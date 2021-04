Peugeot 508 PSE w świecie popularnych sedanów i kombi chce zostać królem, tak jak lew jest królem zwierząt. Francuzi zrobili wszystko, co w ich mocy, by pierwszy model nowej komórki Peugeot Sport Engineered odpowiedzialnej za auta z pazurem był najbardziej zaawansowanym technicznie i… najbardziej zielonym drapieżnikiem. Zielonym, ponieważ 508 PSE skrywa napęd hybrydowy plug-in, czyli ładowany z garażowego gniazdka. Z takim potencjałem pod maską wjeżdża na pozycję najpotężniejszego Peugeota wszech czasów. Czym chce przekonać kierowców w Polsce?

Z pewnością rozmachem sylwetki. Peugeot 508 PSE w zarezerwowanym dla niego kolorze szarym Selenium z jaskrawymi śladami kocich pazurów neonowej barwy Kryptonite, czarnym logo lwa i na wielkich 20-calowych kołach z oponami Michelin Pilot Sport 4S wygląda spektakularnie. Przynajmniej jak milion euro ułożonych równiutko w walizce.

Wnętrze łasi się do kierowcy wymuskanymi detalami. Mięsista, niewielka kierownica obszyta zamszem aż krzyczy o uścisk dłoni. Przycisk "Start" budzi 508 PSE do życia zawsze w trybie elektrycznym – jeśli akumulator jest naładowany, wówczas można bezszelestnie przejechać nawet 42 km i to z prędkością do 130 km/h. Przestawienie napędu na pracę hybrydową czy comfort jest dyskretne – wówczas zawieszenie pracuje miękko, by jak najskuteczniej odizolować niedoskonałości podniszczonej drogi czy torowiska tramwajowego.

Drapieżną naturę wyzwala tryb Sport. Dwa silniki elektryczne (przedni o mocy 110 KM i tylny 113-konny) zyskują wsparcie turbobenzynowego 1.6 PureTech/200 KM. Wówczas kierowca dostaje pod nogę łącznie 360 KM i 520 Nm momentu obrotowego i elektryczny napęd 4x4. Muśniecie gazu i Peugeot 508 PSE w 5,2 s startuje do 100 km/h. A dzięki jednostkom elektrycznym wyrywa przed siebie z gwałtownością auta na prąd… Do tego w trybie sportowym działanie układu kierowniczego, tłumienia, ESP czy nawet same dźwięki z wydechu stają się bardziej wyostrzone. Elastyczność robi piorunujące wrażenie – zryw od 80-120 km/h zajmuje ledwie 3 s. Nawet mocny silnik Diesla może się schować.

Peugeot deklaruje średnie spalanie na poziomie ok. 2 l/100 km. W porządku, ale to będzie realne w przypadku traktowania tej hybrydy plug-in zgodnie z jej filozofią, czyli przy codziennym ładowaniu i na dystansach nie przekraczających 100 km. Jednak sportowy 508 PSE jako Król Lew wśród hybryd przynajmniej od święta zasługuje na skok w bok jeśli chodzi zużycie benzyny. A wówczas komputer pokładowy wyświetli bliższe rzeczywistości ok. 6 l na 100 km. I to jest super!

Wyposażenie? Luksusowe. Ceny? Peugeot 508 PSE sedan kosztuje minimum 302 tys. zł, a kombi to przynajmniej 306 tys. zł. Odważnie. W końcu lwa boją się wszyscy.

Peugeot 508 PSE - dane techniczne

Silnik benzynowy, pojemność skokowa 1598 ccm Silniki elektryczne 2 Łączna moc maksymalna 360 KM Łączny maksymalny moment obrotowy 520 Nm Akumulator Litowo-jonowy Pojemność akumulatora 11,5 kWh Zasięg w trybie elektrycznym WLTP 50/42 km Skrzynia biegów automatyczna, 8 przełożeń Prędkość maksymalna 250 km/h Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 5,5 s 1000 m ze startu zatrzymanego 24,5 s Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 2,03 l/100 km Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym 46 g/km Cena od 302 000 zł (sedan) i 306 500 zł (kombi)