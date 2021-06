Peugeot 308 SW wyskoczył z pudełka i kradnie show nowym kolorem Avatar Blue. Jednak nie tylko uroda to numer popisowy francuskiego kombi. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od podstaw i dopracowano aerodynamiczne. W efekcie dzięki obniżeniu sylwetki o 2 cm (1,44 m wysokości) i mocniejszemu pochyleniu przedniej szyby nowy Peugeot 308W nie tylko wygląda ekstra ale jest też bardziej opływowy. Współczynnik oporu powietrza Cx to tylko 0,28, a parametr SCx (iloczyn powierzchni czołowej S pojazdu i współczynnika oporu powietrza Cx) wynosi 0,62 m². Magia tych liczb dla kierowcy oznacza oszczędne zużycie paliwa oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie.

Do tego atrakcyjne nadwozie nie traci nic na użyteczności. Praktyczne walory nowego kombi opisują solidne liczby. 308 SW powstał na zmodyfikowanej platformie EMP2, czyli podobnie jak hatchback, ale jest od niego dłuższy o 25 cm i ma 4,64 m od początku do końca. Rozstaw osi – co istotne dla przestronności kabiny – zyskał 5,5 cm do 2,73 m, a to lepiej niż VW Golf (2,67 m). W efekcie siedzący na tylnej kanapie mają 129 mm dodatkowego miejsca na wysokości kolan.

Peugeot 308 SW - pojemność bagażnika w nowym kombi

Przy pięciu pasażerach bagażnik oferuje aż 608 l pojemności, które można zwiększyć do 1634 l. Tym samym Peugeot 508 SW zyskuje rywala w rodzinie (530/1780 l). Także kompaktowe modele SUV powinny nerwowo oglądać się za siebie.

Podłogę nowego 308 SW można ustawić na dwóch poziomach. Tylna kanapa dzielona na trzy części 40/20/40 jest składana automatycznie przyciskiem na ścianie bagażnika. W tak powiększonym kufrze da się w przewieźć paczki o długości nawet 1,85 m. Użytkowanie na co dzień ułatwi elektrycznie sterowna klapa – wystarczy machnąć nogą pod zderzakiem. A porządek zaprowadzą najróżniejsze siatki, haczyki czy rozsiane po aucie schowki o łącznej pojemności 34 l.

Nowy Peugeot 308 SW - wnętrze i wyposażenie

W przedniej części kabiny największy ciężar położono na multimedia oraz łączność. Miejsce pracy kierowcy zdominowały dopracowane detale. 308 SW chwali się najnowszą odsłoną Peugeot i-Cockpit. Rozwiązanie, z którego słynie francuska marka obejmuje podwójnie spłaszczoną małą kierownicę, wirtualny 10-calowy zestaw zegarów w prawdziwej technologii 3D oraz dotykowy ekran na konsoli środkowej (10-cali). A tuż poniżej przewidziano panel z wirtualnymi przyciskami i-toggles, którym przypisano skróty do obsługi wybranych funkcji, np. klimatyzacji, audio, telefonu, nawigacji (TomTom z aktualizacją w czasie rzeczywistym), ulubionej aplikacji z telefonu lub innych pozycji z menu wskazanych przez użytkownika. Pogrubione szyby boczne mają zatrzymać hałas z zewnątrz.

Nowy Peugeot 308 SW - jakie silniki i kiedy w Polsce

Silniki? Benzynowy trzycylindrowy 1.2 turbo zapewni 110 KM lub 130 KM.

Turbodiesel to czterocylindrowa konstrukcja 1.5 BlueHdi o mocy 130 KM. Seryjnie jednostki współpracują z 6-biegową skrzynią manualną, a jako opcję do najmocniejszych przewidziano 8-stopniowy automat.

Na szczycie gamy nowego 308 SW Peugeot stawia dwie hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka. W 180-konnej odmianie HYBRID 180 Francuzi połączyli turbobenzynową jednostkę 1.6 PureTech/150 KM, silnik elektryczny 110 KM, 8-biegowy automat oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh. Ten model w trybie elektrycznym ma przejeżdżać ok. 60 km.

Najszybsza 225-konna wersja HYBRID 225 różni się benzynowym 1.6 o mocy 180 KM i zasięgiem EV do 59 km. System rekuperacji, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo powinien zwiększyć wydajność całego układu.

Pełne ładowanie akumulatora odbywa się maksymalnie: w ciągu ok. 7 godzin ze standardowego gniazda (ładowarka 3,7 kW, 8 A), w 3 godziny i 50 minut z gniazda przyspieszonego ładowania (ładowarka 3,7 kW, 16 A) lub w niecałe 2 godziny w przypadku z dedykowanej ładowarki typu Wallbox (7,4 kW; 32 A).

Nowy Peugeot 308 SW w Polsce zadebiutuje na początku 2022 roku.