Ford E-Transit to najważniejsza tegoroczna premiera amerykańskiego koncernu w Polsce. Nawet Mustang Mach-E nie podniecił tak kupujących, jak ten dostawczy samochód elektryczny. Okazuje się, że E-Transit jeszcze przed debiutem nad Wisłą zapoczątkował prawdziwą rewolucję we flotach firmowych, szczególnie kurierskich.

Reklama

– Największy potencjał widzimy dostawczych samochodach elektrycznych. Ilość zapytań o E-Transita jest po prostu gigantyczna, wręcz przekracza nasze możliwości produkcyjne na ten rok. Obecnie 80 proc. aut przewidzianych na nasz rynek w 2022 roku mamy sprzedane – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Zakładam, że przejście na elektryfikację flotową będzie szybsze jeżeli chodzi o sektor samochodów dostawczych niż osobowych. Do dwóch firm kurierskich już sprzedaliśmy po 100 sztuk E-Transita, do kolejnej 35 aut i rozmawiamy z kolejnymi firmami o zakupie nawet 300 egzemplarzy E-Transita do ich floty – wyliczył.

Ford E-Transit jak Mustang Mach-E

Ford E-Transit i Mustang Mach-E mają ze sobą więcej wspólnego niż można sobie wyobrazić. Sercem wnętrza elektrycznego dostawczaka jest system informacyjno-rozrywkowy SYNC 4 (jak w Mach-E) z 12-calowym ekranem dotykowym. To obecnie najnowocześniejsza stacja multimedialna Forda - moc obliczeniowa systemu jest dwukrotnie większa niż SYNC 3. Jej numerem popisowym jest funkcja Ford Power-Up. Dzięki niej E-Transit po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA Over the air; pokładowa karta SIM). Stąd nawet po latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu. Mustang Mach-E ma podobnie...

Reklama

Pokładowa nawigacja dostarcza informacji m.in. o natężeniu ruchu, cenach energii, dostępnych miejscach parkingowych, a przede wszystkim wyznacza trasę z uwzględnieniem zasięgu. SYNC 4 pozwala również zaplanować ładowanie w konkretne dni tygodnia czy ustawić temperaturę w kabinie podczas ładowania - wtedy energia do ogrzania wnętrza jest pobierana z sieci.

Ford E-Transit napęd i zasięg

E-Transit jest dostępny w trzech rodzajach nadwozia – van, van brygadowy oraz podwozie z pojedynczą kabiną. Tylną oś każdej wersji może napędzać silnik o mocy 184 KM lub potężna jednostka oferująca 269 KM i (430 Nm w obu odmianach). Zamknięty pod podłogą akumulator ma pojemność 67 kWh. Dzięki temu duży e-Ford błyszczy na tle konkurencyjnych vanów – na jednym ładowaniu przejedzie nawet do 308 km. To trzy raz więcej niż dziennie pokonuje w Unii Europejskiej przeciętny samochód dostawczy. Przerost formy nad treścią? Nie, ponieważ kierowca nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający.

E-Transit – zasięg WLTP 350 L2H2 260 km 350 L3H2 257 km 350 L4H3 240 km 425 L3H2 308 km 425 L4H3 288 km

Ford E-Transit zasili piłę, spawarkę czy wiertarkę

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest funkcja System Pro Power Onboard, która zmienia E-Transita w warsztat z własnym źródłem prądu zasilającym narzędzia mocą 2,3 kW. To wystarczy do pracy z piłą, wiertarką czy spawarką. Ford zapewnia, że nie trzeba martwić się o prąd, ponieważ przez cztery godziny czerpiąc 2,3 kWh zużyjemy około 10 kWh energii – czyli ledwie ok. 1/6 baterii.

Ford E-Transit i czas ładowania

E-Transit może być ładowany prądem zmiennym (do 11,3 kW) lub prądem stałym. W pierwszym przypadku uzupełnienie energii od 0 do 100 proc. potrwa ok. 8 godzin. Naładowanie prądem stałym o mocy 115 kW od 15 do 80 proc. zajmie 34 minuty. Czyli równie szybko, co Mustang Mach-E.

Ford E-Transit i ładowność w 22 wariantach

Ford E-Transit jest dostępny w 22 wariantach. Jako van występuje w dwóch seriach – 350 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg) i 425 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 4250 kg). Do wyboru są również dwie wysokości dachu: H2 (średni) oraz H3 (wysoki), a także trzy możliwości rozstawu osi: L2 (średni), L3 (długi) oraz L4 (wydłużone nadwozie). Ładowność samochodu wynosi od 720 kg w wersji 350 L3H2 aż do 1630 kg w wersji 425 L3H2.

E-Transit van - ładowność 350 L2H2 940 kg 350 L3H2 880 kg 350 L4H3 720 kg 425 L3H2 1630 kg 425 L4H3 1470 kg

E-Transit van brygadowy to wersja o dopuszczalnej masie całkowitej 4250 kg i rozstawie osi L3. Do wyboru pozostaje wysokość dachu – H2 i H3. Podwozie z pojedynczą kabiną można mieć zarówno w serii 350, jak i 425. Rozstaw osi to wariant L3 lub L4.

Ford E-Transit, czyli jaka cena w Polsce?

Nowy Ford E-Transit kosztuje w Polsce od 226 770 zł (cena detaliczna bez VAT) za podwozie z kabiną serii 350 L3 i silnikiem elektrycznym o mocy 184 KM. Cennik vana rozpoczyna się od 233 775 zł, a brygadowego vana od 245 660 zł. Samochód w wersjach z serii 350 (kategoria pojazdu N1) kwalifikuje się do dopłat z programu "Mój Elektryk". Dofinansowanie może wynieść nawet 70 tys. zł.

E-Transit o 40 proc. tańszy w użytkowaniu niż diesel

Standardowa gwarancja na samochód wynosi 2 lata bez limitu przebiegu. Układ wysokonapięciowy (czyli nie tylko akumulator, ale także silnik elektryczny czy przewody) producent chroni przez 8 lat lub 160 tys. km. Gwarancja obejmuje zachowanie pojemności akumulatora na poziomie 70 proc. dla wersji van i brygadowy, a 65 proc. dla wersji podwozie z kabiną. Według wyliczeń Forda eksploatacja E-Transita wypada o 40 proc. taniej niż wersji z silnikiem Diesla.

Reklama

Silniki Seria i długość Wersja Nadwozie Cena detaliczna bez VAT Silnik elektryczny 184 KM RWD 350 L3 Trend Podwozie z kabiną 226,770.00 zł Silnik elektryczny 269 KM RWD 350 L3 Trend Podwozie z kabiną 233,995.00 zł Silnik elektryczny 184 KM RWD 350 L4 Trend Podwozie z kabiną 227,870.00 zł Silnik elektryczny 269 KM RWD 350 L4 Trend Podwozie z kabiną 235,095.00 zł Silnik elektryczny 184 KM RWD 425 L3 Trend Podwozie z kabiną 228,920.00 zł Silnik elektryczny 269 KM RWD 425 L3 Trend Podwozie z kabiną 236,145.00 zł Silnik elektryczny 184 KM RWD 425 L4 Trend Podwozie z kabiną 230,020.00 zł Silnik elektryczny 269 KM RWD 425 L4 Trend Podwozie z kabiną 237,245.00 zł