonów dealerskich rozwija się zgodnie z założeniami i na chwile obecną stanowi 20 prężnie działających salonów w Polsce z planem otworzenia łącznie 40 wraz z końcem roku 2024 – dodał.

10 nowych modeli. MG Cyberster sensacją

Do 2025 roku oferta MG Motor zostanie wzbogacona o 10 modeli. Tylko w tym roku zadebiutują dwa modele segmentu B jako hybryda i z tradycyjnym silnikiem benzynowym. Dołączy też samochód kompaktowy z hybrydą plug-in. Wreszcie do sprzedaży wejdzie MG Cyberster, czyli dwuosobowy kabriolet z napędem elektrycznym. Napęd 4x4, moc 540 KM i zasięg 570 km.