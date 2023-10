Toyota wprowadza da nowe modele

Toyota do 2030 roku chce sprzedać 3,5 mln samochodów elektrycznych. By dopiąć swego wcześniej japoński koncern rozbuduje gamę aut BEV do 30 modeli (Toyota i Lexus razem). W Europie pojawi się przynajmniej sześć nowych aut z linii bZ (Beyond Zero) do 2026 roku, a przed 2028 zaplanowano wdrożenie aż czterech nowych typów baterii, w tym ze stałym elektrolitem.

Dziś na rynku jest Toyota bZ4X i Lexus RZ 450e. Jednak machina japońskiego koncernu nie znosi bezczynności. Oto dwie premiery przygotowane na targi Japan Mobility Show w Tokio….

Toyota FT-3e, czyli nowy SUV dla rodziny

Toyota FT-3e powstała na zupełnie nowej platformie opracowanej wyłącznie dla aut bateryjnych. Samochód kształtem przypomina już dostępnego w Polsce hybrydowego C-HR 2. generacji. O podobieństwie może świadczyć choćby klinowata sylwetka z listwą tylnych świateł…

Stylistyka nadwozia jest minimalistyczna, ale agresywna - przy tworzeniu wyglądu designerów wspierała sztuczna inteligencja AI. Japończycy nowy model SUV-a przedstawiają jako auto rodzinne i pełne innowacyjnych rozwiązań.

Toyota FT-3e i zaskakujące wnętrze

Jeszcze więcej dzieje się za drzwiami - we wnętrzu ekrany rozmieszczono tak, by kierowca nawet zbliżając się do auta wiedział, jaki jest poziom naładowania baterii, jaką temperaturę ma wnętrze i jaka jest jakość powietrza w kabinie. Sprytne…

Toyota FT-3e - nowa generacja baterii o wysokiej gęstości energii. Jaki zasięg?

Nowy SUV Toyoty ma też zachwycić lekkością prowadzenia i bardzo czułym układem jezdnym. Napęd 4x4? Dlaczego nie - wystarczy po jednym silniku przy każdej osi.

Można też spodziewać się, że razem z autem zadebiutuje nowa generacja baterii o wysokiej gęstości energii, która pozwoli na pokonanie ponad 800 km. W osiągnięciu takiego zasięgu kluczowa będzie niezwykle aerodynamiczna sylwetka i lekka konstrukcja. Inżynierowie szacują, że szybkie naładowanie nowej baterii od 10 do 80 proc. pojemności zajmie nie więcej niż 20 minut.

Toyota wprowadzi bardziej wydajne i o 40 proc. tańsze baterie do aut popularnych

Inżynierowie Toyoty równolegle pracują także nad akumulatorami, które mają uczynić auta elektryczne przystępnymi cenowo. Stąd w latach 2026-2027 na rynek trafią tańsze i wydajniejsze bipolarne baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (wykorzystają strukturę stosowaną w bateriach hybryd), które będą montowane w popularnych modelach i pozwolą na przejechanie powyżej 600 km. W porównaniu z baterią, którą skrywa Toyota bZ4X konstruktorzy spodziewają się zwiększenia zasięgu o 20 proc., przy jednoczesnej aż 40-proc. redukcji kosztów produkcji. Także ładowanie prądem stałym DC będzie szybsze - uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma potrwać nawet mniej niż 30 minut.

Toyota FT-Se największą sensacją w Tokio?

Druga nowość przygotowana na show w Tokio to Toyota FT-Se – samochód sportowy przygotowany razem z inżynierami Toyota Gazoo Racing. Ci specjaliści od wszystkiego, co ściga się na odcinkach rajdowych oraz torach mieli stworzyć auto o niesamowitych osiągach.

Toyota FT-Se powstała na tej samej platformie, co pokazany wyżej SUV FT-3e. Także innegłówne komponenty - silniki czy instalacja - są wspólne.

Tak wygląda nowa Toyota FT-Se - szeroka, ale niska i smukła

Karoseria jest szeroka, ale niska i smukła, dzięki czemu opory powietrza niewielkie. Sylwetka dopracowana aerodynamicznie oraz środek ciężkości tuż nad jezdnią mają zapewnić jak największą stabilność prowadzenia.

Wnętrze i wyposażenie? Toyota FT-Se to powrót MR2?

We wnętrzu kokpit kolejnej generacji, który intuicyjność obsługi wyniesie na nowy poziom. Ekrany umieszczono nisko, by kierowca miał jak najlepszą widoczność.

Toyota opracowała też system ochrony kolan przed wysokimi przeciążeniami, których można doświadczyć w samochodzie sportowym. Produkcja? Wróble ćwierkają, że tak będzie wyglądać nowa Toyota MR-2…