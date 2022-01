Jeep Compass to najpopularniejszy model amerykańskiej marki w Polsce. Mniejszy SUV Renegade jest drugi. Oba modele są dostępne jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka (4xe - układ 4x4). Auta jeżdżą świetnie, ale cena startuje z poziomu 177 tys. zł. Jednak już niebawem pojawi się nowy i znacznie tańszy napęd…

Debiutujący duet - Compass e-Hybrid i Renegade e-Hybrid - to modele z miękką hybrydą pod maską (MHEV). System wykorzystuje nowy czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 130 KM (240 Nm maksymalnego momentu obrotowego). Jednostka pracuje w cyklu Millera i wykazuje wysoki stopień sprężania 12,5:1.

Jeep Compass e-Hybrid i Renegade e-Hybrid: nowy silnik benzynowy 1.5

Do tego jest 48-woltowy silnik elektryczny o mocy 15 kW (20 KM) i momencie obrotowym 55 Nm, co przekłada się na moment 135 Nm na wejściu do skrzyni biegów, który może napędzać przednie koła nawet po wyłączeniu silnika spalinowego. Inżynierowie wyliczają, że w porównaniu do poprzednich modeli benzynowych, nowe hybrydy zużywają nawet o 15 proc. mniej paliwa, a kierowca powinien spodziewać się spalania na poziomie ok. 6 l/100 km.

Osiągi? Ważący 1500 kg Jeep Compass e-Hybrid od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10 sekund. Mniejszy i lżejszy o 80 kg Renegade jest szybszy - 9,7 s.

Napęd elektryczny EV gra pierwsze skrzypce podczas ruszania, przy niskich prędkościach np. w podjeżdżając korku czy podczas manewrowania na parkingu. Układ potrafi również odzyskiwać energię ze zwalniania i hamownia.

Jeep Compass e-Hybrid i Renegade e-Hybrid: wnętrze

Razem z nowym napędem debiutuje ekologiczna wersja Upland. Jeep Compass i Renegade w tej odmianie wyróżnia ekskluzywny lakier Matter Azur połączony z czarnym dachem oraz odpowiednio: 18-calowe i 17-calowe błyszczące alufelgi. We wnętrzu królują materiały z recyklingu (podsufitka czy maty podłogowe). Fotele pokrywa tapicerka z tkaniny SEAQUAL wytwarzanej z plastiku zebranego z mórz, oceanów i plaż.

Niektóre z plastikowych paneli wykonano z materiałów pochodzących z odzysku, a konkretnie z tworzyw sztucznych używanych wcześniej w reflektorach samochodowych. Brązowe wykończenia MetaKrome to m.in. ozdobna listwa w kokpicie czy ramki nawiewów.

Jeep Compass e-Hybrid i Renegade e-Hybrid: ceny w Polsce

Jeep swoje nowe hybrydy zaoferuje w pięciu wersjach: Longitude, Night Eagle, Limited i S oraz specjalnej edycji premierowej Upland. Producent przewiedział też szeroką listę opcji personalizacji – w przypadku Renegade to osiem różnych kolorów plus specjalne wzory kół, a dla Compassa to siedem wersji malowania i kilka rodzajów felg.

Jeep Renegade e-Hybrid w najtańszej wersji Longitude kosztuje od 118 200 zł. Następnie Night Eagle i Limited to odpowiednio 124 750 zł i 129 250 zł. Premierowa odmiana Upland to przynajmniej 139 800 zł. Topowa odmiana S wymaga 146 500 zł.

Z kolei Jeep Compass e-Hybrid w bazowej odmianie Longitude jest dostępny od 140 000 zł. Kolejne to Night Eagle za 149 500 zł, Limited za 154 900 zł, Upland za 167 700 zł oraz topowa S za 176 200 zł.