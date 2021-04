Volkswagen Polo od 1975 roku skusił ponad 18 mln kierowców. A teraz niemiecki producent wprowadza na rynek szóstą generację w nowej odsłonie. W ocenie projektantów zmiany są głębokie, a pod odmłodzoną karoserią kryją się nowinki techniczne i bogatsze wyposażenie. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowe Polo można rozpoznać dzięki zmianom w przedniej i tylnej części nadwozia. Dotyczą one przede wszystkim zderzaków, pokrywy bagażnika oraz oferowanych seryjnie reflektorów i tylnych lamp w technologii LED. Do tego po raz pierwszy Polo może być wyposażony w matrycowe diodowe reflektory IQ.Light znane z Touarega (opcjonalnie lub zależnie od wersji wyposażenia) oraz w pas diod na osłonie chłodnicy. To nawiązanie do elektrycznej rodziny ID. oraz Golfa i Arteona.

Zmiany wlały się także do wnętrza. W efekcie Polo w wyposażeniu seryjnym zapewni zestaw cyfrowych wskaźników Digital Cockpit zamiast analogowych zegarów. Kierownica wielofunkcyjna w nowym kształcie to także standard. Do tego wchodzą systemy multimedialne łącznie z Online Control Unit (eSIM), a także App-Connect wireless (każde z tych urządzeń odpowiednio do wersji wyposażenia). Jeśli samochód ma opcjonalną automatyczną klimatyzację Climatronic można go doposażyć dotykowy system sterowania znany z Passata, Tiguana czy Arteona.

Polo jedzie automatycznie

Największa bomba w tej klasie aut to możliwość jazdy częściowo autonomicznej. Polo dostanie system IQ.Drive Travel Assist. Łączy on w sobie funkcje m.in. nowego, działającego z wyprzedzeniem aktywnego tempomatu (automatyczna regulacja prędkości i odległości od poprzedzającego pojazdu) i systemu Lane Assist, który utrzymuje samochód na wybranym pasie ruchu. Połączenie tych rozwiązań w jedno umożliwia odmłodzonemu VW częściowo automatyczną jazdę z prędkością do 210 km/h. W takiej wersji samochód jest wyposażany seryjnie w wielofunkcyjną kierownicę z dotykowymi polami, które rejestrują czy kierowca trzyma na niej ręce. W Unii Europejskiej jest to obowiązkowe w wypadku drugiego poziomu autonomicznej jazdy. Przy tym każda odmiana Polo jest wyposażana standardowo w takie systemy, jak Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego, który monitoruje przestrzeń przed autem, a teraz także w system Lane Assist.

Nowe Polo na wiosnę. Więcej wyposażenia w standardzie

Razem z odmłodzeniem Polo Volkswagen wprowadza reformę wyposażenia. Dotychczas model oferowano w odmianach Trendline (podstawowa), Comfortline (średni poziom) i Highline (najbogatsza wersja). Teraz producent skonfigurował wyposażenie seryjne z elementów, które dotychczas kierowcy zamawiali najczęściej. Od wiosny podstawowa odmiana to po prostu Polo, dalej są kolejno: Life, Style oraz R-Line (dostępna wkrótce). Polo GTI dołączy jeszcze w 2021 roku.

Najtańsza wersja Polo to reflektory LED, tylne lampy LED, nowa wielofunkcyjna kierownica oraz system Lane Assist. Nowością jest również centralna poduszka powietrzna w bocznej części oparcia fotela kierowcy (w razie wypadku ma zapobiec uderzeniu o siebie kierowcy i pasażera). Inną nowością jest napinacz pasa, naciągający go dodatkowo wokół bioder. Standard to również Digital Cockpit (zestaw cyfrowych wskaźników z 8-calowym ekranem). Seryjne są ponadto klimatyzacja, system audio Composition z ekranem o przekątnej 6,5 cala, łącze Bluetooth do telefonu, a także elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, klamki i obudowy lusterek w kolorze nadwozia, jak również tablica rozdzielcza z miękkiego w dotyku tworzywa. Fotele pokrywa tapicerka z nowym wzorem.

Odmiana Life to 15-calowe obręcze kół (zamiast 14-calowych), App-Connect, centralny podłokietnik z tyłu z dodatkowym wejściem USB-C, a także pokryte skórą kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów. Fotele w Polo Life pokryto tapicerką Life, pasujący do niej dekoracyjny panel nosi nazwę Lava stone black.

Najwyższe wersje wyposażenia Style i R-Line mają różny charakter. Pierwsza kładzie nacisk na elegancję. Druga to ostrzej stylizowana karoseria, chromowane atrapy udające podwójny wydech, 16-calowe alufelgi Valencia. Tak jak Polo Style, również R-Line zostało wyposażone w system multimedialny Ready2Discover. Fotele w tej wersji pokryto elegancką tapicerką Karoso z materiału ArtVelours. Kokpit dostał ozdobny panel w kolorze Dark Grey.

Z listy dodatków można wybrać: panoramiczny otwierany dach, 17-calowe alufelgi, hak holowniczy z osprzętem, bezkluczykowy system dostępu do auta i uruchamiania silnika Keyless Access, przyciemniane szyby z tyłu oraz Pakiet Sport (do modeli Style i R-Line) zawierający sportowe zawieszenie (nadwozie obniżone o 15 mm) z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego (XDS) i systemem wyboru profilu jazdy.

Moc? Napęd wersji podstawowej to trzycylindrowy 1.0 MPI/80 KM. Wyższa kultura pracy zapewnie 1.0 TSI/95 KM (opcjonalnie z 7-biegową przekładnią DSG). Mocniejszy 1.0 TSI/110 KM jest seryjnie łączny z automatem.