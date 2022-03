Renault Austral gotowy na zmianę warty. Nowy SUV o długości ponad 4,5 m zastąpi w gamie model Kadjar, który powstał na tej samej płycie co Nissan Qashqai. I tym razem Francuzi skorzystają z już istniejącej platformy, w końcu sami maczali palce w architekturze CMF-C, na której powstała nowa generacja Qashqaia.

Reklama

Nową platformę Renault nazywa CMF-CD3. Stylistycznie Austral jest równie ciekawym autem co nowe Megane.

Renault Austral tylko hybrydy z silnikiem benzynowym

Renault Austral dostanie zelektryfikowane w różnym stopniu silniki benzynowe, czyli tak jak Qashqai. Pod maską nie uświadczymy już diesla jak w poprzedniku. Pod karoserię trafią tylko napędy hybrydowe. Do wyboru będą dwa rodzaje układu MHEV (z instalacją 12V i 48V) i klasyczna hybryda HEV (E-Tech).

Reklama

Francuzi w swoich hybrydach do pracy zaprzęgli dwa silniki benzynowe. Bazowa jednostka 1.2 to trzycylindrowa konstrukcja. Znajdziemy ją w miękkiej hybrydzie MHEV o mocy 130 KM z instalacją 48 V i ręczną skrzynią biegów oraz klasycznej hybrydzie HEV z baterią 1,7 kWh (160 KM i 200 KM). Z kolei silnik 1.3 to czterocylindrowiec z układem miękkiej hybrydy z instalacją 12V (140 KM i 160 KM).