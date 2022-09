Reklama

Seres to młody amerykańsko-chiński producent samochodów elektrycznych, który narodził się w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Należy do koncernu Chongqing Sokon Industry Group. W Polsce marka rozkręca działalność za sprawą litewskiej firmy Busnex.

Seres 3 był pierwszym modelem wprowadzonym nad Wisłę. Do tej pory sprzedano już 180 sztuk tego auta. Wreszcie przyszła pora na nowe otwarcie. Podczas Kongresu Nowej Mobilności PSPA w Łodzi debiutuje drugi model – Seres 5.

Seres 5 już w Polsce, premiera podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi

– Bardzo cieszy nas iż możemy pokazać po raz pierwszy w Polsce nasz nowy model Seres 5 – powiedział dziennik.pl Simonas Ramanauskas, prezes Busnex. – Seres 5 to model klasy wyższej o sportowych osiągach i dużym zasięgu. Wykończony materiałami nie odbiegającymi od klasy premium – ocenił.

Seres 5, wymiary i pojemność bagażnika. Co to za samochód?

Seres 5 z 4,7-metrowym podwyższonym nadwoziem na 20-calowych kołach gra w lidze takich aut jak Skoda Enyaq iV. Od kompaktowego Seres 3 jest dłuższy o 30 cm. Rozstaw osi to 2875 mm, czyli o 11 cm więcej niż Enyaq. Pod względem stylistycznym - linia boczna i proporcje - niektórym może przypominać Forda Mustanga Mach-E.

Pod automatycznie sterowaną klapą czeka bagażnik, który zapewnia 370 l pojemności (do rolety) i 723 l do linii dachu.

Wielki tablet, mięsiste fotele i dużo miejsca w kabinie

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenie jest wielki ekran centralny. Skóra pokrywa nie tylko fotele, ale także panel, kierownicę oraz inne elementy.

Wyposażenie obejmuje m.in. system kamer 360°, elektryczne regulowane i podgrzewane siedzenia oraz panoramiczny dach. Miejsca nie brakuje, szczególnie dopieszczenie powinni czuć się pasażerowie tylnej kanapy.

Seres 5 i wydajny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, bez kobaltu

Seres 5 wykorzystuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4). Takie połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Ich pojemność brutto to 88 kWh.

Seres 5 w Polsce, jaki zasięg i kiedy ceny?

Dwa silniki o łącznej mocy niemal 650 KM i imponującym momencie obrotowym 1040 Nm tworzą elektryczny napęd 4x4. Osiągi? Seres 5 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 4,1 sekundy, by pomknąć do 200 km/h. A to już osiągi na poziomie Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s).

Maksymalny zasięg wynosi ponad 500 km (NEDC), w realnym użytkowaniu prądu powinno wystarczyć na ok. 430 km. Pokładowa instalacja obsługuje szybkie ładowanie, które umożliwia uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. pojemności baterii w 45 minut. Normalny czas ładowania – 9 godzin.

Kiedy ruszy sprzedaż? – Premiera modelu Seres 5 w Polsce planowana jest na początku 2023 roku – zapowiedział Simonas Ramanauskas, prezes Busnex. Wtedy też poznamy ceny. Podobno mają być równie konkurencyjne, co w przypadku Seres 3.