Nissan X-Trail nowej, czwartej już generacji zadebiutował w czasie salonu samochodowego Shanghai Motor Show i rusza do Europy. Japoński SUV, który trafi na rynek Starego Kontynentu jest tak naprawdę znanym już w USA modelem Rouge. Do nas wjedzie po odpowiednich modyfikacjach m.in. w zawieszeniu. Stylistycznie to rewolucja w porównaniu do dziś oferowanego wcielenia. Przy podobnej długości zmężniał i nabrał mięśni...

Nissan X-Trail. Rewolucja także na pokładzie

Debiutujący X-Trail podobnie jak mniejszy Qashqai, który przed chwilą zadebiutował w Polsce, wykorzystuje platformę CMF-C. Ta architektura pozwoliła inżynierom rozplanować bardzo przestronnego wnętrze ze składanym trzecim rzędem siedzeń. Wirtualny kokpit z ekranem o przekątnej 12,3-cala można konfigurować na szereg sposobów, podobnie jak duży wyświetlacz na środku deski, który pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo) czy intensywnością masażu w fotelach.

Nissan X-Trail z napędem e-Power

Największa bombą będzie jednak znany z rynku japońskiego elektryczny napęd e-Power. System składa się z silnika benzynowego z alternatorem, falownika, wysokowydajnego akumulatora oraz silnika elektrycznego (to tzw. hybryda szeregowa). Jak to działa? Jednostka spalinowa nie jest połączona z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec. Nissan nie podał osiągów, ale podkreśla układ e-POWER z kołami napędzanymi wyłącznie silnikiem elektrycznym, pozwala poczuć moc natychmiastowego i płynnego przyspieszenia jak w elektryku, ale bez obaw o zasięg.

Nissan X-Trail jedzie do nas

Nowy Nissan X-Trail pojawi się na europejskim rynku latem 2022 roku. W ofercie dołączy do trio modeli SUV, które stanowi Juke, Qashqai i w 100 proc. elektryczny model Ariya.