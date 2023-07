Reklama

Honda e:Ny1 jest drugim po modelu Honda e, w pełni elektrycznym modelem, który wkroczy do tej dynamicznie rozwijającej się części rynku w Europie. Koncern podkreśla, że adresuje auto do młodszych klientów, których będzie chciał zjednać nowatorskimi i inteligentnymi rozwiązaniami. Nawet nazwa odbiega od standardów, do których przyzwyczaiła nas Honda. Ma to wzmocnić wyjątkowość i tożsamość elektrycznego crossovera. Co ważne, e:Ny1 stanowi forpocztę dla wszystkich nowych modeli Hondy z napędem elektrycznym, które rafią na rynek w nadchodzących latach.

Wśród konkurentów nowej Hondy znajdują się m.in.: Hyundai Kona, Jeep Avenger, Opel Mokka, Peugeot 2008, a wkrótce także Volvo EX30. Jakie atuty w starciu z nimi ma e:Ny1?

Reklama

Honda e-Ny1 – co to za samochód i jak wygląda?

Trzeba przyznać, że auto zostało oryginalnie narysowane, choć oczywiście można w nim dojrzeć pewne rodzinne podobieństwa do najnowszych odsłon modeli H-RV i Z-RV. W e:Ny1 uwagę zwraca pozioma ledowa listwa na pasie przednim łącząca smukłe reflektory, która tworzy unikalną sygnaturę świetlną. Pod grillem z nowym, białym logo koncernu (ma być wyróżnikiem wszystkich elektryków Hondy) umieszczono gniazdo ładowania. Opadająca linia dachu ma podkreślać dynamiczny charakter auta, a czarne wstawki w zderzakach i nadkolach dodawać elegancji. Tylne ledowe lampy połączone są listwą świetlną biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika, pod którą widać nazwę "HONDA". Litery mają nową, charakterystyczną czcionkę i biały kolor. Podobne rozwiązanie również będzie stosowane i kolejnych elektrycznych Hondach.

Auto ma długość 4387 mm, szerokość 1790 mm i wysokość 1584 mm, a jego rozstaw osi sięga 2607 mm. Standardowo poruszać się będzie na 18-calowych felgach aluminiowych. Do wyboru jest pięć kolorów nadwozia: Platinum White, Crystal Black, Urban Grey, Vermilion Red oraz Aqua Topaz.

Honda e-Ny1 – przestronne wnętrze

Pomimo kompaktowych wymiarów e:Ny1 zaoferuje wyróżniającą się w klasie przestronność wnętrza. To zasługa umieszczenia płasko w podłodze akumulatora oraz odpowiednio zaprojektowanej kabiny. Przestrzeń bagażowa przy standardowym ustawieniu oparć tylnej kanapy ma 361 l pojemności, a po ich rozłożeniu powiększa się do 801 l do linii okien lub nawet 1176 l, jeśli zdecydujemy się na pełne wykorzystanie miejsca po dach.

Kokpit ma przejrzysty design i wyróżnia się cyfrowymi zegarami o przekątnej 10,25 cala oraz ustawionym pionowo 15,1-calowym ekranem dotykowym na konsoli środkowej. Ten ostatni został podzielony na trzy indywidualne sekcje, które zapewniają łatwy i szybki odstęp do wybranych funkcji. Górna "Connect" dedykowana jest m.in. nawigacji i kamerze, środkowa "Informacje dla kierowcy" pokazuje status pojazdu oraz ustawienia systemu audio i komunikacji, a także menu związane z funkcjami pojazdu elektrycznego i sterowanie telefonem, natomiast dolna "Klimatyzacja", jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za sterowanie temperaturą i nawiewami we wnętrzu.

System multimedialny e:Ny1 bezprzewodowo współpracuje z Apple CarPlay i Android Auto, ma też punkt dostępu WiFi do udostępniania sieci pasażerom na pokładzie. Pozwoli ponadto na zdalne aktualizacje OTA (ovet-the-air), dzięki którym użytkownicy będą mieli dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i funkcji pojazdu.

Do wyboru są dwie linie wyposażeniowe: Elegance i Advance. Pierwsza wyróżnia się czarnym wykończeniem tapicerki, natomiast druga czarnym lub jasnoszarym z eleganckimi przeszyciami. W Advance standardem jest też panoramiczny szklany dach.

Honda e-Ny1 – jaka moc i zasięg

Nowa Honda została zaprojektowana na dedykowanej autom elektrycznym modułowej platformie e:N Architecture F wykonanej z dużej mierze z wysokowytrzymałej stali. "F" w jej nazwie oznacza wariant z silnikiem umieszczonym z przodu i napędem na przednie koła (platforma ta również trafi do innych małych i średnich elektryków marki).

W przypadku e:Ny1 silnik elektryczny dysponuje mocą 204 KM i momentem obrotowym 310 Nm, który pozwala na przyspieszanie od zera do 100 km/h w 7,6 s oraz osiąganie prędkości maksymalnej 160 km/h. Kierowca będzie mógł też wybrać jeden z trzech trybów pracy jazdy: Sport, Normal i Econ, dopasowanych pod względem osiągów i zużycia energii.

Kompaktowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 68,9 kWh ma zapewniać zasięg do 412 km w cyklu średnim WLTP. Będzie go można ładować z maksymalną mocą do 78 kW. To co prawda mniej niż w wielu konkurentów oferujących 100 kW i więcej, ale Honda podkreśla, że większe znaczenie w przypadku e:Ny1 ma stabilność ładowania, dzięki czemu przez większą część tego procesu jest w stanie utrzymać wyższą średnią prędkość ładowania, z niewielkim spadkiem tuż przed osiągnięciem pełnej pojemności. Ma to też zapobiegać przedwczesnemu zużyciu akumulatorów. W każdym razie uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80 proc. W e:Ny1 będzie trwać na szybkiej ładowarce około 45 minut, a z Wallboxa 11 kW około sześciu godzin. W pierwszym przypadku szybkie ładowanie pozwali zwiększyć zasięg o 100 km w ciągu 11 minut.

Sprytnym rozwiązaniem jest wyposażenie auta we wskaźnik naładowania widoczny już na pierwszy rzut oka. Jego funkcję pełni czarna listwa ledowa nad gniazdem ładowania. Pulsuje ona w trakcie tego procesu, a po jego zakończeniu świeci się ciągle, by po odłączeniu wtyczki "zamrugać" na pożegnanie. W razie wykrycia błędu ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Uzupełnianie energii da się też śledzić i regulować przy pomocy aplikacji My Honda+. Pozwala ona też m.in. na zamykanie, otwieranie i uruchamianie auta czy zdalną obsługę klimatyzacji.

Honda e-Ny1 – wyposażenie i bezpieczeństwo na pokładzie

Mocną stroną nowej Hondy są pokładowe systemy bezpieczeństwa oferowane w ramach pakietu Honda Sensing, a wykorzystujące informacje z zestawu radarów, kamer i 12 czujników ultradźwiękowych do kontrolowania sytuacji wokół auta i odpowiedniego reagowania na nią. Standardem jest tu m.in. system zapobiegania zjeżdżania z pasa ruchu, asystent jazdy w korku, z aktywną kontrolką pasa ruchu, system monitorowania uwagi kierowcy i rozpoznawania znaków drogowych, wspomaganie awaryjnego hamowania, system monitorowania jazdy pojazdu poprzedzającego, a w wersji Advance także system kamer 360 stopni.

Honda e-Ny1 – kiedy w sprzedaży, jaka cena

Nowa elektryczna Honda już pojawiła się w cennikach na stronie marki, a to znaczy że można ją już zamawiać u dilerów. Ceny zaczynają się od 219 900 zł za wersję Elegance oraz 234 500 zł za Advance. Można skorzystać też z dofinansowania w ramach programu "Mój elektryk".

Honda e-Ny1 – dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika