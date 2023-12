OMODA 5 od Chery wjeżdża do Polski, co to za samochód?

OMODA i JAECOO to młode marki z portfela chińskiego koncernu Chery. Ten gigant istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 11 mln samochodów. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu wkracza do Polski. Ale po kolei…

OMODA 5 zalicza się do najczęściej eksportowanych chińskich samochodów i już niebawem ten SUV będzie dostępny nad Wisłą. – Chcemy przyciągnąć polskich użytkowników przede wszystkim jakością i doskonałym wyposażeniem naszych samochodów. Ale jesteśmy przekonani, że cena tej klasy samochodu, którą zaproponujemy, będzie niezwykle atrakcyjna – powiedział dziennik.pl Eric Zehng, dyrektor marki OMODA w Polsce. Co i kiedy dostaną kierowcy?

OMODA 5 kontra Toyota C-HR czy Kia XCeed. Wnętrze i pojemność bagażnika?

OMODA 5 ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,63 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

Kokpit kierowcy podąża za trendami, czyli jest szeroki wyświetlacz, który łączy w sobie funkcje wirtualnego kokpitu 10,25-cala oraz ekranu stacji multimedialnej (także 10,25 cala). OMODA 5 jest wyposażona w system bezkluczykowy, indukcyjną ładowarkę oraz podgrzewane fotele z przodu. Stacja multimedialna jest kompatybilna ze smartfonami Apple i Android.

System sterowania głosowego działa w języku polskim. Wystarczy powiedzieć: otwórz szyberdach czy włącz klimatyzację, a sztuczna inteligencja spełni życzenie.

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (układ ADAS to przynajmniej 10 funkcji).

Na bogato! Oto dwie wersje wyposażenia: Comfort i Premium

OMODA 5 będzie dostępna w dwóch wariantach: Comfort i Premium. Wyposażenie najtańszego modelu obejmuje m.in. aktywny tempomat, kamerę cofania, systemy wspomagające jazdę, ładowanie indukcyjne i asystenta głosowego.

Bogatsza OMODA 5 Premium to np. szersza paleta lakierów (w tym również opcja dwukolorowa), dynamiczne kierunkowskazy, kamera 360-stopni z aktywnym otoczeniem, dwustrefowa klimatyzacja, system nagłośnienia Sony z 8 głośnikami oraz elektrycznie otwierany bagażnik i szyberdach.

OMODA 5 na początek z silnikiem benzynowym. Elektryczna OMODA 5 EV wygląda lepiej

OMODA 5 początkowo będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 197 KM mocy o 290 Nm momentu obrotowego.

W drugiej połowie 2024 roku do gamy dołączy model elektryczny z baterią o pojemności 61 kWh, który ma zapewnić zasięg na poziomie 430 km oraz szybkie ładowanie. OMODA 5 EV mimo gabarytów podobnych do odmiany spalinowej powstała na platformie dedykowanej do aut bateryjnych. Stylistycznie także radykalnie różni się od wersji benzynowej. Wygląda lepiej - gładki przód, ostre krawędzie i wąskie światła LED to udana kompozycja.

Ile kosztuje OMODA 5? Oto cena w Polsce

Sprzedaż modelu OMODA 5 w Polsce ma ruszyć już wiosną 2024 roku. Samochód z pełnym wyposażeniem Premium będzie kosztował poniżej 130 tys. zł. Podstawowa wersja będzie tańsza z ceną na poziomie ok. 113 tys. zł. Producent zapowiada także atrakcyjne warunki gwarancji.

OMODA 5 w Polsce, gdzie kupić ten samochód? Nawet 40 punktów sprzedaży

Takie argumenty mają sprawić, że w ciągu 5 lat chińska marka osiągnie 5 proc. udziałów w rynku sprzedaży nowych aut w Polsce. Odważnie! Tylko gdzie będzie można kupić te samochody?

– Wiemy, że jest to ambitny plan, ale jesteśmy pewni naszych produktów. OMODA 5 została zaprojektowana i dopracowana pod kątem użytkowników europejskich i chcemy zapewnić im również dobrą opiekę posprzedażową. Dlatego właśnie szukamy dilerów, którzy będą mogli również zapewnić serwis aut i realizować usługi gwarancyjne – tłumaczy Zheng.

Początkowo OMODA planuje otworzyć około 20 salonów w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław. Przewidziano też showroomy w centrach miast. Docelowo punktów sprzedaży ma być od 40 do 50, a każdy z nich będzie punktem serwisowym.

Polska na liście lokalizacji nowej fabryki samochodów

Plany marki co do Europy wybiegają znacznie dalej. Początkowo wszystkie auta, które trafią do Polski będą produkowane w Chinach. Po dwóch latach działalności producent zamierza rozpocząć budowę fabryk na Starym Kontynencie – zarówno części, jak i aut. Jedną z możliwych lokalizacji jest też Polska.

JAECOO wjeżdża do Polski. To dwa duże SUV-y

Następnie chiński koncern zamierza wjechać do piaskownicy marek premium. Do Polski w 2024 roku trafi druga marka JAECOO z większymi modelami J7 i J9.