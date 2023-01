Volvo XC40 i C40 pod względem napędu to zupełnie nowe samochody. Sprytni Szwedzi opracowali własny silnik elektryczny drugiej generacji, a wraz z nim oba auta zyskują dodatkową moc, leszy zasięg. Największą bombą jest powrót napędu na tył - klasyczny układ odzyskał łaskę po 25 latach odtrącenia. Ale po kolei…

Reklama

– Nowe, zaktualizowane modele C40 i XC40 Recharge to kolejny krok na naszej drodze do produkowania wyłącznie samochodów elektrycznych już od 2030 roku – powiedział Javier Varela, dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora generalnego Volvo Cars – Większy zasięg i skrócony czas ładowania to kluczowe czynniki dla naszych klientów, dzięki wprowadzonym zmianom nasze modele stają się jeszcze bardziej atrakcyjne – ocenił.

Volvo XC40 i C40 w nowej odsłonie to nowy silnik i napęd na tylną oś

Volvo XC40 i C40 Recharge z tylnym napędem zyskały nowy silnik elektryczny z magnesami trwałymi (stałymi). Moc wzrosła do 238 KM, czyli o 7 KM więcej niż w poprzednim, przednionapędowym wariancie z jednym silnikiem.

Reklama

Pojemność akumulatora (69 kWh) bez zmian. Jednak poprawienie wydajności chłodzenia pozwala teraz za kierownicą tylnonalędowego XC40 Recharge przejechać do 460 km na jednym ładowaniu (zgodnie z cyklem WLTP), wobec 425 km w poprzedniej wersji. To 35 km lepiej.

Nowe Volvo XC40 i C40 to większy zasięg i szybsze ładowanie akumulatora

Bardziej aerodynamiczne Volvo C40 Recharge zajedzie jeszcze dalej – zasięg nowego modelu to 476 km, czyli 38 km więcej wobec wcześniejszych 438 km odmiany przednionapędowej. Czas ładowania od 10 do 80 proc. pojemności baterii zajmuje około 34 minut przy użyciu ładowarki prądu stałego publicznej sieci o mocy 130 kW.

Nowe Volvo XC40 i C40 z mocniejszym silnikiem i większym akumulatorem

Volvo wprowadza też mocniejszy wariant tylnonapędowy o mocy 258 KM i z większą baterią o pojemności 82 kWh. W tej wersji XC40 Recharge dysponuje zasięgiem do 515 km, a C40 to aż 533 km (według WLTP). Większą baterię można też ładować mocniejszym prądem stałym (200 kW wobec 150 kW poprzednio), co skraca czas ładowania od 10 do 80 proc. do około 28 min.

Nowe Volvo XC40 i C40 to większy zasięg, nowy napęd 4x4

Volvo zmieniło także modele z dwoma silnikami i elektrycznym napędem 4x4. Na tylnej osi znajduje się teraz silnik z magnesami trwałymi (stałymi) o mocy 183 kW, a na przedniej nowy silnik asynchroniczny o mocy 117 kW. W tej konfiguracji Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD może teraz przejechać do 500 km (z baterią 82 kWh), czyli o 62 KM więcej niż poprzednio. Z kolei zasięg Volvo C40 w tej samej wersji wzrósł do 507 km (stary model 451 km).

Nowe Volvo XC40 i C40, dane techniczne, zasięg i przyspieszenie

Volvo XC40/C40 napęd na tył i bateria 69 kWh napęd na tył i bateria 82 kWh napęd Twin Motor AWD i bateria 82 kWh Zasięg nowego XC40/C40 (WLTP) 460 km/470 km 520 km/530 km 500 km/510 km Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (XC40/C40) 7,4 s 7,4 s 4,9 s/4,7 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h 180 km/h

Volvo serii 60 i 90, czyli hybrydy plug-in z szybszym ładowaniem

Volvo poprawiło też hybrydy plug-in serii 60 i 90. Nowa ładowarka pokładowa niemal podwaja maksymalną moc ładowania, która wynosi teraz 6,4 kW.