Nowa Toyota GR Yaris debiutuje w Polsce, powstała w trzy lata

Toyota GR Yaris w pierwszej odsłonie zadebiutowała w 2020 roku. Z miejsca stała się hitem. W Europie sprzedano ponad 20 tys. egzemplarzy tego auta i poziom satysfakcji kierowców osiągnął 99 proc. Na polskim rynku każda dostawa rozchodziła się błyskawicznie, a chętni zapisywali się na listy i oczekiwali w długich kolejkach.

Doszło nawet do tego, że nowe auta (a nawet same zamówienia) stały się przedmiotem spekulacji – na rynku wtórnym osiągały ceny wyższe niż w oficjalnym cenniku japońskiej marki. Do tego ogień podsycały doniesienia o wygaszeniu produkcji. Aż tu bum! Toyota wprowadza nowe wcielenie GR Yarisa.

Nowa Toyota GR Yaris – jakie różnice do poprzedniego modelu?

Nowa Toyota GR Yaris była rozwijana równolegle z modelem obecnym na rynku. Tak zdecydował ojciec tego auta - ówczesny prezydent koncernu Akio Toyoda, który uwielbia motorsport, sam regularnie startuje w wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Prace nad nowym GR Yarisem przebiegały w myśl hasła: Rozwijaj, ścigaj się, a w razie usterki napraw. Zespół GAZOO Racing w poszukiwaniu wad testował auto do granic możliwości podzespołów. W trzy lata powstał samochód, który wszystko robi lepiej i szybciej od poprzednika. Szybciej przyspiesza, lepiej skręca i ostrzej hamuje.

Tak wygląda Toyota GR Yaris w nowym stylu

Nowy GR Yaris ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy – lampy, lusterka i antenę. Zgoda, to tak jak poprzednik. Jednak teraz 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało nowy styl, jest sztywniejsze, ma też zapewnić większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność.

Znakiem szczególnym nowej Toyoty jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Trzecie światło STOP przeniesiono ze spoilera i umieszczono na dole tylnej szyby. Z tyłu otwór w dolnej krawędzi listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.

Nowa Toyota GR Yaris to zupełnie zmienione wnętrze

Nowa Toyota GR Yaris od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. Po poprzednim kokpicie z wystającym ekranem przeniesionym ze zwykłego Yarisa nie ma nawet śladu. Teraz miejsce kierowcy rozkładem przycisków i przełączników bardziej przypomina deski rozdzielcze aut wyścigowych czy rajdowych. Wyłącznik układu stabilizacji toru jazdy (VSC), włącznik świateł awaryjnych oraz włącznik natrysku wody na intercooler są teraz w zasięgu ręki nawet po zapięciu pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Większa półka przed pasażerem ułatwi zamontowanie dodatkowych wskaźników lub monitorów.

Obniżona o 50 mm górna krawędź deski rozdzielczej zapewnia lepszą widoczność. Teraz kierowca siedzi o 25 mm bliżej asfaltu, a do opuszczonego fotela dostosowano ułożenie kierownicy. Cyfrowy kokpit 12,3 cala może prezentować dane w dwóch trybach – normal lub sport.

Nowa Toyota GR Yaris i mocniejszy silnik 1.6. To dzikus

Wreszcie napęd. GR Yaris w chwili debiutu pysznił się najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Teraz oferuje jeszcze więcej. Moc jednostki 1.6 wzrosła o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy zyskał 30 Nm do 390 Nm. W efekcie nowa Toyota GR Yaris ma moc hot hatcha z segmentu C, masę auta klasy B (1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM (poprzednik 4,9 kg/KM).

Osiągi? Trzycylindrowe serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Dzikus! Przyspieszenie od 0 do 100 KM? Na poziomie 5 sekund.

Toyota zmodyfikowała silnik 1.6, oto lista zmian

Niezawodność ma zapewnić wzmocniony rozrząd. Auto ma też nowe, lekkie tłoki z odpornymi na zużycie pierścieniami, a do układu dolotowego dodano nowy czujnik ciśnienia. Zwiększono ciśnienie wtrysku paliwa. Nowy GR Yaris będzie oferowany wyłącznie z pakietem Sport, który obejmuje dodatkowe elementy układu chłodzenia, w tym jest nowa dolna chłodnica poprawiająca wydajność podczas jazdy z w pełni otwartą przepustnicą, modyfikacje wlotu powietrza oraz intercooler z instalacją natrysku wody.

Nowa Toyota GR Yaris i automatyczna skrzynia biegów lepsza niż manualna

GR Yaris pierwszy raz jest dostępny z opcjonalną ośmiobiegową skrzynią automatyczną GAZOO Racing Direct zamiast sześciobiegowej manualnej. To najważniejsza zmiana wprowadzona przez Japończyków. Przekładania ma ciasno zestopniowane przełożenia, a oprogramowanie odpowiada za ich błyskawiczną zamianę. Jak szybką? Podczas testów na torze wyścigowym nowy automat umożliwił osiągnięcie lepszych czasów niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia – takiej kombinacji chciał Akio Toyoda.

Nowa Toyota GR Yaris - napęd 4x4 GR-Four

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Nowa Toyota GR Yaris – jaka cena w Polsce?

Toyota GR Yaris będzie dostępna od 12 marca 2024 roku – od tej daty kierowcy będą mogli składać zamówienia. Samochód w wersji Dynamic z 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 214 900 zł. GR Yaris z 8-biegową przekładnią automatyczną GAZOO Racing Direct wyceniono na 225 900 zł. Do wyboru jest pięć lakierów i dwa warianty wykończenia tapicerki foteli.

Nowy GR Yaris w wersji Dynamic jest wyposażony w 18-calowe felgi aluminiowe, sportowe fotele GR, przedni i tylny dyferencjał Torsen LSD, podwójne końcówki układu wydechowego, tylny spojler, dach wykonany z kompozytów z włóknem węglowym (CFRP), a w wersji z automatem przy trójramiennej sportowej kierownicy zamontowano manetki do zmiany przełożeń. Do tego są aluminiowe nakładki na pedały i nakładki progowe, bezramkowe drzwi czy czerwone zaciski hamulców.

Nowy GR Yaris i wyposażenie

Na pokładzie jest również dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja Connected z trybem offline oraz 4-letni pakiet transmisji danych, a także bezprzewodowa łączność ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto.

Nowa Toyota GR Yaris z pakietem VIP

GR Yarisa można doposażyć w pakiet VIP (16 tys. zł), który obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, przednie i tylne czujniki parkowania, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. W przypadku GR Yarisa z automatyczną skrzynią biegów ten ostatni system ma funkcję hamowania, a auto dodatkowo jest wyposażone w układ detekcji przeszkód.

Nowy GR Yaris trafi do polskich klientów w drugiej połowie 2024 roku. Toyota wyprodukuje też dwie limitowane wersje specjalne tego auta inspirowane dwoma rajdowymi mistrzami świata: Sebastien Ogier Special Edition oraz Kalle Rovanperä Special Edition.

Toyota GR Yaris - dane techniczne, wymiary, specyfikacja

Toyota GR Yaris Wymiary i wartości Długość (mm) 3995 Szerokość (mm) 1805 Wysokość (mm) 1455 Rozstaw osi (mm) 2560 Rozstaw kół - przód (mm) 1535 Rozstaw kół - tył (mm) 1565 Liczba miejsc 4 Masa własna (kg) 1280/1300 (GR Direct Automatic) Silnik Rzędowy, 3-cylindrowy z turbosprężarką oraz intercoolerem Typ G16E-GTS Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 87,5 x 89,7 Pojemność (cc) 1618 Moc maks. (KM/kW przy obr./min.) 280/206 przy 6500 Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) 390 przy 3250 – 4600 Skrzynia biegów 6-biegowa manualna lub 8-biegowa automatyczna GAZOO RACING Direct Układ przeniesienia napędu GR-FOUR AWD system, elektroniczne, wielopłytkowe sprzęgło AWD z trzema trybami pracy Dyferencjały – przedni i tylny Torsen LSD Zawieszenie – przód Kolumny MacPhersona Zawieszenie – tył Podwójne wahacze Hamulce - przód 18-calowe wentylowane tarcze z 4-tłoczkowymi zaciskami Hamulce - tył 16-calowe wentylowane tarcze z 2-tłoczkowymi zaciskami Koła BBS 8.5J z kutego aluminium Opony 225/40ZR18 Michelin Pilot Sport S Zbiornik paliwa (l) 50

