Skoda razem z odmłodzeniem modelu Superb zafundowała kierowcom festiwal innowacji. Samochód pierwszy raz w historii został wyposażony w układ reflektorów Full LED matrix – podobne rozwiązanie w modelach Audi nocą zaskakuje zasięgiem i barwą światła przypominającą dzień. Kolejną nowością jest napęd hybrydowy typu plug-in, czyli z możliwością doładowania akumulatora prądem z gniazdka garażowego CZYTAJ WIĘCEJ>>

Skoda Superb Scout - nowość

Wreszcie Superb wjeżdża na rynek po raz pierwszy w uterenowionej wersji Scout, czyli jako rodzinne kombi z prześwitem większym o 15 mm, napędem 4x4 i w terenowej, aluminiowej zbroi chroniącej spód auta. Ten model jest dodatkowo wyposażony w funkcję Off-Road, która wyostrzy działanie systemów wspomagających kierowcę i aktywuje tzw. asystenta zjazdu.

Skoda Superb Scout / dziennik.pl

Ponadto dodatkowe plastikowe osłony zabezpieczają nadkola, progi boczne i dolną część drzwi. Nowy Superb Scout wzorem całej odświeżonej rodziny jest wyposażony w powiększoną atrapę chłodnicy z podwójnymi żebrami oraz chromowanym obramowaniem. Relingi dachowe i listwy wokół szyb bocznych są chromowane, a obudowy lusterek lakierowane są w kolorze srebrnym.

Skoda Superb Scout / Dziennik Gazeta Prawna / IvoHercik.com

Nadkola wypełniają 18-calowe felgi aluminiowe Braga, które są opcjonalnie dostępne w kolorze srebrnym lub antracytowym. Kolejne możliwości indywidualizacji wyposażenia to nowe 19-calowe obręcze kół ze stopów metali lekkich Manaslu również w odcieniu antracytowym i zarezerwowany wyłącznie dla tego modelu metalizowany kolor karoserii pomarańczowy Tangerine Orange. Superb Scout to prawdziwy siłacz – auto można również wyposażyć w hak holowniczy, który udźwignie ciężar do 2200 kg.

Skoda Superb Scout / dziennik.pl

Wnętrze tradycyjnie przepastne, ale od cywilnych wersji odróżnia się dekoracjami przypominającymi drewno. Logo Scout wyszyto m.in. na fotelach. Tapicerkę siedzeń wykonana jest ze specjalnie przeznaczonej do tego modelu tkaniny z kontrastowymi szwami. Opcjonalnie dostępne są także fotele z Alcantary z brązowymi nićmi. Wyposażenie standardowe zawiera również podgrzewane fotele przednie.

Skoda Superb Scout / dziennik.pl

Ekran systemu informacyjnego ma dodatkowy widok offroadowy, a przy wsiadaniu do samochodu kierowca jest witany specjalnym logo na wyświetlaczu. Wnętrze można wzbogacić o pakiet komfortowego snu – koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy. Bagażnik? Ciągle jeszcze nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie (o pojemność od 660 do 1950 l). Klapa kufra jest sterowana elektrycznie, a dodatkowo można dokupić funkcję bezdotykowego otwierania.

Skoda Superb Scout / Skoda

Skoda Superb Scout jest dostępna wyłącznie z najmocniejszymi silnikami: wysokoprężnym i benzynowym. Turbodiesel 2.0 TDI/190 KM przenosi maksymalny moment obrotowy 400 Nm na wszystkie cztery koła za pomocą 7-biegowej skrzyni DSG. Jednostka wyposażona jest w katalizator SCR z wtryskiem AdBlue.

Skoda Superb Scout / dziennik.pl

Silnik benzynowy 2.0 TSI to 272 KM mocy i maksymalny moment obrotowy 350 Nm. Ta odmiana także współpracuje z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. Obydwa silniki wyposażone są w technologię Stop/Start i odzysk energii hamowania.

Odświeżona Skoda Superb - także w uterenowionej wersji Scout - pojawi się w Polsce w sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku.

Skoda Superb Scout / dziennik.pl

Superb Scout zadebiutował w Bratysławie. Premiera odbyła się w trakcie mistrzostw świata w hokeju na lodzie, których głównym i wyłącznym sponsorem od 1993 roku pozostaje Skoda. To najdłuższy główny sponsoring w historii sportowych mistrzostw świata, oficjalnie uznany za rekord Guinnessa. Po prezentacji nowego auta obył się mecz ćwierćfinałowy – na tafli zmierzyli się hokeiści Czech i Niemiec.

Wynik? Oba zespoły mniej więcej tyle samo czasu utrzymywały się przy krążku, jednak to Czesi strzelali znacznie częściej. Przed końcem meczu Czesi grali osłabieniu, a Niemcy wycofali bramkarza i dlatego mogli atakować sześciu na czterech. Nie wskórali jednak niczego. Dziesięć sekund przed końcem dobił ich strzałem do pustej bramki Jan Kovarz ustalając wynik na 5-1. Tak Czesi zdemolowali Niemców.