Suzuki Swift nowej generacji hitem w Tokio

Suzuki po latach posuchy podczas Japan Mobility Show 2023 w Tokio sypie premierami. Jedną z najważniejszych jest nowy Swift. Co czeka kierowców?

Suzuki Swift nowej generacji stylistycznie różni się od obecnego wcielenia - przy znanych proporcjach z kabiną mocno przesunięta do tyłu, jest niższy i szerszy. Jakby pewniej stał na drodze…

Suzuki Swift zmienia styl, tak wygląda nowy model

Maska silnika jest teraz bardziej wybrzuszona i zachodzi głęboko na boczne płaszczyzny karoserii, przez co Swift sprawia wrażenie auta z wyższej półki. Lakierowany na czarno wlot powietrza do chłodnicy został zmniejszony. Tuż pod logo za panelem kryje się zestaw czujników i radarów, a niżej kamera ułatwiająca manewrowanie na parkingu. Także reflektory zyskały nowocześniejszy układ.

Tylne klamki przeniesiono ze słupka C w tradycyjne miejsce – na poszycie drzwi pod szybą. Dwubarwne nadwozie i czarne lusterka zewnętrzne jeszcze bardziej odróżniają nowego Swifta od poprzednika. Tylna część to zupełnie świeży projekt. Linia boczna z szybciej opadającym dachem nawiązuje do coupe.

Nowy Swift i wyposażenie. W kabinie rewolucja

W kabinie rewolucja. Zupełnie nowy styl i jakość materiałów. Ekran dotykowy stacji multimedialnej ustawiono wysoko na szczycie deski rozdzielczej. Zniknęły masywne pokrętła sterowania klimatyzacją - teraz temperaturę czy siłę nawiewu można ustawić klawiszami.

Kierowca w wzroście ok. 186 cm szybko odnajdzie wygodną pozycję do jazdy – kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, fotel oferuje sprężyste siedzisko oraz dobre podparcie pleców, więc nawet dłuższa podróż nie powinna narazić na ból kręgosłupa. Także z tyłu może swobodnie zająć miejsce równie wysoki pasażer – nie powinien tam narzekać na ciasnotę czy niewygodę.

Ciekawostką jest guzik Start/Stop od strony drzwi - w aucie produkcyjnym na rynek europejski będzie umieszony z lewej strony. Niczym stacyjka w Porsche, które stosuje ten patent od startów w 24-godzinnych wyścigach Le Mans…

Pod względem systemów bezpieczeństwa nowy Swift także jest na czasie. Lista wyposażenia obejmuje m.in. system unikania kolizji DSBS II, adaptacyjne światła drogowe AHS-Adaptive High Beam System czy układ monitorowania kierowcy DMS-Driver Monitoring System.

Suzuki Swift 2024 - silnik benzynowy 1.2 z układem miękkiej hybrydy

Wreszcie napęd. Swift ma utrzymać przystępny poziom cenowy, z którego słynie Suzuki. Pod maską auta pokazanego w Tokio producent postawił na unowocześniony układ mild hybrid w parze z nowym silnikiem 1.2 DualJet. Przynajmniej tak stwierdził na stoisku jeden z przedstawicieli japońskiej marki…

Takie rozwiązanie ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. A pierwsze skrzypce w zespole gra jednostka benzynowa. Do wydajności zmodernizowanego zespołu mild hybrid ma też przysłużyć się akumulator litowo-jonowy o zwiększonej pojemności. Alternatywą dla pięciobiegowej skrzyni manualnej jest bezstopniowy automat CVT.

Suzuki Swift nowej generacji - kiedy cena w Polsce?

Suzuki Swift nowej generacji w sprzedaży ma pojawić się w 2024 roku. Cena? Dziś najtańszy Swift kosztuje od 67 400 zł. Wyższy pułap cenowy w przypadku następcy nie powinien nikogo dziwić.