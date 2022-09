Reklama

Mitsubishi ASX zupełnie nowej generacji zastąpi model, który jest z nami od 2010 roku. Ponad 12 lat to kawał czasu w życiu samochodu, po drodze produkowany w Japonii SUV skusił niemal 380 tys. Europejczyków i przeszedł kilka liftingów. Teraz czas na drugie rozdanie…

Nowy ASX radyklanie zmienił stylistykę i proporcje. Powstał na platformie CMF-B, opracowanej przez alians Renault-Nissan-Mitsubishi. Z tej architektury korzysta już nowe Renault Clio, Nissan Juke czy Dacia Logan i Sandero. Niebawem pojawi się też Dacia Bigster (2024 rok).

Nowe Mitsubishi ASX to zupełnie nowy model, ale wygląda znajomo (wideo)

Taki francusko-japoński układ ma swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą w tej historii jest tchnięcie nowego ducha w żywot japońskiej marki. I to w momencie, gdy wydawało się, że dni na europejskim są już policzone.

Minusy mogą być dla wielu widoczne już na pierwszy rzut oka. Jak to w rodzinie - zawsze znajdziemy jakieś podobieństwa - stylistyczne lub technologiczne. W tym przypadku nie jest tajemnicą, że nowe Mitsubishi ASX i Renault Captur to bliźniaki jednojajowe. Połączenie francuskiej awangardy i finezji oraz japońskiej solidności może przynieść coś niespodziewanego. Do tej mieszanki dochodzi jeszcze lokalizacja fabryki w hiszpańskim Valladolid. Co z tego wyjdzie? Już wiemy. Jak poradzi sobie na rynku? To się okaże.

Tymczasem nowe Mitsubishi ASX powstaje niczym feniks z popiołów, prezentuje nowy wygląd, szereg zaawansowanych technologii i pełną gamę układów napędowych, włączając w to miękką hybrydę (MHEV), pełną hybrydę (HEV) oraz hybrydę plug-in (PHEV).

Mitsubishi zachowało dynamiczną tarczę. Co to jest?

Nowe Mitsubishi ASX mimo nowych genów zachowało trochę starego, japońskiego DNA. Świadczy o tym styl "Dynamic Shield”, którym charakteryzują się wszystkie modele w gamie. Kluczowym elementem jest wyraźnie zaznaczone logo Mitsubishi złożone z trzech diamentów umieszczone w osłonie chłodnicy, którą okalają chromowane elementy.

Sylwetka nowego samochodu jest bardziej opływa, a przy okazji wygląda bardzo atletycznie. Do japońskiego pragmatyzmu wkradło się trochę francuskiej fantazji. Szerokie i wysokie nadkola wypełniono 17- lub 18-calowymi kołami, które dopełniają solidnego wyglądu ASX. Stylistycznym smaczkiem nowego ASX są odważnie wystylizowane przednie i tylne lampy LED.

Nowy ASX ma wnętrze jak marzenie. Wygodnie i miękko

Poprzednia generacja Mitsubishi ASX polaryzowała elektorat. Z jednej strony oferowało dość surowo, ale solidnie wykończone wnętrze. Miało jednak pewien mankament, który dotykał wysokich kierowców i pasażerów. Mówiąc wprost - nie był to szczyt komfortu, jaki można było zaserwować w ramach segmentu SUV B.

Mitsubishi ASX ma zupełnie nowe wnętrze. Jest przytulnie i wygodnie, plastiki znajdujące się w zasięgu ręki są miękkie w dotyku i wyglądają na solidnie spasowane. Krytycy będą musieli mocno się starać, żeby znaleźć słabe strony.

Kolejna sprawa to ilość miejsca w kabinie. Jest zauważalnie lepiej niż u poprzednika, a zakres regulacji fotela kierowcy jest znacznie większy. Poprawiła się również pozycja za kierownicą. W nowym ASX jest bardziej komfortowo, przynajmniej po jakichś pięciu minutach siedzenia w samochodzie zaparkowanym w studio. Tapicerka w zależności od wersji wyposażenia może być materiałowa lub skórzana.

Mitsubishi ASX jest naszpikowane wyposażeniem

Kolejnym plusem wynikającym z aliansu jest dostęp do przeróżnych rozwiązań umilających podróż. Począwszy od karty Hands Free, która automatycznie odblokuje drzwi, gdy tylko zbliżymy się do samochodu i zamknie samochód, gdy oddalimy się na więcej niż metr.

W centralnym punkcie kokpitu pojawił się znajomo wyglądający tablet (w dwóch rozmiarach) oraz cyfrowa deska rozdzielcza (trzy rozmiary). Nie brakuje wszystkich podstawowych funkcji spajających smartfon z samochodem, a także bardzo dobrego audio firmy Bose, dostępne w najwyższych wersjach wyposażenia.

Za pośrednictwem wyświetlacza urządzenia multimedialnego można wybierać teraz jeden z trzech trybów jazdy: Eco, Pure, Sport oraz My Sense. Działanie trzech pierwszych nie jest żadną tajemnicą, a czwarty to po prostu możliwość personalizacji poszczególnych układów.

Mitsubishi ASX i systemy bezpieczeństwa. ADAS na pokładzie

W nowym ASX nie mogło zabraknąć pełnego pakietu funkcji wchodzących w skład systemu ADAS (Advanced Driver Assistance System). We wszystkich modelach wyjeżdżających z fabryki zainstalowano: system ograniczający skutki kolizji czołowych (Forward Collision Mitigation) z funkcją ochrony pieszych i systemem monitorowania dystansu do pojazdu poprzedzającego (Distance Warning), system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning), system utrzymywania na pasie ruchu (Lane Keeping Assist), system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), tempomat, czujniki parkowania oraz tylną kamerę cofania.

To jeszcze nie koniec, ponieważ w najlepiej wyposażonych wariantach producent dorzucił jeszcze system monitorowania martwego pola (Blind Spot Warning), system centrowania na pasie ruchu (Lane Centering Assist), system zapobiegania przekraczaniu prędkości (Overspeed Prevention), tempomat adaptacyjny (z funkcją Stop & Go) oraz automatyczne światła drogowe (Automatic High Beam). Konia z rzędem temu, kto wymieni całą tę listę jednym tchem.

W topowej specyfikacji ASX z silnikiem benzynowych i dwusprzęgłową skrzynią biegów 7DCT zainstalowano system MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), który łączy w sobie adaptacyjny tempomat (ACC) i system centrowania na pasie ruchu (LCA). Nowy ASX oferuje system autonomicznej jazdy poziomu 1.

Nowe Mitsubishi ASX, 5 silników, 3 wersje hybrydowe

Pod maską nowego ASX również doszło do rewolucji. Mitsubishi ma teraz dostęp do wszystkich rozwiązań w ramach aliansu. Dlatego nie powinno dziwić, że pod maską podstawowej wersji znajdziemy turbodoładowany, trzycylindrowy silnik 1.0 MPI-T o mocy 91 KM. Motor jest dostępny z 6-biegową przekładnią mechaniczną i będzie otwierać cennik nowego modelu.

Dużo większym zainteresowaniem powinien cieszyć się silnik 1.3 DI-T połączony z układem mild hybrid. Turbodoładowana jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest wspomagana przez 12-woltowy akumulator pozwalający odzyskiwać energię i serwować wspomaganie momentu obrotowego. Klienci mogą wybrać 6-biegową przekładnię manualną (140 KM) lub 7-biegową dwusprzęgłową przekładnię automatyczną 7DCT (158 KM).

Mitsubishi ASX nowej generacji będzie pierwszym modelem japońskiej marki na rynku europejskim wyposażonym w pełny układ hybrydowy (HEV). To połączenie jednostki benzynowej o pojemności 1,6 litra z dwoma silnikami elektrycznymi i automatyczną skrzynią biegów.

Japończycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, ponieważ w ofercie pojawi się także wersja Plug-in Hybrid (PHEV). W tym wariancie pod maską pracuje silnik o pojemności 1,6 litra współpracujący z dwoma silnikami elektrycznymi zasilanymi energią z akumulatora o pojemności 10,5 kWh. Nowy ASX idzie śladem Outlandera PHEV oraz Eclipse Cross PHEV. W tym segmencie jest niewielu konkurentów, którzy oferują tak szeroką gamę układów napędowych.

Mistubishi zamyka usta krytykom. 5 lat gwarancji na ASX

Japończycy są pewni mariażu z Francuzami, co potwierdzają warunki gwarancji. Mitsubishi ASX będzie oferowane na rynku z 5-letnią gwarancją podstawową ograniczoną do 100 tys. km. Oprócz tego marka oferuje następujące warunki gwarancyjne:

12 lat gwarancji na perforację blach nadwozia,

8 lat/160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny,

8 lat/160 000 km gwarancji zachowania pojemności akumulatora trakcyjnego,

5 lat bezpłatnego wsparcia Mitsubishi Assistance.

Pierwsze samochody pojawią się w polskich salonach na początku przyszłego roku, ale jeszcze przed końcem obecnego polski oddział Mitsubishi opublikuje pierwsze cenniki. W rozmowie z przedstawicielami polskiego oddziału Mitsubishi - firmy Astara Poland - usłyszeliśmy, że nowy ASX będzie modelem mocniej ukierunkowanym na sprzedaż flotową: RAC i CFM – czyli wynajmy krótko i długoterminowe i firmy zarządzające flotami. Udział w sprzedaży samochodów do takich klientów wyniesie nawet 20 proc.