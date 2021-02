Opel Crossland X – pierwsze dziecko związku niemieckiej marki z Grupą PSA. Od chwili debiutu w 2017 roku na drogi wyjechało ponad 300 tys. egzemplarzy tego auta. Tylko Corsa z rodziny Opla ma większe wzięcie w Europie. A moda na podwyższone auta jest szalona, o czym świadczy dwukrotny wzrost popularności SUV-ów segmentu B. Szczyt sprzedaży sięgnął 2,4 mln sztuk w 2019 roku (15,6 proc. wszystkich nowych osobówek). Co prawda koronawirus podciął skrzydła do 2 mln w zeszłym roku, ale udział w rynku wzrósł do ponad 17 proc. Dziś analitycy spodziewają się ponownej sprzedaży na poziomie 2,4 mln aut i powiększenia udziału w rynku do ponad 18 proc. Opel nie ma zamiaru przespać takiej okazji. Do akcji wjeżdża Crossland w nowym wcieleniu.

Opel Crossland w nowym stylu. Jak Mokka

Najpopularniejszy SUV niemieckiej marki odmłodniał duszą i ciałem. Crossland stracił literkę X, ale zyskał szeroki grill o nazwie Vizor, który po raz pierwszy otrzymała Mokka nowej generacji. To rozwiązanie stylistyczne niczym szyba w kasku motocyklowym zakrywa twarz auta. Za lśniącym czernią panelem odpornym na zarysowania i wstrząsy zgrupowano czujniki systemów elektronicznych. Nowością są też srebrne osłony pod zderzakami. Do tego doszły przednie światła przeciwmgłowe LED z chromowanymi oprawami, chromowane elementy na drzwiach czy opcjonalne kolorowe listwy biegnące wzdłuż linii dachu. Z tyłu nowy model najłatwiej poznać po szerokim rozmieszczeniu nazwy CROSSLAND nad tablicą rejestracyjną.

Crossland zawstydzi Astrę

W środku deska rozdzielcza delikatnie odświeżona kolorowymi wstawkami. Nowością są wszechstronnie ustawiane fotele AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) z tapicerką z Alcantary – świetnie wyglądają, są wygodne i skutecznie podtrzymują ciało. Poza tym Crossland zachował funkcjonalność małego minivana przy wysokości porównywalnej z SUV-em. Liczby mówią same za siebie. Przesunięcie dzielonej asymetrycznie kanapy o 15 cm do przodu powiększa bagażnik z 410 do aż 520 l. To 150 l więcej niż kufer Astry. A po złożeniu oparć powstaje furgonetka, która do sufitu zapewni ładownię o pojemności 1255 l. Opel razem ze zmianą stylistyki wprowadza nową usportowioną wersję GS Line. Taki dynamiczny pakiet obejmuje 17‑calowe alufelgi, czarny dach i czerwone obramowanie bocznych szyb. Nie można jednak oceniać książki po okładce, dlatego warto sprawdzić treść...

Crossland jeździ jak Opel

Znacznie ważniejsze usprawnienia zaszły pod karoserią. Konstruktorzy Opla pozbyli się miękkich nastawów zawieszenia i "gumowego" układu kierowniczego, czyli cech nabytych w wieku dziecięcym razem z platformą PSA. Nowy Crossland dojrzał, teraz jest z zupełnie innej bajki, sprężysty i zwinny jak na niemieckie auto z błyskawicą przystało. Szczególnie dużo frajdy daje w wersji z dziarskim, trzycylindrowym silnikiem 1.2 Turbo/130 KM i sześciobiegowym automatem. Samochód od razu reaguje na ruchy kierownicą i żwawo zasuwa przed siebie nie obciążając przy tym kieszeni (spalanie ok. 6 l/100 km). Wreszcie też wiadomo, co się dzieje na styku kół z asfaltem. Zawieszenie pracuje sztywniej, stąd lepsza stabilność – nowe sprężyny i amortyzatory kolumn McPhersona z przodu oraz poprawiona belka skrętna na tylnej osi zrobiły swoje. Co prawda, Crossland przez swoją wyższą sylwetkę nadal lubi wychylić się na zewnątrz szybko pokonywanego łuku, ale nie buja nim już tak mocno jak przed modernizacją. A to daje więcej spokoju za kierownicą. Na wynagrodzenie zapracowali też spece od wyciszenia kabiny – udało im się pozbyć hałasów dochodzących z tylnej części nadwozia i od kół w chwilach wjeżdżania na różne nawierzchnie drogi.

Nowy Opel Crossland. Ceny w Polsce

Opel Crossland zyskał na wyposażeniem seryjnym. W standardzie pojawiła się m.in. seryjna klimatyzacja, kamera rozpoznająca znaki drogowe, audio sterowane przyciskami z kierownicy, asystent utrzymania pasa ruchu czy tempomat. Taki model z bazowym 1.2/83 KM kosztuje od 74 450 zł. W ofercie jest też jednostka 1.2 Turbo/110 KM i diesel 1.5 (110 KM lub 120 KM). Jednak żeby uniknąć rozczarowania warto przemyśleć silnik 1.2/130 KM (od 84 250 zł), jest dynamiczny, pracuje kulturalnie i przyjemnie brzmi, co również pasuje do komfortowego klimatu odmłodzonego Opla.

Poza bazową odmianą Opel przewidział jeszcze wersję Edition, GS Line i Elegence plus bogaty zestaw pakietów i pojedynczych opcji.

IntelliGrip na śnieg i błoto

Nowością wśród dodatków jest system IntelliGrip (1200 zł), który ma zapewnić trakcję na śliskim i poza asfaltem. To elektroniczne rozwiązanie znane z modelu Grandland X, które poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Układ sterowany pokrętłem pracuje w pięciu trybach: domyślny Normal/On-road; zimowy Snow poprawiający trakcję na oblodzonej nawierzchni; błotny Mud, dopuszczający większy poślizg podczas przyspieszania; Sand, zapobiegający ugrzęźnięciu na luźnej nawierzchni oraz ESP Off, w którym ESP i kontrola trakcji są wyłączone (działa do 50 km/h). Taki zastęp pomocników powinien wystarczyć na wyjechanie z zaspy czy rozmiękłej leśnej drogi.

Z listy nowych wspomagaczy kierowcy można też wybrać m.in.: wyświetlacz head-up, alarm przedkolizyjny z automatycznym wyhamowaniem auta i wykrywaniem pieszych, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu, asystent martwego pola, system wykrywania senności kierowcy, kamerę cofania obejmująca pole widzenia 180 stopni, system automatycznego parkowania i tempomat z ogranicznikiem prędkości wraz z funkcją rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Pakiet Ultimate (16 850 zł; model na zdjęciach) przewidziano wyłącznie dla odmiany Elegance. Taki zestaw obejmuje m.in. dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, tapicerkę z Alcantary, fotele AGR, przesuwną tylną kanapę, oparcie dzielone 60/40, tylny podłokietnik z otworem na długie przedmioty, podwójną podłogę bagażnika, system Multimedia Navi, reflektory AFL LED z funkcją automatycznych świateł drogowych, tylne światła LED, reflektory przeciwmgielne, czujnik parkowania z tyłu, przyciemniane szyby tylne boczne oraz bagażnika, srebrne relingi dachowe, dwukolorowe 17-calowe alufelgi i wreszcie układ IntelliGrip.