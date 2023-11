Nowa Toyota Proace Max z fabryki Gliwicach wjeżdża na rynek

Toyota w 2019 roku odkryła żyłę złota. Japoński producent kojarzony z technologią hybrydową postanowił zbudować drugi filar swojego biznesu. W Polsce ruszyła pilotażowa budowa struktur nowej marki nazwanej Toyota Professional. Standardy wypracowane nad Wisłą rozlały się na Europę i tylko w 2022 roku Toyota sprzedała 119 tys. aut użytkowych – modeli Proace, Proace City oraz Hilux.

Na koniec tego roku szykuje się kolejny rekord, stąd na rynek wjeżdżają co najmniej cztery premiery. Najważniejszą jest nowa Toyota Proace Max produkowana w Gliwicach. Jak to możliwe?

Nowa Toyota do produkcji w Gliwicach. Japończycy i Stellantis dobili targu

Toyota pod koniec maja 2022 roku dobiła targu ze Stellantis. Efektem miał być nowy duży samochód użytkowy z napędem konwencjonalnym i elektrycznym. Dziś przyszła pora na zrywanie owoców współpracy.

Nowa Toyota Proace Max pozwala japońskiemu koncernowi wkroczyć do największego i najbardziej lukratywnego segmentu aut dostawczych. Jednocześnie to już trzeci model obok kompaktowego Proace City i średniej wielkości vana Proace, który obejmuje umowa między koncernami. Konstrukcyjnie auto z logo Toyoty jest bliźniakiem takich aut jak: Peugeot Boxer, Ople Movano, Citroen Jumper czy Fiat Ducato.

Nowa Toyota Proace Max jest wielka, ma silnik Diesla, ale może być elektryczna

Producent przewidział sześć różnych konfiguracji Proace Max, dwa rozstawy osi, trzy długości nadwozia i trzy wysokości przestrzeni ładunkowej. Towar można ładować ręcznie przez boczne drzwi przesuwne lub wózkiem widłowym na paletach przez tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 270 stopni.

W największym wariancie samochód z napędem elektrycznym zapewnia aż 17 m3 pojemności (identycznie jak w wersji z silnikiem Diesla 2.2/140 KM i 165 KM). Ukryty w podłodze akumulator zapewnia 420 km zasięgu. Proace Max przewidziano też jako jedno- lub trzykierunkową wywrotkę, w wersji platforma, jako nadwozie do zabudowy oraz w wariancie brygadowym z podwójną kabiną.

Toyota zmienia styl swoich hitów, oto nowy Proace Verso i Proace City Verso

Toyota zamieniła także stylistykę całej gamy vanów użytkowych oraz ich wariantów osobowych Proace Verso oraz Proace City Verso. Auta po operacji plastycznej to ładniejszy przód z reflektorami w technice LED. Za drzwiami czeka przeprojektowana kierownica, a w wyższych wariantach cyfrowe zegary, system multimedialny z nawigacją oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem poprzez Apple CarPlay i Android Auto.

Nowy napęd elektryczny Proace ma zapewnić do 350 km zasięgu, czyli od 20 km więcej wobec poprzednika. Dzięki napędowi na przód i ukryciu akumulatora pod spodem, dostawczak ma nisko umieszczoną podłogę. Wnętrze jest w pełni dostępne i oferuje do 6,6 m³ pojemności. Na ładowność też nie można narzekać. To nawet 1400 kg. W wariancie osobowym Proace Verso przewiezie do dziewięciu osób.

Toyota Proace City w nowym stylu i z większym zasięgiem

Mniejsza Toyota Proace City to w Polsce najczęściej wybierany samochód w segmencie kombivanów. Od początku roku zarejestrowano ponad 3100 sztuk tego auta, co stanowi niemal 30 proc. udział w tej kategorii. Najnowszy wariant błyszczy świeżą stylistyką, a bateria w odmianie elektrycznej daje 330 km zasięgu, to o 50 km więcej niż do tej pory.

Użytkowy Proace City występuje na rynku w dwóch wersjach nadwozia - Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. W obu odmianach ładowność samochodu sięga nawet 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3. Konfiguracja wnętrza pozwala na transport towarów lub przewóz ludzi. Do wyboru są dwa indywidualne fotele lub trzyosobowa kanapa z przodu. Samochód poradzi sobie także z przyczepą do 1,5 tony.

Nowa Toyota Proace City Verso dla dużej rodziny

Toyota Proace City Verso to osobowa odmiana tego modelu także dostępna jako Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. Obie wersje są seryjnie 5-, a za dopłatą – 7-miejscowe. Nawet mniejszy wariant okazuje się świetnym samochodem rodzinnym. Kabina jest bardzo przestronna i zachwyca funkcjonalnością. Foremny bagażnik oferuje pojemność od 597 do aż 2126 l. Półkę da się ustawić na dwóch poziomach kufra lub schować za oparciami. Dostęp do pakunków w ciasnych przestrzeniach ułatwi opcja otwieranego okna w tylnej klapie.

Nowa Toyota Hilux Hybrid 48V – silnik Diesla 2.8 z elektrycznym wsparciem

Nowa Toyota Hilux Hybrid 48V to prawdziwa bomba.Pod odmłodzoną niedawno karoserią kryje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja Japończyków. Wiodącą rolę w tym zespole gra silnik Diesla 2.8. Mały motor elektryczny, który działa jako rozrusznik, potrafi wspierać silnik spalinowy podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskuje energię i ładuje akumulator. Ma poprawiać osiągi i zmniejszać spalanie. Zaletą rozrusznika-generatora jest szybkie i gładkie uruchamianie silnika, np. po postoju na światłach. Jednostka równomiernie rozwija moc, ma dobrą kulturę pracy. Hybrydowy Hilux może przewieźć do 1400 kg ładunku i holować przyczepę o masie do 1000 kg.