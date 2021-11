Toyota C-HR zadebiutowała w 2016 roku. Awangardowy styl na jaki zdobyli się wtedy Japończycy wpadł w oko europejskich kierowców – już w pierwszym roku kupili 120 tys. sztuk tego auta, co przełożyło się na 10 proc. udział w segmencie.

Reklama

Do dziś hybrydowe odmiany C-HR (dobrze znana 1.8/122 KM i nowej generacji 2.0/184 KM Dynamic Force) wybrało ok. 500 tys. Europejczyków. W Polsce C-HR jest liderem swojego segmentu. A teraz japoński producent ogłosił, że w 2022 roku rodzina tego modelu zostanie odświeżona...

Toyota C-HR w nowej odsłonie

C-HR 2022 dostała nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z funkcjami łączności internetowej. Teraz dzięki większej mocy obliczeniowej stacja powinna działać szybciej. Jednak nie ma róży bez kolców. Ofiarą modernizacji padło osiem przycisków, które były skrótami do poszczególnych funkcjonalności i pokrętło do strojenia stacji radiowych. Tradycjonaliści nie będą pocieszeni takim obrotem sprawy. Przy 8-calowym ekranie dotykowym został jedynie regulacja głośności audio. Nowy system jest dostępny w wersjach Style, Executive i GR Sport.

Teraz to właśnie ekran jest centrum starowania nawigacją, która ma pomagać kierowcy znacznie sprawniej dzięki danym z chmury. Standardowy nowy moduł DCM (Data Communication Module) zapewnia dostęp do internetu przez pierwsze cztery lata za darmo. Do tego system multimedialny jest aktualizowany zdalnie, a zamknięty gdzieś w środku "nowy agent głosowy" rozpoznaje polecanie dotyczące muzyki czy nawigacji. Wystarczy powiedzieć słowo…

Alternatywą jest system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z nawigacją zawierającą szczegółowe informacje o trasach, mapy miast 3D, oznakowanie autostrad i lokalizacje stacjonarnych fotoradarów. Tu nawigacja może działać także w trybie off-line.

Czteroletni pakiet Toyota Smart Connect, obejmujący nawigację w chmurze, informacje o parkingach i zdarzeniach drogowych, bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania oraz agenta głosowego, jest wliczony w cenę zakupu pojazdu.

Toyota C-HR Style w nowej konfiguracji

Toyota C-HR w wersji Style to najpopularniejszy poziom wyposażenia w Europie - odpowiada za ponad połowę całkowitej sprzedaży. Także w Polsce wybiera ją najwięcej kupujących, bo aż 35 proc. Stąd japoński producent postanowił podkręcić ten wariant…

C-HR Style dostała nową tapicerkę łączącą tkaninę z wstawkami ze skóry ekologicznej, srebrną linię dekoracyjną na desce rozdzielczej i obiciach przednich drzwi oraz nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych. Tę odmianę można rozpoznać po przyciemnianych tylnych szybach, chromowanych listwach w oknach oraz światłach głównych i do jazdy dziennej LED.

We kabinie czeka wykończenia w kolorze Piano Black, czarna podsufitka, skórzana kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów, podgrzewane przednie fotele oraz regulacja odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy. Manewrowanie ułatwią czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz układ wykrywania przeszkód, który wzbogaca oferowany w standardzie pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense.

Toyota C-HR i nowy lakier Deep Amethyst

Toyota C-HR z rocznika 2022 debiutuje w ]nowym lakierze Deep Amethyst. W najwyższej wersji GR Sport odcień ten łączy się w dwukolorową kompozycję z czarnym lakierem na dachu, przednich słupkach i tylnym spojlerze. Stąd oferta lakierów w palecie wzrasta do dziesięciu, zaś liczba dwukolorowych kompozycji do dziewięciu.

Toyota C-HR 2022 - jaka cena w Polsce?

Toyota C-HR 2022 będzie dostępna w sprzedaży na początku przyszłego roku. Ceny zaczynają się od 113 200 zł za auto w wersji Comfort z napędem hybrydowym 1.8/122 KM. W salonach japońskiej marki trwa już przedsprzedaż samochodów z rocznika 2022. W efekcie przy zamówieniu można liczyć na rabat sięgający 2300 zł. Do tego producent oferuje 1000 zł upustu na dowolnie wybrane akcesoria i zabezpieczenia antykradzieżowe, za które normalnie trzeba zapłacić 2790 zł.

Toyota C-HR 2022 w pigułce