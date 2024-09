JAECOO 7 z silnikiem 1.6 już dostępny. Nawet 45 dilerów w Polsce

JAECOO – podobnie jak OMODA – to młoda marka z chińskiej Grupy Chery. Ten koncern istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 13 mln samochodów. Po drodze w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów koronnych – Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu dostaje turbo przyspieszenia w Polsce.

Producent przewiduje, że do końca tego roku sprzeda 3200 aut, by w 2025 roku osiągnąć wynik przeszło 18 tys. egzemplarzy. Tyle w ciągu ośmiu miesięcy br. na polskie drogi wypuścił Mercedes. Jak Chińczycy chcą ścigać się z europejskimi, japońskimi i koreańskimi gigantami? OMODA 5 już cieszy się wzięciem, a teraz na rynku debiutuje zupełnie inny stylistycznie JAECOO 7 z silnikiem benzynowym. Samochody są już dostępne u dilerów w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu i Tychach. Sieć sprzedaży OMODA & JAECOO do końca 2024 r. ma urosnąć do 30 punktów (lista na zdjęciu), a na koniec 2025 będzie już 45 ośrodków. Wiemy już, na co mogą liczyć kierowcy…

Jak wygląda JAECOO 7? Co to za samochód?

JAECOO 7 to kanciasty, ale proporcjonalnie wystylizowany samochód. Ma 4,5 m długości, 1,86 m szerokości i 1,68 m wysokości. Rozstaw osi 2,67 m pozwolił wygospodarować przestronną kabinę. Wymiarami chińska nowość wpisuje się w segment kompaktowych SUV-ów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota RAV4, Kia Sportage, Ford Kuga czy Volkswagen Tiguan.

Przestronne wnętrze, system kamer 540 stopni i 15-calowy ekran

Wnętrze jest przyzwoicie wykonane. Przyjemnie zaskakuje deska rozdzielcza wykończona miękkim obiciem. Co ważne, auto nie odstrasza zapachem taniego plastiku, jak ma to miejsce w samochodach innych chińskich producentów. Głębiej profilowany fotel kierowcy zapewnia dobre podparcie ud, z tyłu pasażer o wzroście 186 cm nie powinien narzekać na brak przestrzeni.

W bazowej wersji Urban środkowy ekran stacji multimedialnej ma 13,3 cala. Z kolei bogatsza odmiana Offroad daje kierowcy niemal 15-calowy tablet. Oba warianty dostępne są z systemem sterowania głosowego Hello JAECOO. Wystarczy powiedzieć słowo, a sztuczna inteligencja otworzy okna (także dachowe) czy ustawi temperaturę klimatyzacji. W menu obu stacji łatwo się połapać - duże i czytelne ikony ułatwiają obsługę.

Parkowanie ułatwi system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania. Samochód wyposażono w 10 poduszek powietrznych – w tym pakiecie jest poduszka kolanowa oraz poduszka centralna, która oddziela kierowcę i pasażera podczas kolizji bocznych.

JAECOO 7 - jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik JAECOO 7 zapewni od 564 do 1349 l pojemności. Samochód w wersji 4x4 to mniejsze możliwości transportowe na poziomie 480 l. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1265 litrów.

JAECOO 7 z silnikiem benzynowym 1.6. Moc i osiągi?

JAECOO 7 skrywa pod maską czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6 Turbo połączony z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego. Producent mówi o wysokiej sprawności cieplnej na poziomie 41 proc. Średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP wynosi 7,5 l/100 km (8 l w wersji 4x4). Przyspieszenie od 0 do 100 ma zająć 10,3 sekundy (11,4 s w JAECOO 7 AWD).

JAECOO 7 jako hybryda zaskoczy dużym zasięgiem i niskim spalaniem

Prawdziwą petardą w gamie będzie jednak hybryda plug-in złożona z turbobenzynowego silnika 1.5 T-GDI i jednostki elektrycznej. Praktyczny zasięg elektryczny na poziomie 90 km to efekt dużej baterii 18,3 kWh. Do tego zużycie benzyny ma być poniżej 6 litrów na 100 km. W tym modelu sprawności cieplna jednostki spalinowej ma przekroczyć 44 proc. Stąd producent zapewnia, że taki napęd umożliwi przejechanie na jednym baku ponad 1200 km. JAECOO 7 PHEV w Polsce zadebiutuje na początku 2025 roku.

Ile kosztuje JAECOO 7? Dwie wersje Urban i Offroad do wyboru

JAECCO 7 w najtańszej wersji Urban kosztuje od 139 900 zł. Taki SUV oferuje m.in. 19-calowe alufelgi lakierowane na czarno, automatycznie sterowane reflektory w technologii LED, automatyczne wycieraczki, komplet czujników parkowania wraz z kamerą cofania i przyciemniane szyby tylne. Do tego elektrycznie regulowane i pokryte ekologiczną skórą fotele z funkcją podgrzewania, cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala, system multimedialny z nawigacją i ekranem dotykowym 13,2 cala. Centralny wyświetlacz umożliwia sterowanie klimatyzacją dwustrefową, systemem audio i innymi funkcjami pojazdu. System multimedialny obsługuje bezprzewodowo interfejsy Android Auto oraz Apple CarPlay. Ładowarka indukcyjna ma aż 50W mocy. Schowek w podłokietniku na tunelu środkowym jest chłodzony, są również gniazda USB-A, USB-C oraz gniazdo 12V. Adaptacyjny tempomat, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika i dach panoramiczny to także standard. Lakiery metalizowane nie wymagają dopłaty.

JAECCO 7 w bogatszej odmianie Offroad to seryjny napęd 4x4 z terenowymi trybami jazdy Snow, Mud, Sand i Offroad - taki samochód kosztuje od 157 900 zł. Standard to m.in.: ekran środkowy 14,8 cala, podgrzewana przednia szyba i dysze spryskiwaczy, podgrzewana kierownica, przednie fotele wentylowane z funkcją pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych. Podgrzewana jest również tylna kanapa, a podparcie odcinka lędźwiowego kierowcy jest regulowane elektrycznie. Kolejne bajery to wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dwustrefowa klimatyzacja z funkcją oczyszczania powietrza i 8-głośnikowy system audio Sony.

Ile trzeba czekać na samochód? Jaka gwarancja?

Jaki jest czas oczekiwania na zamówiony samochód? – Od momentu złożenia zamówienia w fabryce w Chinach będzie to około 2-3 miesiące. Jednak naszym celem jest aby zarządzać stokiem lokalnie tak, żeby czas oczekiwania nie przekroczył 2 tygodni – powiedziała dziennik.pl Paulina Tycner, brand manager Omoda & Jaecoo Polska. Producent zapewnia 7 lat gwarancji do 150 tys. km przebiegu.

