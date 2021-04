Nissan Qashqai to najpopularniejszy model japońskiej marki w historii Polski. A teraz wjeżdża na rynek trzecia generacja tego auta – większa, bardziej przestronna, lżejsza o 60 kg i awangardowo stylizowana z festiwalem sprytnych rozwiązań na pokładzie. Po zarzuceniu przynęty w postaci popisowej wersji Premiere Edition przyszła pora na pięć regularnych odmian - od najtańszej do najdroższej. Czego w standardzie powinni spodziewać się kierowcy?

Silnik? Benzynowy 1.3 DIG-T MHEV 140 KM lub 158 KM

Mocy dostarczy benzynowa turbodoładowana jednostka 1.3 DiG-T (140 KM i 158 KM) wspierana przez układ 12-woltowej miękkiej hybrydy. System wspomaga spalinowe serce np. przy ruszaniu i obejmuje oddzielny zestaw akumulatorów litowych zamontowany pod podłogą i napędzany paskiem generator, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Ponadto, układ będzie zwiększał moment obrotowy podczas przyspieszania, oferując dodatkowe 6 Nm aż przez 20 sekund. Wariant 140-konny współpracuje z 6-biegową przekładnią manualną, a 158 KM można mieć z automatem Xtronic.

Pięć wersji do wyboru

Nowy Qashqai – analogicznie do poprzednika – jest dostępny w pięciu wersjach wyposażenia: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna oraz Tekna+.

Visia to najtańsza wersja, która kosztuje od 98 800 zł (Qashqai z silnikiem 1.3 DIG-T MHEV/140 KM i 6-begową skrzynią manualną). Nissan już w tej wersji oferuje szereg systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, a lista obejmuje m.in.: inteligentny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta przejazdu przez skrzyżowanie i zmiany pasa ruchu, inteligentny tempomat, systemy rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania przed kolizją, czujniki martwego pola, tylne czujniki parkowania czy system eCall. Komfort zapewnią przednie reflektory Bi-LED, elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie sterowane szyby, klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica, zegary z kolorowym 7-calowym wyświetlaczem TFT oraz system audio z 4 głośnikami.

Nissan Qashqai w odmianie Acenta to wydatek od 116 900 zł. Od wersji podstawowej jest bogatszy o 17-calowe alufelgi, elektrycznie składane lusterka boczne, system I-Key z przyciskiem uruchamiania silnika i dostępem bezkluczykowym. W tym modelu system audio to już 6 głośników i automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Do tego tylna kamera oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu, a fotel kierowcy jest wyposażony elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego.

N-Connecta to trzeci poziom wyposażenia oferowany w modelu Qashqai. Tu ceny startują od 125 tys. zł. Samochód skrywa na pokładzie system kamer 360° z funkcją wykrywania obiektów ruchomych, duże cyfrowe zegary w ramach wyświetlacza TFT o przekątnej 12,3 cala, nawigacja NissanConnect z 9-calowym ekranem, automatycznie ściemniane lusterko wsteczne, nastrojowe oświetlenie konsoli centralnej, gniazda USB (typu C) z przodu i z tyłu oraz 18-calowe alufelgi. Funkcjonalność bagażnika podnosi ruchoma podłoga z uchwytami mocowania ładunku. Auto można wzbogacić o panoramiczne okno dachowe, relingi czy 10,8-calowy wyświetlacz head-up.

Tekna to jeden z najwyższych poziomów wyposażenia w ofercie Nissana. W tej specyfikacji Qashqai kosztuje od 140 900 zł. W porównaniu do trzech poprzednich, ta szpanuje 19-calowymi obręczami kół ze stopu metali lekkich. Standard to także światła LED (w tym światła cofania, przeciwmgielne i kierunkowskazy), bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika, relingi i panoramiczne okno dachowe. Siedzenia pokrywa półskórzana tapicerkę do wyboru w ciemnym lub jasnym kolorze. Wisienką na torcie jest inteligentny system ProPILOT z Navi-Link, który automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do zmieniających się warunków na drodze, np. przy zmianie ograniczeń prędkości czy zbliżając się do ostrego zakrętu. Do tej wersji można dołożyć system audio BOSE z 10 głośnikami.

Tekna+ to najdroższa możliwa wersja wyposażenia z cenami zaczynającymi się od 153 900 zł (tylko z silnikiem 1.3 DIG-T MHEV/158 KM). To też najbardziej komfortowa odmiana. System I-Key zapamiętuje ustawienia foteli (8-kierunkowa regulacja) i lusterek. Nagłośnienie gwarantuje system audio BOSE z 10 głośnikami. Fotele pokrywa tapicerka ze skóry Nappa z efektownymi przeszyciami, a dodatkowo siedzenia kierowcy i pasażera potrafią masować plecy w trzech trybach. Do tego 20-calowe alufelgi.

Nissan Qashqai jest oferowany w 11 kolorach nadwozia. Metalik kosztuje 2700 zł, perłowy – 3000 zł. A za 4700 zł można mieć dwukolorowe nadwozie (5 kombinacji; N-Connecta, Tekna, Tekna+). Po zostawieniu w rozliczenie dotychczas używanego samochodu uprawnia do 2 tys. zł zniżki.

Skrzynia automatyczna Xtronic do silnika 1.3/158 KM kosztuje 10 tys. zł. Do tego układu napęd 4x4 można mieć za 7,6 tys. zł (N-Connecta, Tekna, Tekna+).

Rywale – Hyundai Tucson i Peugeot 3008 – kosztują odpowiednio od 99 900 zł i 114 300 zł.

Nissan Qashqai. Cennik: