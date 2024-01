OMODA otwiera biznes w Polsce, to będzie podwójna premiera

OMODA to młoda marka z korony chińskiego koncernu Chery. Ten gigant istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 11 mln samochodów. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu wchodzi do Polski.

Chiński producent właśnie ogłosił, że benzynowa OMODA 5 i elektryczna OMODA E5 zadebiutują na polskim rynku jednocześnie. Wcześniejszy plan przewidywał wprowadzenie samochodu bateryjnego dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Skąd zmiana decyzji i przyspieszenie?

OMODA przyspiesza ofensywę, nowy SUV z silnikiem benzynowym i jako samochód elektryczny

– Naszym priorytetem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które są dostosowane do preferencji i oczekiwań polskich klientów. Jesteśmy również zaangażowani promowanie ekologicznej i zrównoważonej przyszłości, dlatego równocześnie z modelem spalinowym, wprowadzamy do Polski wersję w pełni elektryczną– powiedział Eric Zheng, dyrektor marki OMODA w Polsce. Co kryje się za tymi okrągłymi słowami?

OMODA 5 na 2024 rok to wnętrze w nowym stylu

OMODA benzynowa i elektryczna wejdzie do sprzedaży z odświeżonym i unowocześnionym wnętrzem. Kierowcę powita szeroki wyświetlacz, który łączy w sobie funkcje wirtualnego kokpitu 10,25-cala oraz ekranu stacji multimedialnej (także 10,25 cala). Na pokładzie przewidziano system bezkluczykowego dostępu, indukcyjną ładowarkę oraz podgrzewane fotele z przodu. Stacja multimedialna jest kompatybilna ze smartfonami Apple i Android. System sterowania głosowego działa w języku polskim. Wystarczy powiedzieć: otwórz szyberdach czy włącz klimatyzację, a sztuczna inteligencja spełni życzenie.

OMODA 5 kontra Toyota C-HR czy Kia XCeed. Wymiary i pojemność bagażnika?

OMODA 5 ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,63 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

OMODA 5 w Polsce to dwie wersje wyposażenia: Comfort i Premium

OMODA 5 w Polsce będzie dostępna w dwóch wariantach: Comfort i Premium. Wyposażenie najtańszego modelu obejmuje m.in. aktywny tempomat, kamerę cofania, systemy wspomagające jazdę, ładowanie indukcyjne i asystenta głosowego.

Bogatsza OMODA 5 Premium to np. szersza paleta lakierów (w tym również opcja dwukolorowa), dynamiczne kierunkowskazy, kamera 360-stopni z aktywnym otoczeniem, dwustrefowa klimatyzacja, system nagłośnienia Sony z 8 głośnikami oraz elektrycznie otwierany bagażnik i szyberdach.

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (układ ADAS to przynajmniej 10 funkcji).

OMODA 5 z silnikiem benzynowym 1.6. Elektryczna OMODA 5 EV wygląda lepiej

OMODA 5 skrywa pod maską silnik benzynowy 1.6 Turbo połączony z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 197 KM mocy o 290 Nm momentu obrotowego.

Z kolei elektryczna OMODA E5 z baterią o pojemności 61 kWh przy zużyciu energii na poziomie 15,5 kWh/100 km ma zapewnić ok. 430 km zasięgu. Ładowanie od 30 proc. do 80 proc. ma zająć 30 minut.

OMODA E5 mimo gabarytów podobnych do odmiany spalinowej powstała na platformie dedykowanej do aut bateryjnych. Stylistycznie także radykalnie różni się od wersji benzynowej. Wygląda lepiej - gładki przód, ostre krawędzie i wąskie światła LED to udana kompozycja.

OMODA 5 kosztuje w od 113 tys. zł. Jaka gwarancja w Polsce?

Sprzedaż modelu OMODA 5 w Polsce ma ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku. Samochód z pełnym wyposażeniem Premium będzie kosztował poniżej 130 tys. zł. Podstawowa wersja będzie tańsza z ceną na poziomie ok. 113 tys. zł.

Producent zapowiada także 7 lat gwarancji do 150 tys. km przebiegu. Takie same warunki przewidziano dla wersji benzynowej i elektrycznej.

OMODA 5 w Polsce, gdzie kupić ten samochód? Nawet 40 punktów sprzedaży

Takie argumenty mają sprawić, że w ciągu 5 lat chińska marka osiągnie 5 proc. udziałów w rynku sprzedaży nowych aut w Polsce. Początkowo OMODA planuje otworzyć około 20 salonów w największych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław. Przewidziano też showroomy w centrach miast. Docelowo punktów sprzedaży ma być od 40 do 50, a każdy z nich będzie punktem serwisowym.

Polska na liście lokalizacji nowej fabryki samochodów chińskiego koncernu

Plany marki co do Europy wybiegają znacznie dalej. Początkowo wszystkie auta, które trafią do Polski będą produkowane w Chinach. Po dwóch latach działalności producent zamierza rozpocząć budowę fabryk na Starym Kontynencie – zarówno części, jak i aut. Jedną z możliwych lokalizacji jest też Polska.

JAECOO wjeżdża do Polski. To dwa duże SUV-y

Następnie chiński koncern zamierza wjechać do piaskownicy marek premium. Do Polski w 2024 roku trafi druga marka JAECOO z większymi modelami J7 i J9.