Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, C-HR i Aygo X to cztery crossovery stworzone do życia w mieście. Jednak rozmiarami, koncepcją nadwozia, prowadzeniem i napędami spełniają różne potrzeby. Każdy gra we własnej klasie.

Corolla Cross jest najmłodsza z tego kwartetu - sprawdzi się w roli rodzinnego auta, kiedy komuś nie pasuje kombi. Tańszy Yaris Cross spełni pierwsze potrzeby młodych ludzi z pierwszym dzieckiem. C-HR wybiera się niczym gadżet, emocjonalnie. Aygo X świetnie odnajdzie się roli drugiego auta lub jako pierwszy samochód w życiu. Ale po kolei…

Toyota Corolla Cross zamiast kompaktowego kombi, jakie wymiary?

Corolla Cross pod względem stylistycznym jest na tyle charakterystyczna, że mogłaby stanowić w gamie Toyoty zupełnie osobny model. Jednak mało kto wie, że nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy 56 lat temu celowo wybrali to "imię" dla swojego pierwszego kompaktu, ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Dziś Corolla SUV odcina kupony wypracowane przez dwanaście generacji tego najpopularniejszego auta w historii (pierwsza przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk). Powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na proporcje, wnętrze, zastosowane technologie, a także właściwości jezdne.

Corolla Cross ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Z wcześniejszej odsłony tej architektury korzysta mniejszy model C-HR. Różnice w wymiarach widać gołym okiem, ale po skorzystaniu z miarki można wyliczyć, że Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 7 cm, szersza o 3 cm i wyższa o 6,5 cm. Co ważne, mimo identycznego rozstawu osi uSUViona Corolla zapewnia znacznie więcej swobody w kabinie.

Corolla Cross czy C-HR, pojemność bagażnika mniejsza niż Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 433 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 148 l więcej. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 litrów. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą.

Toyota Corolla Cross, zobacz wnętrze i wyposażenie

We wnętrzu to najprzestronniejszy kompakt Toyoty. Zegary są seryjnie wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Obok idealnie w polu widzenia zamontowano 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej Toyota Smart Connect z szybszym procesorem (standard). Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo).

Toyota zauważalnie dopracowała jakość kamer, a widok 360 stopni ułatwia manewrowanie. Oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu nowej aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Corolla Cross dostała również nową generację systemów bezpieczeństwa zgrupowanych w standardowy zestaw T-MATE. Pod tą nazwą kryją się układy Toyota Safety Sense (TSS) nowej, 3. generacji oraz szereg innych rozwiązań wspierających kierowcę podczas jazdy czy parkowania. Jak działają wynalazki inżynierów? Kamera na szczycie przedniej szyby i radar nad grillem to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Toyota Safety Sense 3. Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia rozpoznająca obiekty trójwymiarowe. Stąd większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej też rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych szybciej wykrywa przeszkody niż poprzednik.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid, jakie różnice do 2-litrowej hybrydy?

Toyota Corolla Cross w chwili debiutu dostała 2-litrowy układ hybrydowy 5. generacji o mocy 197 KM w konfiguracji z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła AWD-i. Niedawno rodzinę powiększyła druga hybryda oparta na silniku benzynowym 1.8 o łącznej mocy 140 KM. To tożsame rozwiązanie 5. generacji dostępne już w tradycyjnej Corolli.

Nowa Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest nastawiona na osiągi, stąd sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy.

Corolla Cross z napędem hybrydowym 1.8 jest oparta na tej samej platformie GA-C, co model napędzany układem Hybrid Dynamic Force 2.0. Główną różnicą w konstrukcji auta względem mocniejszej wersji jest prostsze tylne zawieszenie z belką skrętną zamiast zawieszenia wielowahaczowego. Stąd auto zyskało większy bagażnik, który mieści 473 litry, o 37 lepiej niż wersja 2.0. Bez zmian zostało przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona.

Toyota Corolla Cross, hybryda 1.8 i 2.0, cennik, wersje wyposażeniowe

Toyota Corolla Cross 2023 Comfort Style Eecutive 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT 143 900 zł 156 900 - 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT 152 900 165 900 183 900 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT 162 900 175 900 193 900

Toyota Corolla Cross, dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Toyota Corolla Cross 2023 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 140 KM e-CVT¹ 197 KM e-CVT 197 KM AWD-i e-CVT Średnio [litry/100 km] 5,0 5,0–5,2 5,3–5,4 Emisja CO2 Średnio [g/km] 113–114 114–116 120–122 Norma emisji spalin EURO AP EURO AP EURO AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 152 (112)/6000 152 (112)/6000 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 188–190/4400–5200 188–190/4400–5200 Silnik elektryczny Maksymalna moc silnika elektrycznego trakcyjnego b.d. 112 (83) 112 (83) [KM (kW)] Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego b.d. 206 206 trakcyjnego [Nm] Maksymalna moc silnika elektrycznego tylnego [KM (kW)] – – 41 (30) Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego – – 84 tylnego [Nm] Rodzaj baterii trakcyjnej litowo-jonowa litowo-jonowa litowo-jonowa Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 140 (103) 197 (145) 197 (145) Osiągi 0–100 km/h [s] 9,9–10,0 7,6 7,5 Promień zawracania nadwozia [m] 5,6 5,6 5,6 Promień zawracania kół [m] 5,2 5,2 5,2 Masy Masa własna [kg] 1435–1545 1435–1545 1435–1545 Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg] 750 750 750 Wymiary Prześwit [mm] 160 160 160 Pojemność bagażnika [litry] 473 436 390

Toyota C-HR to dwie hybrydy do wyboru, z silnikiem 1.8 i 2.0

Toyota C-HR została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej. Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację. Od stycznia na drogi wyjechało niemal 5 tys. sztuk tego auta. Skąd takie wzięcie?

Poza ciągle modną stylistyką o popularności C-HR decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru - 1.8/122 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force/184 KM (oba 4. generacji). Do tego nisko położony środek ciężkości, szeroko rozstawione koła i wielowahaczowe tylne zawieszenie to gwarancja świetnego prowadzenia - jak na przednionapędowy samochód.

Toyota C-HR GR Sport 2.0 hybrid jeździ jak gokart

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Toyota C-HR 2.0 hybrid - ile spala i jak przyspiesza?

Przy tym 184-konny napęd Hybrid Dynamic Force nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h. W mieście na samym silniku elektrycznym może poruszać się przez ponad 70 proc. czasu.

Toyota C-HR 2.0 w cenie hybrydy 1.8. Japończycy ostro tną ceny

Poza odmianą GR Sport Toyota C-HR z 2-litrową hybrydą występuje też w wersjach Style i Executive. A każdy model teraz kosztuje tyle samo co warianty z tańszą i słabszą hybrydą 1.8. Ile można zyskać po cięciu cen?

Toyota C-HR 2.0 Hybrid wersji Style kosztuje od 139 700 zł, czyli o 11 200 zł mniej niż pierwotnie. Samochód w tej konfiguracji w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby tylne, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem oraz Nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Toyota C-HR Executive z hybrydą 2.0 - wyposażenie i cena?

Toyota C-HR Executive z hybrydą 2.0 to teraz cena od 145 600 zł (o 11,2 tys. zł taniej). Wyposażenie to m.in. dwustrefowa klimatyzacja z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe X, światła główne i przeciwmgielne w technologii LED, system adaptacyjnego doświetlania zakrętów oraz inteligentny system automatycznego parkowania. Auto można wzbogacić o pakiet VIP, który obejmuje tapicerkę skórzaną z perforacją oraz elektryczną regulację fotela kierowcy.

Toyota C-HR 2.0 w wersji GR Sport taniej o 11,4 tys. zł

Toyota C-HR GR Sport z silnikiem 2.0 kosztuje od 151 500 zł (w kieszeni zostaje 11,4 tys. zł). Na tle gamy ta wersja wyróżnia się 19-calowymi felgami z czarnymi i czerwonymi akcentami, tapicerką skórzaną Black Alcantara z przeszyciami czerwoną i szarą nicią, elementami stylistycznymi GR Sport takimi jak przyciemnione wnętrze kloszy lamp, grill w kolorze ciemnego chromu i sportowy przedni spojler oraz emblematem na tylnej klapie. Auto w tej wersji ma standardowe dwubarwne malowanie nadwozia. We wnętrzu deskę rozdzielczą zdobi listwa w kolorze Platinium Pearl.

Toyota C-HR 2023, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota C-HR 2023 Comfort Style Executive GR Sport 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT 127 000 zł 139 800 145 700 151 600 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - 139 700 145 600 151 500

Toyota C-HR 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika

1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 122 KM e-CVT 184 KM e-CVT Średnio [litry/100 km] 4,8–5,3 5,3–5,7 Emisja CO₂ Średnio [g/km] 109–120 120–128 Norma emisji spalin EURO 6AM EURO 6AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 152 (112)/6000 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 190/4400–5200 Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 122 (90) 184 (135) Przyspieszenie 0–100 km/h [s] 11,0 8,2 Masa holowanej przyczepy Przyczepa z hamulcami [kg] 725 725 Przyczepa bez hamulców [kg] 725 725 Pojemność bagażnika [litry] 377 l 358 l

Toyota Yaris Cross mniejsza, ale bardziej praktyczna od C-HR

Toyota Yaris Cross gra w lidze crossoverów segmentu B. Stanowi pomost między zwykłym Yarisem a klasą samochodów kompaktowych. Podobnie jak dłuższa o 21 cm C-HR stawia na ekstrawagancką stylizację, ale ukształtowaną w bardziej praktyczne nadwozie. Potwierdzeniem tego może być bagażnik większy niż kompaktowym C-HR. Yaris Cross oferuje 397 l, z kolei efektowna linia tyłu C-HR uszczupla pojemność kufra o 20 l. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą (otwieraną także ruchem stopy pod zderzakiem).

Za kierownicą Yarisa Cross siedzi się wyżej niż w C-HR, a to przekłada się na lepszą widoczność oraz łatwiejsze zajmowanie miejsca. Z tyłu także jest mniej klaustrofobicznie – oglądanie świata przez małe okienka tylnych drzwi C-HR nie każdemu przypadnie do gustu. Także przestronność nad głowami w Yarisie Cross jest lepsza.

Toyota Yaris Cross hybryda z silnikiem 1.5, jakie spalanie?

Yaris Cross jest oferowany z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, do którego zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć bezstopniowy automat Multidrive S. Jednostka jest produkowana w Jelczu-Laskowicach. Jednak największe wzięcie – co potwierdzają zamówienia – ma napęd hybrydowy. Wytwarzany w Polsce układ spalinowo-elektryczny (podobnie jak 2-litrowa hybryda C-HR) składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM.

Na co dzień hybrydowy Yaris Cross zaskakuje zrywnością. Co prawda 11,2 s do 100 km/h to wolniej niż 2-litrowy C-HR, ale do sprawnego przemieszczania się w mieście jest rewelacyjny. Samochód sprawia wrażenie szybszego niż faktycznie. Spalanie? Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,8-5,1 l/100 km.

Toyota Yaris Cross z napędem 4x4 AWD-i

Przewagą Yarisa Cross nad C-HR jest fakt, że może zostać wyposażony w układ 4x4. System AWD-i występuje tylko w połączeniu z hybrydą - napęd tylnej osi realizuje silnik elektryczny. W normalnych warunkach moc trafia na przód, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowa jednostka za plecami. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach. Yaris Cross w wersji z AWD-i otrzymał zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy, które wspierają jazdę poza asfaltem. Kierowca ma do dyspozycji selektor trybów jazdy w terenie Trail Mode i wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. W razie uślizgu tryb Trail hamuje swobodnie obracające się koło i przekazuje moment obrotowy na koła o dobrej przyczepności. W ocenie inżynierów Toyoty elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4.

Yaris może też pochwalić się mniejszym promieniem skrętu, a większy prześwit (17,5 cm wobec 14,2 cm w C-HR) pozwala odważniej pokonywać krawężniki. Te cechy w połączeniu z układem 4x4 obiecują wyższą dzielność poza asfaltem.

Toyota Yaris Cross, jaka cena i wyposażenie w Polsce?

Toyota Yaris Cross jest dostępna w czterech wersjach: Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i GR Sport. Paleta kolorów nadwozia przewiduje dwubarwne kombinacja z czarnym, złotym lub białym dachem.

Najtańsza odmiana Active jest dostępna w odmianie benzynowej z manualną skrzynią biegów lub z napędem hybrydowym. Wyposażenie obejmuje m.in. 16-calowe stalowe felgi, światła halogenowe, jednokolorowe nadwozie, jasnoszara podsufitka. Klimatyzacja manualna w przypadku auta z silnikiem 1.5, automatyczna dla hybrydy. Poza tym samochód zapewnia systemem multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Do tego siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami.

Kierowca ma do dyspozycji jeszcze kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy asystent parkowania Toyota Teammate.

Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje w Polsce od 92 900 zł (silnik benzynowy 1.5/125 KM), zaś z napędem hybrydowym od 105 900 zł.

Yaris Cross Comfort wizualnie wygląda już znacznie lepiej. Stoi na 16-calowych alufelgach z oponami 205/65 R16 i jest wyposażony w światła przeciwmgielne LED. Na pokładzie kamera cofania z 8-calowym ekranem, czujnik deszczu, elektrycznie regulowane szyby tylne czy ładniejsza tapicerka we wzorki. Ten model z silnikiem 1.5 kosztuje od 96 900 zł, a hybryda to wydatek 109 900 zł (wersja AWD-i wymaga 10 tys. zł dopłaty).

Wersja Executive występuje wyłącznie jako hybryda. Taki Yaris Cross to już godna prezencja i bogactwo na pokładzie. Lista seryjnego wyposażenia obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, inteligentny kluczyk, bezprzewodowe ładowanie telefonu, automatyczną dwustrefową klimatyzację, sportowe fotele, reflektory LED czy nawigację. Samochód jest wyposażony w system monitorujący martwe pole, a także układ ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją automatycznego hamowania. Cena? Yaris Cross hybryda startuje z poziomu 128 900 zł.

Toyota Yaris Cross Adventure

Yarisa Cross Adventure można zamówić tylko z układem hybrydowym napędzającym przednią oś lub 4x4 AWD-i. Wyróżnia go dwukolorowe nadwozie, osłona przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, 18-calowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto otrzymało nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym Full HD, który można wzbogacić o nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. Yaris Cross Hybrid w wersji Adventure jest dostępny od 132 900 zł (wersja AWD-i wymaga 10 tys. zł dopłaty).

Do tej odmiany producent przewidział pakiet VIP, który obejmuje wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych, automatyczną regulację świateł głównych oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Można też dobrać pakiet Skyview – pod tą nazwą kryje się panoramiczny dach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota Yaris Cross GR Sport, SUV z lepszym zawieszeniem

Najnowszą odmianą w gamie Yarisa Cross jest GR Sport. To SUV podlany pikantnym sosem. Zadziorna stylizacja nie jest tylko błyskotką. Na pokrycie obietnic Yaris Cross GR Sport skrywa obniżone o 10 mm zawieszenie. Amortyzatory działają szybciej przy niższych prędkościach, a to skutkuje m.in. bardziej bezpośrednią reakcją układu kierowniczego i wyższym komfortem jazdy. Tylne sprężyny są sztywniejsze dla zwiększenia stabilności nadwozia oraz zapewnienia lepszej przyczepności kół podczas przyspieszania i hamowania. Elektroniczne wspomagania kierownicy także ma działać precyzyjniej, dzięki czemu samochód będzie szybciej i zwinniej skręcać. Nadwozie wzmocniono w porównaniu do zwykłego modelu. Aerodynamika auta zyskała dzięki dodatkowym okładzinom wewnątrz nadkoli z przodu i z tyłu. Cena? Od 135 900 zł.

Toyota Yaris Cross, ceny i wersje wyposażeniowe

Toyota Yaris Cross Active Comfort Executive Adventure GR Sport 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 92 900 zł 96 900 - - - 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 102 900 - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 105 900 109 900 128 900 132 900 135 900 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM e-CVT - 119 900 138 900 142 900 -

Toyota Aygo X najmniejszy crossover japońskiej marki

Najnowsza Toyota Aygo X jedzie śladem Yarisa Cross. Oznaczenie "X" to tyle samo, co określenie "Cross" w większych modelach japońskiej marki. Ale nie tylko nazwa świadczy o przemianie z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a. Aygo X pod każdym względem pokazuje, że stoi o klasę wyżej niż poprzednik, choć trzyma bezpieczny dystans do Yarisa. Magia? Nie, to czysto inżynierska robota.

Aygo X to techniczny wspólnik Yarisa Cross

Karoseria najmniejszej Toyoty stanęła na platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Inżynierowie skrócili jednak tylną część konstrukcji. W liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X ma 3,7 m długości, czyli jest o 23,5 cm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi to 2430 mm – o 90 mm więcej wobec starego Aygo. Wszerz przybyło 12,5 cm do 1,74 m. Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między pierwszą a drugą generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 24 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Aygo X, czyli z przodu przestronnie, z tyłu miejsca dla dzieci, a bagażnik?

Korzyści płynące z nowych rozmiarów Aygo X od razu są zauważalne w pierwszym rzędzie. Zaskakuje obszerność foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu o przestronności Yarisa Cross nie ma co marzyć, warunki jak w poprzednim Aygo – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić. Za to bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 125 mm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje. Mimo większego rozstawu osi i kół zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Toyota Aygo X z silnikiem z Wałbrzycha i nową skrzynią biegów

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe.

Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X skrywa pod maską silnik benzynowy. To trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje nową bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd S w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Dlaczego nie ma hybrydy? Ten układ podniósłby cenę Aygo X, a to w tej klasie samochodów mija się z celem.

Toyota Aygo X - jakie jest zużycie benzyny?

Zużycie benzyny? Na koniec próbnych jazd komputer wyświetlił wynik na poziomie 4,8 l/100 km. Super! Którą skrzynię wybrać? Przy niskich obrotach automat spisuje się znacznie lepiej niż manual, zapewnia lepszy zryw, trzycylindrowy silnik z Polski reaguje dziarsko, a sama przekładnia Multidrive S w mieście działa płynnie. Na obwodnicy warto pomóc jej łopatkami, ponieważ w walce o przyspieszenie wykręca z silnika siódme poty bez wyraźnego wpływu na dynamikę.

Toyota Aygo X, ceny w Polsce i pięć standardowych wersji wyposażenia

Producent przewiduje pięć wersji wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive, Selection oraz limitowaną Undercover. W palecie lakierów do czarnego dachu i klapy bagażnika można dobrać nowy złoty lakier Brass Gold, zieleń kardamonu, lśniącą czerwień Sparkling Chilli Red z metalicznymi płatkami o niebieskim odcieniu, ciepły beż imbiru czy chłodny niebieskawo-zielony odcień jałowca o nazwie Juniper.

Cena? Najtańsza Toyota Aygo X Active kosztuje od 66 900 zł. Samochód oferuje m.in. zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, układ multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Druga wersja Comfort została wyceniona na 68 900 zł (odmiana z automatem jest o 5 tys. droższa). Takie Aygo X to dodatkowo m.in. skórzana kierownica, kamera cofania, cztery głośniki plus dodatkowe wygłuszenia wnętrza.

Toyota Aygo X Style kosztuje od 72 900 zł. Wyposażenie samochodu obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i integracją Android Auto/Apple Car Play.

Aygo X Executive to cena od 81 900 zł. Wyposażenie jest bogatsze o 18-calowe alufelgi, światła LED, automatyczną klimatyzację, rardziej rozbudowany system multimedialny z 9-calowym ekranem i bezprzewodowym Android Auto/Apple Car Play.

Najbogatsza Toyota Aygo X Selection to dodatkowo: czarne 18-calowe alufelgi, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, uruchamianie silnika przyciskiem oraz zdalne sterowanie klimatyzacją przez aplikację MyT, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym 9-calowym ekranem dotykowym, bezprzewodowe połączenie telefonu z Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych. Auto posiada także automatyczną klimatyzację, kompletne światła LED, przednie i tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, podgrzewane fotele, komplet systemów bezpieczeństwa czynnego, a opcjonalnie także pakiet Skyview Air, czyli elektrycznie otwierany miękki dach. Samochód kosztuje od 85 900 zł.

Aygo X Undercover to edycja limitowana

Aygo X Undercover to efekt współpracy z projektantem Junem Takahashim – ikoną japońskiej mody ulicznej i właścicielem marki Undercover. W całej Europie będzie dostępnych tylko 5 tys. tych aut. Samochód pokrywają lakiery w różnych odcieniach szarości (Celestite Grey i Ash Grey), do tego są wstawki w odcieniu Coral Red. We wnętrzu odcień Coral Red zdobi kierownicę, panel wokół dźwigni zmiany biegów i wokół ekranu dotykowego oraz dywaniki z logotypem marki Undercover, a fotele mają specjalną tapicerkę w kolorze Bordeaux z elementami skóry naturalnej.

Limitowane Aygo X Undercover kosztuje 85 900 zł, zaś z przekładnią automatyczną 92 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in. 18-calowe czarne felgi z detalami w kolorze Coral Red, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym, nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele przednie, stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, a także systemy bezpieczeństwa czynnego i wspomagania kierowcy Toyota T-MATE obejmujące między innymi pakiet Toyota Safety Sense, czy kamerę cofania. Aygo X Undercover można doposażyć o pakiet Premium Audio JBL z czterema głośnikami, wzmacniaczem i subwooferem.

Toyota Aygo X ceny i wersje wyposażenia

Toyota Aygo X Active Comfort Style Executive Selection Undercover 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T 66 900 zł 68 900 72 900 81 900 85 900 85 900 1.0 VVT-i 72 KM Multidrive S - 73 900 77 900 86 900 90 900 90 900

