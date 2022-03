Toyota Hilux GR Sport zapatrzyła się w ponad 400-konnego pikapa w wyczynowej specyfikacji T1plus, czyli samochód, którym NasserAl Attiyah wygrał tegoroczny Rajd Dakar. Zmiany techniczne jakie mechanicy motorsportowego działu Toyota Gazoo Racing zafundowali seryjnemu modelowi są poważne.

Hilux GR Sport to topowe wcielenie pikapa Toyoty, a ostrzejszy styl nadwozia służy za przykrywkę dla nowych rozwiązań technicznych. Poszerzona karoseria skrywa zupełnie inne zawieszenie, na innych amortyzatorach i z twardszymi sprężeniami. Stąd auto prowadzi się pewniej, stabilniej i szybciej reaguje na ruchy kierownicą – tak w terenie, jak i na asfalcie. Inżynierowie podkreślają stabilne zachowanie konstrukcji. Udało się im także utrzymać w ryzach przechyły, podobnie jak pozbyć się podskakiwania tylnej osi.

Toyota Hilux GR Sport czyli nowe zawieszenie i silnik Diesla

Toyota Hilux GR Sport pod maską skrywa silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min). Taki potencjał ma sprawić, że pikap od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,7 s. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 9,5 l/100 km. Jednostka jest połączona 6-biegową skrzynią automatyczną. Hilux może pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie 3,5 tony, a jego ładowność wynosi tonę.

Toyota Hilux GR Sport i dzielność w terenie

Jazdę po bezdrożach wspomaga seryjny układ 4x4 i opony terenowe założone na 17-calowe alufelgi o nowym wzorze. Toyota wspomina też o elektronicznym systemie działającym jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i nowym układzie monitorowania kąta skrętu kół. Geometria podwozia? Zacna. Kąty natarcia i zejścia to odpowiednio 29 i 26 stopni, kąt rampowy 42 stopnie. Prześwit 310 mm, a głębokość brodzenia to 700 mm. Śmiało można zjechać daleko od szosy. Silnik, skrzynię biegów oraz tylny most chronią przygotowane specjalnie na polski rynek osłony wycięte z 5-milimetrowej aluminiowej blachy.

Toyota Hilux GR Sport jak pikap w latach 80. XX wieku

Hilux GR Sport występuje wyłącznie w wersji z podwójną kabiną. Czarny przedni grill ma wzór w kształcie litery G na kratce oraz zyskał poprzeczkę z napisem TOYOTA, który zastąpił logo marki. To nawiązanie do klasycznych Hiluxów czwartej generacji z początku lat 80. oraz dakarowego potwora.

W środku sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane fotele pokryte tapicerką z czarnej skóry i syntetycznego zamszu. Specjalnie do tej wersji kierownicę obszyto perforowaną skórą. Do tego łopatki do zmiany biegów, aluminiowe pedały, czerwona listwa dekoracyjna w poprzek kokpitu, niebieskie podświetlenie panelu drzwi, oznaczenia GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR.

Toyota Hilux GR Sport i wyposażenie

Hilux GR Sport to teraz najbogatsza wersja tego modelu. Wyposażenie obejmuje m.in. system Premium Audio JBL z 9 głośnikami i subwooferem, podgrzewane fotele przednie i tylne, monitor z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor), a także nawigację satelitarną Toyota Touch 2 w języku polskim z 3-letnią darmową aktualizacją map i kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym (Android Auto i Apple CarPlay) plus automatyczną roletę przedziału towarowego.

Japoński pikap dostał też porządną dawkę systemów bezpieczeństwa. Lista obejmuje m.in. układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją hamowania, wykrywania zmęczenia kierowcy i tempomat adaptacyjny. Auto jest wyposażone także w system stabilizacji toru jazdy przyczepy, system wspomagający zjazd ze wzniesienia oraz system wspomagający pokonywanie podjazdów.

Toyota Hilux GR Sport, czyli jaka cena w Polsce?

Toyota Hilux GR Sport w Polsce kosztuje od 210 900 zł netto (259 407 zł brutto). Producent przewidział trzy kolory nadwozia. Metalizowane lakiery Royal Grey i Crimson Spark Red to dopłata 3200 zł, perłowy Platinum Pearl White kosztuje 3700 zł. Auto można już zamawiać. Pierwsze egzemplarze dotrą do klientów w drugiej połowie 2022 roku.