Opel Astra nowej generacji na pierwszych zdjęciach uchyla rąbka tajemnicy wyglądu wymyślonego przez projektantów z Russelsheim. Samochód zyska bardziej sportowe proporcje, a to jeden z efektów zastosowania zmodyfikowanej platformy EMP2 – korzysta z niej także nowy Peugeot 308. Stąd można podziewać się, że wzorem francuskiego auta architektura przyczyni się też do zwiększenia wymiarów nowej Astry. Naturalnie dodatkowe centymetry to również lepsza obszerność i funkcjonalność wnętrza.

Nowa Astra pod względem stylistycznym stawia na rewolucję. Centralny element przodu jest rozwinięciem motywu Opel Vizor zastosowanego po raz pierwszy w nowej generacji SUV-a Mokka. Za czarną taflą szkła zintegrowano szereg rozwiązań technicznych, w tym wyjątkowo wąskie światła główne IntelliLux LED – Astra dostanie jeszcze nowocześniejszą wersję tego oświetlenia. Zgodnie z obecną modą nazwa modelu jest wypisana dużymi literami na środku klapy bagażnika.

Nowy Opel Astra - wnętrze i wyposażenie

We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest w pełni przeszklony cyfrowy kokpit Pure Panel nowej generacji. Najważniejsze informacje są wyświetlane na dwóch panoramicznych i ustawionych w poziomej linii ekranach zwróconych ku kierowcy. Rozdzielczości prezentowanych grafik nie powstydziłaby się marka premium. Fizyczne przyciski zredukowano do minimum – teraz przypominają klawisze. Producent obiecuje pierwszorzędną jakość wykonania, przyjemne tworzywa i łatwą obsługę. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to tu Opel także okaże się bardzo hojny. A największym hitem będzie system półautonomicznej jazdy z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwali Astrze na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu.

Nowy Opel Astra – jakie silniki, dane techniczne?

W napędach Opel stawia na elektryfikację. Pod maską nowej Astry - wzorem Peugeota 308 - można spodziewać się trzycylindrowego silnika benzynowego 1.2 turbo (110 KM lub 130 KM). Turbodiesel to czterocylindrowa konstrukcja 1.5 o mocy 130 KM.

Na szczycie gamy staną dwie hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka. W 180-konnej odmianie inżynierowie połączyli turbobenzynową jednostkę 1.6/150 KM, silnik elektryczny 110 KM, 8-biegowy automat oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh. Ten model w trybie elektrycznym ma przejeżdżać ok. 60 km.

Najszybsza 225-konna wersja różni się benzynowym 1.6/180 KM i zasięgiem EV do ok. 59 km. System rekuperacji, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo powinien zwiększyć wydajność całego układu.

Nowy Opel Astra – jako hatchback i kombi

Nowa Astra będzie dostępna jako pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Sports Tourer. Produkcja rozpocznie się jeszcze w 2020 roku w zakładach w Russelsheim. Czyli nie będzie już Astry z Gliwic, polski zakład zajmie się wytwarzaniem dużych aut dostawczych dla całej Grupy PSA.